Lice otkriva karakter: Ljudi s velikim nosom žele šefovati, a oni s malim usnama su šutljivi

Istočnjački filozofi pronalazili su različite načine za to da iz pojedinih osobina čovjeka 'iščitaju' njegovu osobnost, potencijale i talente, te da procijene sklonosti za neke zdravstvene probleme. Poznati je, tako, da postoji cijeli sustav dijagnostike na temelju boje i izgleda kože, sklonosti mašćenju ili prhutanju kože lica, kao i crvenila ili prištića koji se na nekom dijelu lica mogu pojaviti. Tako se, na primjer, još od davnina smatra da prištići na bradi mogu biti povezani sa hormonalnim promjenama, odnosno ženskim menstrualnim ciklusom, a oni na obrazima sa zdravljem pluća.

No zanimljiva su tumačenja osobnosti koja se oslanjaju na položaj i izgled pojedinih dijelova lica. Tako se, na primjer, vjeruje da široko čelo upućuje na inteligenciju i prvenstveno mentalni pristup prema rješavanju problema, bez puno emocija koje bi ometale put do rješenja. Ukratko, ako je to dominantan dio vašeg lica, vjerojatno ste jaki u obradi činjenica i logičkom razmišljanju, a ne možete se baš lako prepustiti mašti i sanjarenju. Takve osobe bit će, na primjer, dobri matematičari, ili strojari.

Ako je kod nekog dominantna sredina lica, riječ je o vrlo ambicioznoj osobi koja teži napredovanju i stalnim promjenama na bolje. Spremna je žrtvovati puno toga da bi ostvarila ambicije, pa među njima često ima ljudi koji posao stavljaju ispred obitelji. Ili vrhunskih sportaša, koji su spremni sve podrediti visokim ciljevima.

Ljudi kod kojih je dominantan donji dio lica uživaju u fizičkom izražavanju energije i skloni su rizicima. Moguće je da je riječ o boksačima ili hrvačima, na primjer. Vrlo su praktični i svaku ideju koja im se rodi u glavi odmah će pokušati testirati u praksi, bez puno gubljenja vremena.

Ljudi koji imaju široko lice - ono kod kojega širina lica po dužini približno odgovara visini – znaju biti vrlo samouvjereni. Često imaju i nešto veći razmak između očiju, što upućuje na visoku toleranciju i strpljenje. To su ljudi koji se mogu koncentrirati na detalje, odnosno puno ih više zanimaju detalji nego šira slika problema. Odlični su analitičari, pa mogu biti dobri menadžeri, ali i savjetnici. Dobro će se snaći i u IT industriji.

Oni sa uskim licem, kod kojih je visina lica izrazito naglašena, ljudi su koji se oslanjaju na iskustvo i znanje, a ne intuiciju. Zbog toga znaju biti nespremni na nove situacije i probleme, jer nemaju iskustva kako reagirati. Ako su oči jako približene, imaju smisla za detalje.

Ljudi s okruglim licem vrlo su vezani uz prirodu, vole druženje i ugodnu atmosferu. Najčešće je riječ o ljudima koji su vrlo opušteni, ne odaju dojam da ih bilo što može iznervirati i često je doista tako. Jako cijene obiteljske vrijednosti i obiteljska druženja. Ako se dogodi da moraju birati između obitelji i posla, uvijek će izabrati obitelj. Strpljivi su i staloženi, pa su dobri pregovarači.

Što nam govore pojedini dijelovi lica?

Usne

Velike usne - brbljavci

To su ljudi koji su obično centar zabave gdje god da se pojave i u stanju su oživjeti i najdosadniju rođendansku zabavu za tren – vrlo dobro se osjećaju kad su u centru pažnje i bez problema sipaju šale iz rukava. No, važno im je da druga strana pokaže da ih pažljivo sluša i uživa, ako nije tako lako mogu postati zajedljivi i ogorčeni, kao da im je uskraćena nagrada za to što ulažu. Kad trebate pronaći neku ulicu, potražite na ulici ljude s punim usnama i raspitajte se kod njih kuda dalje, velika je vjerojatnost da će vas rado osobno odvesti do tamo i usput – zabavljati.

