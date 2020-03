Lav se dobro slaže s vatrenim znakovima, a Rak s vodenima

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Bolesne Djevice rade, ljekarne će poharati Lav, a Ribe nestati

Ovan

S KIM SE SLAŽETE?

Najbolji ste s vatrenim znakovima, odnosno s Lavom i Strijelcem, a možete kliknuti i s Blizancima jer oboje volite avanturu i u srcu ste još uvijek djeca.

ŠTO TREBATE OD SVOJIH PRIJATELJA?

Ljudima će trebati neko vrijeme da shvate da ste duboko u sebi zapravo superosjetljivi. Potrebna vam je ljubaznost i podrška onih kojima dopustite da vas vide kakvi zaista jeste.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Prijatelji vas znaju po vašoj potpunoj iskrenosti. Ne postoji ni djelić manipulacije ili zlobe u vašem velikom, toplom srcu.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Za vas je sklapanje prijateljstva 'mačji kašalj'. Vaše prirodno samopouzdanje, energija i strast privlače ljude oko vas. Sve što trebate učiniti je biti svoji.

Foto: Fotolia

Bik

S KIM SE SLAŽETE?

Vaši najbolji prijatelji su zemaljski znakovi (Jarac i Djevica), zbog toga jer svi volite materijalne užitke i nemate vremena za dramu. Također, Bik i Vaga su dvije velike dive, jer njima vlada Venera, planet ljubavi i luksuza.

ŠTO TREBATE OD SVOJIH PRIJATELJA?

Potrebni su vam ljudi koji cijene finije stvari u životu i spremni su i potrošiti na njih. Također, sviđa vam se i provođenje ugodnih noći u toplom krevetu, pričanje o bilo čemu i sve to uz ukusne zalogaje.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Ne sudite ljude ni po čemu, zato vaši prijatelji uvijek imaju povjerenja u vas. Uvijek imate najbolji savjet koji je ukomponiran sa šaljivom, ali utješnom šalom.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Treba vam neko vrijeme da se zagrijete za nove ljude i više ste navikli da vam drugi prilaze nego obrnuto. Pokušajte uložiti malo više napora u pravljenje planova sa poznanicima za koje želite da vam budu prijatelji.

Blizanci

S KIM SE SLAŽETE?

Volite zabavu, tračeve i avanture, pa su vaši najbolji prijatelji znakovi koji vole druženja. To su uglavnom Vaga, Strijelac, Ovan, Lav i Vodenjak. Da, to je puno znakova, ali to je tako kad ste popularni i omiljeni u društvu.

ŠTO TREBATE OD SVOJIH PRIJATELJA?

Vi želite da vaši prijatelji budu zabavni. Ne možete izdržati društvo ljudi koji uvijek 'stoje na mjestu' ili s onima koji stalno šefuju tako da vaši prijatelji moraju biti spontani isto kao i vi.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Ponekad možete biti prevrtljivi, ali ste ujedno i pametni i ljubazni (što je sjajna kombinacija). Kad se vaši prijatelji nađu u problemu, vi ste tu da ih utješite, date im savjet i odvratite im pažnju s novim avanturama.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Sklapanje novih prijateljstava za vas nije problem - ali vam zato zadržavanje istih zadaje glavobolju. Privlači vas sve što je sjajno i novo, pa ponekad možete slučajno zaboraviti na svoje dugogodišnje najbolje prijatelje. Pripazite da to ipak ne radite.

Foto: Dreamstime

Rak

S KIM SE SLAŽETE?

Vodeni znakovi (Rakovi, Ribe i Škorpioni) su svi kompatibilni jedni s drugima, jer svi vole graditi intenzivne veze. Također vas privlači snažna, stoička aura Jarca.

ŠTO TREBATE OD SVOJIH PRIJATELJA?

Morate znati da vam prijatelji čuvaju leđa čak i kada niste u pravu. Ponekad si samo morate dati oduška, a vaši prijatelji bi vas trebali saslušati i slagati se s vama o svemu.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Nijedan drugi znak nije toliko drag, odan i zaštitnički nastrojen poput vas. Imati vas kao prijatelja isto je kao i imati svog osobnog, doživotnog terapeuta koji zna sve vaše tajne i nikada ih nikome ne odaje.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Obično samo oni koji su vam super bliski mogu vidjeti i vaš nevjerojatan smisao za humor. Stoga ponekad oslobodite svog unutarnjeg komičara.

