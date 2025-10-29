Let avionom za 15 €? Donosimo sedam najboljih Ryanair trikova

Moj prvi pogled kroz maleni avionski prozorčić bio je kad sam imala samo devet godina i letjela potpuno sama iz Splita za Zagreb, a u sjećanju mi je i da drugih putnika nije bilo. Bila je večer, prekrasna stjuardesa mi je donijela poslužavnik pun bombona i pitala me jesam li dobro. U sjećanju su mi ostale obasjane ulice i sitni automobili, a u tren oka bila sam doma. Uz taj neopisivi osjećaj, ostalo mi je urezano u sjećaju da su mi na pregledu kofera uzeli moje najdraže škare, a ne biste vjerovali, gotovo 20 godina kasnije, ponovno sam ostala bez novih škara u zračnoj luci (bile su 0,5 cm duže od dozvoljenog).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Kristijan Iličić postao prvi Hrvat koji je posjetio sve države na svijetu: 'Ostvario sam svoj san!'kristi | Video: 24sata/Instagram

Iako očito nisam naučila da moj hobby pribor ne pripada u avionu, jako sam dobro naučila tips and tricks na svima omiljenom i u isto vrijeme najomraženijem low budget avioprijevozniku - Ryanairu. Tijekom mojih 20-ih, najvažnija kalkulacija za putovanje je bila stići na što ljepšu (i dalju) lokaciju, ali tako da se iskombinira najisplativiji put, smještaj i obroci, jer dobar provod je ipak iznad komfora. Što godine više odmiču, komfor je važniji, ali svako vrijeme nosi nešto lijepo i uzbudljivo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ryanair ne leti dugo iz Hrvatske, a pogotovo ne iz Zagreba, pa smo nekad do prvog niskobudžetnog leta morali "skoknuti" do Venecije, koja je bila jako daleko, ali ne dovoljno da je odbijemo kao opciju. Imala sam te sreće biti dio mnoštva Erasmus+ projekata na Siciliji, do koje je put bio, malo je reći, katastrofa. Svejedno sam išla šest puta. Ne kaže se bez veze - mladost, ludost! Ryanair nije uvijek bio pun trikova kao što je danas, nekad je karta od 15-ak eura sadržavala u cijeni i mali kofer, a danas na to možete zaboraviti. U cijeni karte imate samo malu torbu koja stane ispod sjedala, a mali kofer možete sa sobom ponijeti uz i ne tako malu nadoplatu. Ruksak ili mala torba možda su izvedivi ljeti, ali zimi - teško, pogotovo ako želite ponijeti sa sobom nezaobilazni skincare ili slatke modne kombinacije koje će kasnije zasjati na društvenim mrežama. A o dodatnoj obući da ni ne govorim.

Prijateljica me davno naučila kako se pakirati, da stane gotovo duplo više stvari nego što mislite da stane - rolajte i slažite kao Tetris. Prvo velike odjevne komade, u stisnute rolice, i onda prema manjima. Slažite ih imajući na umu što još sve u kofer mora stati. Kad ih posložite kao po špagi i stisnete toliko da ne mrdaju, u praznine ugurajte čarape, kutijice, grudnjake... sve što ide. Moj savjet je ostaviti tekućine i kozmetiku koja ide u odvojene vrećice za ruksak ili torbu, jer ih iz kofera na provjeri prtljage morate izvaditi, a ovako si ipak smanjujete muku, osobito ako imate presjedanje. Dimenzije koje su navedene poštujte, osobito ako imate kofer koji se na licu mjesta neće dati stisnuti u njihovu metalnu "mjerilicu", pa ćete odmah morati svoj budžet smanjiti na 50-ak eura. Ryanair u ovom trenutku nudi tri opcije nadogradnje svoje "Basic" karte, uz koju imate samo malu torbu dimenzija 40x30x20 cm i mora moći stati pod sjedalo ispred vas.