Male usne - šutljivci

Ljudi s malim usnama nastoje zadržati svoju privatnost, razmišljanja i osjećaje daleko od drugih i znaju kako to učiniti. To su ljudi kojima bez straha možete povjeriti tajnu, jer će ju sigurno čuvati. Vrlo su oprezni i ne vole nepredviđene situacije. Neće se, na primjer, osjećati dobro u sobi punoj nepoznatih ljudi. U situacijama na koje nisu navikli znaju postati grubi, pa i neugodni, pogotovo ako imaju osjećaj da ih netko prisiljava da otkriju stvari koje ne žele podastrijeti drugima.

Ravne usne s vrhovima prema dolje - pesimisti

To su ljudi koji baš u svakoj situaciji očekuju najgore i uvijek u svemu pronađu stotinu problema. Dobra strana toga jest da vam takav suradnik može biti koristan, jer će vas sigurno upozoriti na sve probleme koji se u poslovnom procesu mogu pojaviti, jer je to obično prva stvar kojom se bave. Loša strana je to što takvi ljudi djeluju kao da nisu motivirani za hvatanje ukoštac s problemima (jer nemaju rješenja) te to što će vjerojatno i na druge prenijeti dio svog defetizma.

Ravne usne s vrhovima prema gore - optimist

Ovo je odličan suradnik ako u timu već imate osobu s ravnim usnama okrenutima prema dolje, jer ljudi s usnama zavijenim 'u smješka' uvijek očekuju dobro i vesele se svakom koraku koji trebaju napraviti prema uspjehu. Takvi ljudi će vas motivirati i unijeti pozitivnu energiju i vrlo su korisni ako krećete u realizaciju nekog projekta. No pazite da ne podlegnete euforiji, jer – za razliku od pesimista koje smo spomenuli – oni mogu vrlo lako zanemariti važne detalje. Zato ih je dobro oboje imati u timu.

Ravna linija usana - staloženi

Ovi ljudi imaju staložen pogled na budućnost. Obično su u stanju sagledati sve aspekte situacije i ako im se čini da su izgledi dobri, bit će vrlo optimistični i svojim optimizmom lako će zaraziti cijelu ekipu i povesti ih prema uspjehu. S druge strane, kad stvari izgledaju loše, znaju postati pesimistični. Od njih ćete sigurno dobiti uravnoteženo mišljenje o projektu, pa ih je korisno imati u odjelu planiranja.

Čelo

Ravno čelo – progresivne ideje

Riječ je o vrlo inteligentnim ljudima koji razmišljaju progresivno. Neće reagirati refleksno, niti brzopleto. No, ne funkcioniraju pod pritiskom, što može pokvariti posljednjih deset minuta ispita, ili zadnjih 100 metara utrke. Ne snalaze se dobro s ljudima koje inače ne poznaju otprije i ne osjećaju se s njima ugodno.

Malo čelo - brzoplete odluke

Ovi ljudi često prekidaju sugovornike kako bi završili njihovu rečenicu. Vjerojatno im je dosadno u razgovoru s ljudima ravnog čela, jer su prespori i pomalo preoprezni za njih. Malo čelo ne znači da nisu inteligentni, nego da odlučuju na prvu, bez puno razmišljanja, što može stvoriti puno problema u životu. Naime, često reagiraju i prije nego čuju sve upute, pa obave posao djelomično, ili pogrešno.

Zakrivljeno čelo - kreativci

To su ljudi koji preziru ograničenja i pravila, vole koristiti maštu te se ne snalaze u matematici i računovodstvu. Ako je čelo zakrivljeno, a taj dio lica dominantan, riječ o je vrlo inteligentnim ljudima, možda i genijalcima. No, kako ne podnose pravila, mogu imati problema i osjećati se neshvaćeno u nekom strogo strukturiranom poslovnom procesu. No, nije zgorega pustiti ih da budu to što jesu, jer mogu biti sjajni inovatori.

Oči udaljene od čela - oprezan pristup

Za sve što rade pripremit će se unaprijed, ispitati sve dostupne opcije, a onda i u poslu testirati više različitih opcija. Ako ih pošaljete u kupovinu, vjerojatno će obići gomilu trgovina, a da ništa ne kupe, jer se izgube u uspoređivanju veličine pakiranja i cijene onoga što im treba. Relativno su spori u socijalnim vještinama, pa će biti malo povučeni pred izrazito društvenim osobama, dok se ne naviknu na njih.