Lav

S KIM SE SLAŽETE?

Volite se družiti s vatrenim znakovima (Ovnom i Strijelcem), iako stvari nekad mogu postati malo komplicirane ako vas ne puste da budete vođa. Svi ste ponekad malo natjecateljskog karaktera, ali brzo to prevladate. Zračni znakovi se uklapaju u vašu ekscentričnu stranu, a Vodenjak je vaš poseban miran prijatelj s kojim rado organizirate druženja kod kuće.

ŠTO TREBATE OD SVOJIH PRIJATELJA?

Žudite za pažnjom i 'aplauzom', odnosno divljenjem, a vaš krug prijatelja mora proslaviti sve vaše najnovije uspjehe u karijeri, prve spojeve, ali i osobne pobjede.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Nitko se ne zalaže za svoje prijatelje poput Lava. Imate ogromno srce kada su oni u pitanju, a vaša grupa prijatelja često je čudna kombinacija party-manijaka i mirnijih tipova.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Ponekad Lav može biti poprilično upadljiv. Neosporno je da on zaslužuje uperena svjetla reflektora, ali dajte ponekad i drugima priliku da dobiju svoje mjesto pod suncem.

Djevica

S KIM SE SLAŽETE?

Najveći prijatelji su vam oni zemljanih znakova (Jarac i Bik) jer vole isto kao i vi, materijalan svijet i ne bave se glupostima. Ribe vas fasciniraju, a Blizanci su vaš omiljeni znak za ogovaranje ostalih (oboje ste pod utjecajem Merkura).

ŠTO TREBATE OD SVOJIH PRIJATELJA?

Potrebni su vam prijatelji koji će vam dopustiti da preuzmete 'kormilo' kada znate najbolje od svih riješiti problem (što je gotovo uvijek). Ponekad možete imati pomalo 'znam sve' stav, ali to je (u većini slučajeva) opravdano.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Djevice toleriraju greške. Vaši prijatelji znaju da ćete im pomoći u bilo kojem trenutku. Uvijek dijelite svoje znanje, resurse, vrijeme ili savjete.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Ponekad znate osuđivati, ali dopustite prijateljima da budu svoji. Zaustavite se kada dobijete poriv da ispravite njihove gramatičke greške i usredotočite se na sebe.

Foto: monkeybusinessimages

Vaga

S KIM SE SLAŽETE?

Zračni znakovi poput Blizanaca i Vodenjaka su sjajni prijatelji za vas jer ste brzi, radoznali i volite raspravljati. Ovan je također potencijalna suprotnost koja vas privlači jer oboje imate ono što drugom nedostaje.

ŠTO TREBATE OD VAŠIH PRIJATELJA?

Nemate problema s tim da vam se ponekad šefuje jer vam je u prirodi da previše razmišljate što znači da vam je ponekad teško donositi odluke. Volite sjajne, vrckave ljude koji vas zabavljaju.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Vaše najveće bogatstvo je vaš osjećaj za mjeru. Mogli biste biti međunarodni diplomat bez problema. Vi ste timski posrednik i u tome ste jako dobri.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Kao i kod drugih zračnih znakova, vaš problem nije toliko sklapanje novih prijateljstava, već održavanje starih. S njima radite planove i zatim ih i otkažete kada pronađete nešto novo i zanimljivo. Ako se obvežete onda se toga i pridržavajte.

Škorpion

S KIM SE SLAŽETE?

Super ste kompatibilni sa svojim vodenim znakovima (Rakovima i Ribama), iako ste vi glavni 'negativci' ove grupe. S njima dijelite interes u vezi misterija, tajni i natprirodnog. Također se družite i s Bikovima jer oboje volite kupovati i razgovarati o seksu, a uvijek ste spremni i podijeliti svoje omiljene recepte za večeru i koktele.

ŠTO TREBATE OD VAŠIH PRIJATELJA?

Ne trebate od nikoga ništa jer ste vrlo nezavisni. Odanost vam je izuzetno važna i zato one koji se toga ne drže lako možete prekrižiti.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Vaša neustrašivost je jako privlačna jer ljudi vole buntovnike, a prijatelji se osjećaju jače u vašoj prisutnosti.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Sklapanje novih prijateljstava nije na vašem popisu obaveza. Vi imate svoje ambicije s kojima ste okupirani. Škorpionima je prijatelja lijepo imati, ali nije potrebno i nužno.