Foto: 123RF

Prva nadogradnja je "Regular", koju ćete platiti 30-ak eura (po osobi, po letu) i uz malu torbu dobiti i mogućnost nadoplate za sjedalo po želji, prioritetni ulazak u zrakoplov (koji vam ne donosi puno jer svakako čekate) i torbu do 10 kilograma koja ide u spremnike iznad glave.

Nadogradnja karte "Plus" nema mogućnost prioritetnog ulaska, ali uz malu torbu možete rezervirati sjedalo (uz nadoplatu) i sa sobom ponijeti kofer do 20 kg koji ide na "check in". Za ovu nadogradnju ćete morati izdvojiti 40-ak eura po letu. I za kraj, možete svoju kartu poboljšati "Fleksi Plus" opcijom za 100-tinjak eura, a dobit ćete uz malu torbu i mogućnost rezervacije sjedala, prioritetni ulazak u avion, kofer do 10 kg, brzi prolaz kroz osiguranje i mogućnost promjene leta po želji. Cijene za nadogradnje su na aplikaciji drugačije za svaki let, pa ih svakako prije kupovine provjerite.

Po mojem skromnome mišljenju, najisplativija je opcija koju vam aplikacija neće ponuditi do samoga kraja kupovine, ali ako odaberete samo "Basic" opciju, moći ćete na kraju za osjetno nižu cijenu (15-ak eura) nadoplatiti kartu i imati dodatnu torbu te prioritetni ulazak. Ako presjedate jednom, morat ćete željenu opciju platiti četiri puta (dva leta do destinacije i dva natrag), pa dobro izračunajte koliko zbilja košta ta "low budget" varijanta. Isto tako, koliko je daleko zračna luka od mjesta gdje idete, jer i taj prijevoz možete zbrojiti s cijenom karte - kao što je npr. autobusna karta od londonskog Stansteda do centra grada okvirno 15 eura.

Ako odlučite uložiti i kupiti sjedalo kako bi sjedili pored svoga travel buddyja, najviše se isplate redovi označeni s "extra legroom included", gdje vam noge neće biti stisnute, a to je prvi red, kao i nekoliko njih u sredini pored bočnih izlaza iz zrakoplova. Aplikacija je zbilja korisna i pregledna, a sa svojim QR kodom prolazite kao iz šale. Dokumenti će vam trebati samo na ulasku u zrakoplov, a javljat će vam i eventualne promjene u letu, kao i vrijeme "check ina", broj ulaza za ukrcaj.

FILE PHOTO: A Ryanair Boeing 737 airplane takes off from the airport in Palma de Mallorca | Foto: PAUL HANNA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

"Check in" možete obaviti također u aplikaciji, nije potrebno dolaziti ranije u zračnu luku! Kad zarolate sve i kofer je spreman, tekućine stavite u torbu ili ruksak koji ide nama na leđa. Tekućine i dalje idu u spremnicima do 100 ml, u vrećicu sa zatvaračem. Jedina iznimka su medicinski proizvodi koji nemaju ograničenje u mililitraži, a u njih se ubraja i vodica za čišćenje kontaktnih leća, za što sam slučajno saznala od prijateljice. Kakav spas! Također, na pregledu stvari morat ćete skinuti sat i remen te izvaditi elektroniku. Možda vas i ostave bosima ako imate veće tenisice ili čizme.

Kad prođete pregled, čekaju vas duty free shopovi koji imaju svoja pakiranja i tamo pravila više ne vrijede. Ako imate malo više prtljage ili vam čizme ili omiljena vesta nisu stali u kofer (ni na vas), zgodno je kupiti i samo prepoznatljivu duty free vrećicu, koju bezbrižno možete unijeti sa sobom u zrakoplov. Kad napokon pronađete svoje mjesto, ubrzo stižu parfemi, piće i hrana, a ništa od toga nije besplatno. Uz dobru računicu, "low budget" može to zbilja i biti, ali ne dajte se preveslati, pa dobro cijene usporedite na stranici Skyscanner.com, Google flights ili sličnima koje vam nude sve opcije avioprijevoznika i cijene na jednome mjestu. Sretan put!