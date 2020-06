Ivanka Rebrović s ekipom po treći puta ušla u 1. kuglačku ligu

Nakon punih 40 godina 'službenog' staža u kuglačkom sportu, Ogulinka Ivanka Rebrović ne odustaje: Sa 73 godine još je kapetanica ekipe, a odnedavno uživa u treniranju djevojčica u svom klubu

<p>- U vrijeme kad sam ja radila prve korake u kuglanju, u kuglani u rodnim Oštarijama, kod Ogulina, kad sam imala samo 12 godina, kuglanje su još smatrali kafanskim sportom, pa nije bilo puno mladih, niti cura. Srećom, to se s godinama promijenilo i danas je drugačije. To je postao sport koji privlači sve više mladih – kaže 73-godišnja Ivanka Rebrović, višestruka osvajačica medalja u kuglanju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mladi kuglači jamče budućnost ovog sporta </p><p>Osim što je svojedobno dvaput proglašena na najsportašicu Ogulina, te jednom za najsportašicu Gorskog kotara, lani je sportsku karijeru okrunila s još dva vrijedna priznanja: Uz priznanje Kuglačkog saveza Karlovačke županije, dobila je i Nagradu za životno djelo u sportu, od Grada Ogulina, obje za punih 40 godina koliko se natječe u tom sportu.</p><p>Iako se po kuglani počela 'muvati' još kao osnovnoškolka, kaže kako je njena uloga isprva najviše bila u tome da namješta čunjeve koje bi odrasli igrači srušili. Tada nije bilo automatskih kuglana, pa su klincima dozvoljavali ulaz u kuglanu prvenstveno zato da budu korisni. No, pomalo je počela igrati i sama, i taj ju je sport na kraju toliko osvojio, da je nakon završetka srednje ekonomske škole odlučila početi kuglati 'za ozbiljno'.</p><p>Baš u to vrijeme, u jesen 1979., započela je s radom i ženska ekipa Kuglačkog kluba Klek, pa se Ivanka upisala u klub među prvim članicama. Tako je i 'službeno' započela kuglačku sportsku karijeru.</p><p>U tom je klubu igrala sve do raspuštanja ženske ekipe, što se dogodilo početkom Domovinskog rata, 1991. godine. Desetak zadnjih godina bilo je posebno lijepo. Trener u klubu bio joj je suprug Vjekoslav (koji je poginuo u ratu), pa je kuglanje, zapravo, bila velika obiteljska ljubav i nit koja ih je dodatno povezivala.</p><p>Početkom 90-ih karijeru je nastavila u KK Vrbovsko i ŽKK Istra iz Poreča, s kojim je igrala i u 1. Hrvatskoj kuglačkoj ligi. Potom 2007. godine prelazi u ŽKK u Ogulinu i ostaje u klubu do 2015. Od tada, po dvije sezone odigrala je i za muške momčadi, za KK Policajac i momčad KK Klek, a onda se vraća u ŽKK Ogulin, gdje redovito trenira i igra do danas.</p><p>- Ivanka je danas vjerojatno najstarija kuglačica u 1. Hrvatskoj ligi, no zasigurno spada među naše najbolje igrače, ističe Darko Pribanić, predsjednik ogulinskog kluba, s kojim je Ivanka u prošlom prvenstvu 2. Hrvatske kuglačke lige zapad osvojila 1. mjesto. Kaže da je odigrala više od pola utakmica, sa solidnim prosjekom od oko 520 čunjeva po utakmici, dok je njen prosjek iz 103 službene utakmice tijekom devet proteklih sezona, 543 čunja po utakmici.</p><p>Tri puta do sada sa ŽKK Ogulin sudjelovala je i u osvajanju naslova prvaka 2. lige, nakon čega se klub svaki puta na kvalifikacijama plasirao u 1. ligu. Zadnji puta su u tome uspjeli baš prije nekoliko dana – u nedjelju, 21. lipnja, samo dan uoči Ivankinog rođendana. Tako je imala razloga za slavlje dugo u noć, kaže u šali, dok pregledavamo brojne komentare ponosnih Ogulinaca ispod objava na Facebooku, kojom je ŽKK Ogulin obilježavao pobjede. </p><p>Na žalost, svaki put do sada plasman kluba u 1. ligu potrajao bi samo godinu dana, no zato je to dodatni izazov za cijelu ekipu da treniraju i igraju još bolje, kako bi barem ovaj treći put uspjeli dulje ostati među najboljima, kaže Ivanka.</p><p>Zbog bogatog sportskog iskustva, lani je imenovana kapetanicom ogulinske ženske kuglačke ekipe, pa danas osjeća još veću odgovornost za uspjeh. A kako od prošle godine djeluje i kao trener mladih, i to djevojčica u dobi između 9 i 14 godina, tako ima priliku pridonijeti budućnosti tog sporta u njenom kraju.</p><p>Ivanka ističe da je interes mladih za ovaj sport na ogulinskom području jako velik, što ju ispunjava velikim zadovoljstvom, jer upravo mladima može donijeti i najviše koristi. To je ekipni sport, pa pomaže boljoj socijalizaciji i jačanju povezivanja mladih, a zbog serije hitaca koji se ponavljaju po 20, 30 ili 50 puta, aktivira i gradi mišiće.</p><p>Tako pomaže oblikovanju tijela i gubitku prekomjerne težine, što je vrlo važno za mlade, koji danas i po nekoliko sati dnevno provode za računalom ili ispred TV-a. Kako igrač mora biti koncentriran na terenu, kuglanje pridonosi i tome da se opustite i lakše izborite sa svakodnevnim stresom, i to bez obzira na to bavite li se njime rekreativno ili se natječete.</p><p>- Odnos prema tom sportu se uvelike promijenio od vremena kad sam ja počinjala. Imamo puno mladih u klubu i prekrasno je raditi s njima. Nisam profesionalni trener, radim baš iz ljubavi i nadam se da im kroz tu ljubav ipak uspijevam prenijeti iskustvo o kuglanju i sportu, te da barem malo pomažem u njihovom odrastanju, kaže Ivanka.</p><p>Bez sumnje, radi to uspješno, jer sa svojom mladom ekipom već osvaja medalje na županijskim i državnim natjecanjima, kažu u klubu. Ivanki je, međutim, puno važnije to da se mladi druže i prijateljuju, jer to je najveća vrijednost koju mogu dobiti kroz sport, kaže. </p><p>- I sama sam uz kuglanje jako puno proputovala te stekla puno predivnih prijateljstava. Svako naše druženje u kuglani prepuno je smijeha i veselja, uvijek ponesemo puno lijepih uspomena, pa vjerujem da upravo tom sportu mogu zahvaliti činjenicu da sam u ovim godinama još zdrava i vitalna. Zato i ne razmišljam o odustajanju, bez obzira na godine – kaže.</p><p>I zato, vjerojatno, kad ju pitaju do kad misli kuglati, najčešće kao iz topa odgovara: 'Ako me posluži zdravlje i dotad ne izdaju koljena, sigurno do stote'.</p><p> Jer, da se još jednom rodi, njen bi izbor sigurno opet bilo kuglanje. </p><p>- Sve bih ponovila, tko zna, možda bih bila i bolja, kazala je ovih dana kapetanica ogulinske ekipe u emisiji na lokalnoj radio-postaji, posvećenoj uzornim sportašima toga kraja. <br/> <br/> <br/> </p>