Foto: Kamil Macniak

Strijelac

S KIM SE SLAŽETE?

Slažete s vatrenim znakovima, Lavom i Ovnom, jer svi ponekad malo podivljate, ali svaki na svoj način. Volite smisao za humor od Blizanaca, i uživate kada Djevicu i Ribe odvedete na onu 'tamnu stranu'.

ŠTO TREBATE OD VAŠIH PRIJATELJA?

Iako neki to ne znaju, vi imate i ozbiljnu stranu. Brine vas politika i globalna pitanja poput klimatskih promjena. Potrebni su vam prijatelji koji mogu s vama razgovarati o svemu i prijatelji s kojima vi možete razgovarati.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Ljubazni ste, velikodušni i vašim šalama se svi smiju. Ponekad možete nekoga nenamjerno uvrijediti zbog svoje 'bez dlake na jeziku' prirode, ali uvijek vam se sve brzo oprosti.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Vi ste prirodna osoba, ali teško je pronaći ljude koji razumiju vašu ozbiljnu stranu. Pokušajte balansirati svoju 'party animal' stranu i tada ćete vidjeti kakve ljude ćete tada privući.

Jarac

S KIM SE SLAŽETE?

Zemljani znakovi poput Djevice i Bika dio su vaše čvrste ekipe jer ste svi praktični i otporni. Rakovi su također vaši dobri prijatelji - oboje cijenite stabilnost i uvijek čuvate jedan drugom leđa.

ŠTO TREBATE OD VAŠIH PRIJATELJA?

Samo posao i nikakva zabava ubrzo dosadi Jarcu. Trebate ljude koji vas mogu odvratiti od posla i natjerati vas na da radite zabavne stvari.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Nema znaka koji je odlučniji od vas. Podižete druge jer želite najbolje za sve (uključujući i sebe, naravno). Dajete sjajne savjete i spremni ste učiniti sve što možete kako biste pomogli.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Vi ste pomalo stidljivi, ali kratki usputni razgovori ne moraju biti toliko zastrašujući. Ne sakrivajte se.

Vodenjak

S KIM SE SLAŽETE?

Vaši najbolji prijatelji su, kao i vi, zračni znakovi (Vaga i Blizanci) koji vas najbolje razumiju. Svi ste pametnjakovići kojima je potrebno puno poticaja da im ne bude 'dosadno'. Također vam se sviđa i druženje s Lavom, jer iako ste potpune suprotnosti, vi se vidite jednakima.

ŠTO TREBATE OD SVOJIH PRIJATELJA?

Vi volite svoje prijatelje, ali vam također treba puno vremena samo za bavljenje svojim brojnim hobijima. Trebaju vam prijatelji koji se neće uvrijediti ako niste svakodnevno u kontaktu, ali koji se i dalje žele družiti kad ste za to spremni.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Nitko nije poput vas, jer uz to što ste jedinstveni, također ste i nevjerojatno ljubazni. Želite podijeliti svoje vrijeme i najčudnije ideje sa svojim najboljim prijateljima.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Možete biti pomalo izbirljivi, tako da nema smisla da imate puno poznanstava jer se ona neće se zadržati. Idete na mjesta gdje ćete susresti istomišljenike, poput obožavatelja svog omiljenog benda. Koje god strasti imate, vjerojatno će u blizini imati i ljude koji ih dijele.

Foto: Shutterstock

Riba

S KIM SE SLAŽETE?

Žudite za dubokim vezama, tako da se zato družite samo s emocionalno inteligentnim znakovima. Zajedno sa svojim vodenim znakovima, Škorpionom i Rakom, volite i Jarce, Vage i Djevice.

ŠTO TREBATE OD SVOJIH PRIJATELJA?

Jednostavno rečeno, vi ste jako tajanstveni. A uz fizičku naklonost, druga strana vas mora i razumjeti, zato je važno da vaši prijatelji budu suosjećajni.

ŠTO PRIJATELJI CIJENE KOD VAS?

Učinit ćete bilo što za svoj krug prijatelja, a imate beskrajne rezerve dobrote i razumijevanja.

KAKO MOŽETE SKLOPITI NOVA PRIJATELJSTVA?

Ne trebate biti toliko sramežljivi, imajte vjeru u sebe i otvorite se za nova prijateljstva, piše Cosmopolitan.