Oči blizu čela - sve na brzinu

Obično su vrlo nestrpljivi i kad odluče da će nešto učiniti, najčešće ne mogu spavati od uzbuđenja. Čini se kao da nikad ne razmišljaju prije neke odluke, što često može biti problem. Na primjer, u shoppingu će kupiti prvu stvar koja je donekle blizu onome što žele, iako njome baš i nisu posve zadovoljni. Ako u idućoj trgovini pronađu bolju verziju, vjerojatno će kupiti i tu, pa se onda zezati s povratom, ili jednostavno nekome pokloniti prvu kupljenu stvar. Teški su suradnici, jer sve mora biti gotovo – odmah.

Nos

Veliki nos - ne vole da im se naređuje

Ljudi s velikim nosom vole sami sebi biti šefovi i ne podnose da im se naređuje. Nisu za male zadatke, skloniji su tome da daju veći doprinos. Brzo im dosade poslovi u kojima ih se svede na nekoga tko samo udara pečat. Ako vam je potreban netko tko će zastupati vašu tvrtku u važnim pregovorima, možete se osloniti na njih, jer će svojim 'šefovskim' pristupom odati moćan dojam.

Mali nos - vole rutinu

Možete ih pronaći u zanimanjima gdje je rutina vrlo važna, odnosno ako trebate nekoga tko će obaviti sve one 'dosadne' poslove koji vas umaraju, slobodno se oslonite na ljude s malim nosom. Njihova prednost je to što im rutinski rad nikad ne dosadi, pa će nerijetko i 40 godina staža odraditi na istom radnom mjestu. No, imajte na umu da se ne snalaze dobro u novim situacijama, bez jasnih pravila funkcioniranja.

Kukasti nos - traže poštovanje

Kad nekoga gledate sa strane, ako vam izgleda kao da ima kljun orla umjesto nosa, vjerojatno ćete kod njega prepoznati sve osobine čovjeka s velikim nosom, ali višestruko naglašene. Oni su šefovi u svakom pogledu, vole se osjećati važnima pa se pobrinite da im iskažete poštovanje što češće. Dobri su u ulogama vođe, ali samo ako upravljaju ljudima koji nemaju potrebu za dominacijom, jer ne podnose bilo koga tko bi na bilo koji način ugrozio njihovu poziciju.

Konkavan nos s okruglim vrhom - pomagač

To su ljudi koje ćete često pronaći u humanitarnim udrugama, kao i među volonterima. Oni jednostavno uživaju u tome da pomažu drugima, jer im to pričinjava veliko zadovoljstvo. Takvi će ljudi rado preuzeti vaše brige na svoja leđa, kako bi vam pomogli da se odmorite. Divni su prijatelji mladih roditelja, rado će pričuvati djecu, no uskočit će i ako vam treba pomoć oko starih roditelja. Takvi su i u poslu, a jedna od mana koja zna završiti loše je to što ponekad znaju preuzeti više tereta nego što ga mogu ponijeti.

Nos zakrivljen prema gore - povodljivac

To su ljudi koji nemaju vlastiti stav, odnosno vrlo ih je lako poljuljati. Vjeruju svemu i svakome, pa lako padaju i pod utjecaj reklama i sve im se može prodati. Često uopće ne razviju kritičnost, pa lako mogu biti i žrtve prevare. Njima je jednostavno nepojmljivo da bi neka stvar koja je u reklami nahvaljena i recenzije pokazuju da je 'zaradila' pozitivne kritike mogla imati i negativne strane.

Nos zakrivljen prema dolje - skeptik

Za razliku od povodljivih, ovo su ljudi koji ne vjeruju ničemu i za sve im trebaju dokazi, i to na vlastitoj koži. To su ljudi koji će ispipati sve voće u trgovini prije nego nešto od toga stave u košaru, otvorit će sve šampone ili omekšivače kako bi provjerili miris, ili će u trgovini tražiti da im isprobaju svaki aparat koji kupuju. Ako surađujete ili im nešto trebate prodati, ispitivat će vas dok god ne budu uvjereni da im to treba.

