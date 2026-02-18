Obavijesti

Zbog stresa nije spavao 8 dana i završio u umobolnici: 'Evo kako je izgledao moj put do ludila'

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: TikTok

Tommy Graves danas otvoreno govori o traumatičnom iskustvu koje mu je potpuno promijenilo život. Ovaj 32-godišnjak iz Bermondseyja završio je na psihijatrijskom liječenju nakon što osam dana nije spavao

Tijekom boravka u psihijatrijskoj ustanovi Graves je vjerovao da sudjeluje u stvarnosti nalik filmu The Truman Show, u kojem lik kojeg glumi Jim Carrey ne zna da se njegov život prenosi na televiziji.

Graves je bio uvjeren da ga promatraju milijuni gledatelja te je pred medicinskim osobljem pjevao, plesao i izvodio akrobacije, vjerujući da će za svoj nastup osvojiti filmsku nagradu.

- Bio sam potpuno koherentan, ali nisam bio smislen. Imao sam planove kako završiti ratove, iskorijeniti rasizam i izliječiti rak - prisjeća se Graves.

Kako je sve počelo?

Problemi su započeli dok je radio na projektu prikupljanja sredstava za beskućnike. Uzbuđenje i stres doveli su do nesanice, a s vremenom su njegove ideje postajale sve grandioznije i nerealnije.

Do šestog dana bez sna plan prikupljanja sredstava prerastao je iz skromnog cilja od 100 funti u ideju prikupljanja čak 66 milijuna funti. Nedugo nakon toga obitelj ga je poslala u bolnicu.

Graves je četiri tjedna proveo na liječenju, uvjeren da se nalazi u televizijskom studiju. Izvodio je razne performanse pred nadzornim kamerama, ponekad i riskantne, poput preskakanja medicinskog osoblja ili penjanja po zidovima.

Liječnici su kasnije utvrdili da je doživio maničnu epizodu s psihozom uzrokovanu stresom i teškom deprivacijom sna. Tek uz terapiju lijekovima uspio je ponovno zaspati i postupno se vratiti stvarnosti.

Život nakon liječenja

Nakon otpusta iz bolnice Graves se suočio s posljedicama, osjećajem srama, emocionalnim padom i strahom da bi mogao ponovno izgubiti kontrolu nad mentalnim zdravljem.

Liječnici su mu jasno rekli da mora naučiti pravilno spavati kako bi izbjegao ponavljanje epizode. Graves je sljedeće dvije godine posvetio proučavanju zdravih navika spavanja, a 2025. godine postao je savjetnik za spavanje.

Nova misija

Danas Graves vodi radionice za tvrtke i zajednice te pokušava promijeniti percepciju sna, posebno među mladima koji često vikende provode uz kasne izlaske, a radne dane uz rano ustajanje.

Prema njegovim riječima, takav način života stvara „socijalni jet lag“, poremećaj biološkog ritma sličan čestim putovanjima kroz vremenske zone.

- Nije poanta imati manje zabave, nego pronaći vrijeme za nju koje neće dovesti do kronične iscrpljenosti - ističe.

San je važan za zdravlje

Stručnjaci upozoravaju da loša kvaliteta sna može biti povezana s brojnim zdravstvenim problemima, uključujući kardiovaskularne bolesti, neplodnost i određene vrste raka. Također, nesanica može pogoršati simptome mnogih mentalnih poremećaja. Uzroci nesanice često uključuju stres, anksioznost, konzumaciju alkohola i kofeina, smjenski rad ili česta putovanja.