Brada

Istaknuta brada - tvrdoglavci

Ljudi sa šiljatom bradom mogu biti jako tvrdoglavi, slično kao i ljudi koji imaju dugačke prednje zube. Ako se ove dvije značajke spoje, bježite što dalje. Naime, ljudi sa šiljastom bradom imaju žestoki unutarnji otpor prema svemu u što ih drugi ljudi guraju, pa ako želite postići neki dogovor s njima, morate biti vrlo fleksibilni i strpljivi. Odlični su suradnici za komplicirane zadatke, jer se neće predati lako, no zna biti teško ako ih pokušavate navesti da naprave nešto drugačije nego što su odlučili.

Brada povučena unatrag - izazivači

Većini stvari u životu pristupaju kao da je riječ o izazovu ili natjecanju. Često su spremni izazivati sudbinu i ne posustaju čak i ako ne postignu ono što žele. Imaju sposobnost prepoznati sve za i protiv argumente u bilo kojem problemu, što ih čini dobrim savjetnikom. Ovi će vam ljudi pomoći da izbjegnete prenagle odluke i da se zagrijete za nešto što vam zapravo ne odgovara ili čak šteti. Odlični su suradnici u projektima za koje niste sigurni kako ćete ih iznijeti, jer su spremni na trku s preponama.

Mala brada - osjetljivci

Ljudi s istaknutom bradom često imaju zapravo malu bradu. Ako je tako, imajte na umu da je riječ o osjetljivoj osobi – nekome tko se lako uvrijedi, tko će biti jako pogođen u nekim neugodnim situacijama i ne može se nositi s jakim emocijama. Ako imaju i sitne crte lica, nečije kritike ili teške životne situacije toliko će oh pogoditi da ih mogu baciti u očaj. To su ljudi na koje nikad ne biste trebali vikati, ili ih kritizirati otvoreno i oštro, jer će pobjeći od vas bez povratka.

Izbačene kosti obraza - pustolovi

Ovo su hrabri ljudi koji žive za pustolovine. Nikad ne bježe od svađe, nemaju problema s preuzimanjem rizika ili toga da se upuste u nešto novo. Ne vežu se uz mjesta i situacije koje pružaju udobnost, nego slijede instinkte i prihvaćaju nove izazove. Vole putovati i istraživati nova mjesta. Ukratko, nisu ljudi kod kojih se možete pouzdati da će ostati na istom mjestu cijeli život.

Obrve

Povezane obrve - mislilac

Ljudi s povezanim obrvama ne znaju se opustiti. Uvijek razmišljaju, procjenjuju i vrednuju ljude i situacije oko sebe. Kad se približava neki veliki događaj u njihovom životu, mozak im radi sto na sat, pa obično danima ne spavaju, a često i ne jedu. Ako ste taj tip, naučite se opuštati da vam ne nastrada zdravlje. Isprobajte meditaciju ili upišite tečaj joge na kojem možete naučiti tehnike dubokog disanja. Ako imate takvog suradnika, najbolji je na savjetničkoj poziciji.

Kose obrve - kontrolori

Ljudi s kosim obrvama vole imati kontrolu nad svime i vlast. Obično se žestoko bore za vlast i visok status te radna mjesta i pri tome znaju biti neobazrivi. Želite li da uspije neki važan projekt koji zahtijeva kompliciranu organizaciju i dobro vodstvo, potražite suradnika s ovakvim obrvama i postavite ga za vođu tima. Uživat će u situacijama u kojima se čini da sve ovisi o njemu. No, ne zaboravite ga pohvaliti i nagraditi kad vas dovede do uspjeha, jer se – hrani time.

Tanke obrve - ne vole kritiku

Vrlo tanke obrve mogu upućivati na to da je riječ o ljudima koje su pretjerano osjetljivi, osobito ako imaju male oči, nos ili usta. Pazite da ih ne povrijedite, jer su vrlo osjetljivi na vanjske podražaje i ponašanje drugih ljudi. Ako im morate uputiti kritiku, potrudite se da to bude izrečeno biranim riječima i uvijek u istoj rečenici izrecite i nešto pohvalno. Teško je ako imate takvog partnera, jer će sve što mu kažete tumačiti kao kritiku i odnos će često biti na kušnji.

Ravne obrve – naglašena logika

Kad su obrve dvije ravne linije, riječ je o čovjeku koji se iznimno oslanja na logiku. Ako ga želite uvjeriti u nešto, pale samo logika i dokazi, ne pokušavajte udarati na emocije. Ako je riječ o čovjeku koji vas u nešto pokušava uvjeriti, ponudit će vam sve nedostatke i prednosti vezane uz odluku koju trebate donijeti. Zato ga je jako dobro imati na svojoj strani i u svome timu.

Zaobljene obrve - prijatelji

Ljudi zaobljenih obrva prijateljske su prirode, slično kao i ljudi okruglog lica, obraza i brade. Oni život doživljavaju opušteno, bez puno drame, pa će i probleme rješavati u hodu – uz kavu, večeru, ili u šetnji. Jako cijene ljude s kojima dijele bilo poslovne bilo privatne trenutke. Kad im nešto objašnjavate, koristite primjere, tako najbolje razumiju ono što govorite. Kod njih uvijek pali prijateljski pristup, bez formalnosti ili previše tituliranja koje su normalne za poslovni svijet.

Oči

Duboke oči - promatrači

Pogledate li osobu sa strane i primijetite da su joj oči duboko usađene, možete biti sigurni da pred sobom imate jako dobrog promatrača. U razgovoru s njima često ćete imati dojam da vas ne slušaju, jer zapravo cijelo vrijeme analiziraju svaku vašu riječ. Prije nego vam odgovore, obično malo zastanu da bi izvukli sve zaključke koje žele istaknuti. Jednostavno, oni stalno promatraju sve oko sebe i na temelju toga prosuđuju. Odlični su ako trebate nekoga tko će u nekom ustaljenom procesu pronaći grešku, ili nekog tko će vam pomoći da detektirate suštinu problema zbog kojeg neke stvari ne uspijevaju.

Ispupčene oči - uključeni u sve

To su ljudi koji znaju biti vrlo energični, uporni, ustrajni. Ne podnose da ih se ignorira, osobito ako su u većem društvu, ili ako je riječ o nekom važnom poslu. Vole znati baš sve detalje i biti dio svih procesa. Tako, ako njihova odgovornost i prestaje nakon prvog dijela poslovnog procesa, možete biti sigurni da će nazvati kolege koji su preuzeli posao da vidi je li sve u redu i ponuditi pomoć, jer podsvjesno vjeruje da bez njega stvari neće biti riješene. Jako im je važno da se što češće naglasi ta njihova 'važnost', pa uvijek u podjeli zadataka naglasite njihovo ime. Slično se ponašaju i kod kuće – supruga koja često ističe takvog partnera pred obitelji i prijateljima može računati na to da će biti iznimno angažirani oko obitelji.

Približene oči - sklonost detaljima

Ako je udaljenost između očiju mala, riječ o osobi koja pazi na detalje koje drugi ni ne primjećuju. Ima snažnu sposobnost koncentracije i ne voli da je se ometa. Riječ je o suradniku koji će najbolje funkcionirati u analizi, zatvoren u svojoj sobi, bez puno ometanja telefonom, ili porukama. Iznimno su korisni u zadacima koji imaju puno operacija, jer će lako procijeniti kako ih obaviti što brže i što efikasnije.

Razmaknute oči - šira slika

Ovi ljudi uvijek vole sagledati stvari sa svih strana i na temelju toga zaključivati. Često nam se čini da su jako spori i teško se snalaze u situacijama u kojima treba odlučiti o kompleksnom problemu, jer im treba puno vremena da na temelju detalja zaokruže cijelu sliku. No, dobro funkcioniraju s gomilom podataka, istraživanja i procjena, jer će njihovom usporedbom lako doći do šire slike. Zato su vrlo korisni u analizi tržišta, na primjer.

Ravne oči - staloženi

To su ljudi koji imaju uravnotežen pristup u svemu. Posjeduju kvalitete koje su posrednik između ljudi s ispupčenim i ljudi koji imaju duboko postavljene oči. Sjajni su pregovarači i miritelji te dobro utječu na atmosferu u kojoj ima puno različitih mišljenja, pa ih slobodno bacite u vatru. Kao roditelji, sjajno će se snaći u odgoju više djece, a posebno u odgoju tinejdžera, jer su rijetke situacije koje ih baš mogu izbaciti iz takta.



