Odojak sa zeljem i ličkim krumpirom, sarma, goveđa juha, orahnjača i makovnjača, masnica, te štrudle od jabuke i sira tradicionalna su jela koja se na Božić nalaze na blagdanskom stolu obitelji diljem Like. Jedan takav tradicionalni svečani blagdanski stol pripremila nam je obitelj Marković iz Otočca, inače vlasnici hotela i restorana Mirni kutak.

Glavna kuharica i vlasnica Josipa (58) spremila je jela uz pomoć spretnih ruku kćeri Kristine (36) i snahe Maje (25), koje i inače rade u obiteljskom hotelu. Uz pripremanje jela žene su se potrudile ukrasiti svečani stol na tradicionalan način. Prekrile su ga bijelim stolnjakom i tamnocrvenim nadstolnjakom, a uz jela tradicionalno stoji boca ličke rakije, jabuke, a dekoracije su izradile od prirodnog materijala, jelinih grančica.

- Kod nas se tradicionalno na Božić nakon polnoćke jede odojak. Nekad se za Božić na selu jela purica jer su je ljudi uzgajali, no kako odojak može stajati više dana, a kod nas je inače hladno, mogao se držati u pušnici do Nove godine. Ta se tradicija održala do danas - govori Josipa dodajući da se inače na božićno jutro goste, čestitare ponudi s narescima - suhom domaćom ličkom kobasicom, čvarcima, sirom škripavcem i domaćom bijelom slaninom. Nakon doručka bi se obično svi uputili na misu, a kada se vrate servira im se božićni ručak, juha, pečenje i kolači, tradicionalne božićne slastice, orahnjača, makovnjača, štrudle od jabuka i sira, te masnica.

- Orahnjača je nekada bio svečani kolač jer oraha nije bilo u izobilju kao danas, a mogao je duže stajati, te se djeci davao za doručak uz jogurt ili mlijeko. Receptura je tradicionalna i do danas se nije mijenjala, eventualno se mogu dodati grožđice, te neke arome. Za večeru se obično poslužuje sarma - priča Josipa, dodajući da su sva jela spremljena po tradicionalnoj recepturi osim dodataka štrudlama, vanilin šećera i cimeta, kojih prije nije bilo.

Ukrašavanje stola danas je puno jednostavnije u odnosu na ranije, govori Josipa, jer su danas ukrasi kupovni s rasvjetom, a toga nekada nije bilo. U izradu ukrasa prije se ulagalo mnogo truda i izrađivao se od prirodnog materijala. Na blagdanskom stol obavezno su se postavljali darovi za goste, čestitare, boca ličke rakije kao dar za odrasle za blagoslov i rodnost šljive, a jabuke i orasi su bili darovi za djecu za bolju rodnost voća. Pod stolnjak se stavljala pšenica za bolju rodnost polja. Pod stol se stavljala slama i košara s jaslicama kao simbol Isusovog rođenja na kojoj su se djeca igrala, a nakon Božića bi tu slamu ljudi stavljali na voćke ili pod voćke da budu rodne.

- Sjećam se kada sam bila mala da je Božić bio pun radosti i veselja. Taj dan je bilo opće veselje jer su sva djeca na Badnjak išla u šumu sa svojim ocem ili djedom da odaberu bor. Putem smo se svi dobro zabavljali i igrali u snijegu. To je trajalo pola dana dok bi se vratili kući s borom koji bi potom kitili jabukama jer nakita nije bilo i bombonima koje smo narednih dana kriomice jeli. Bor se još ukrašavao i vatom koja je "glumila" snijeg jer nije bilo rasvjete, a tko si je mogao priuštiti stavio bi i svijeću. Pod bor su se stavljale mahovina, anđeli i druge figurice. Na polnoćku su išle cijele obitelji i svi bi si nakon mise čestitali Božić nakon čega bi pred crkvom zaplesali i zapjevali ličko kolo. Veseli čestitari odlazili su susjedima i rodbini čestitati Božić do dugo u noć, a danas je to nezamislivo - prisjeća se Josipa dodajući da su svi ti običaji, dani pred Božić i do Nove godine, bili dani u kojima se protekla godina bacala iza leđa da bi se krenulo čistog duha, uma i srca naprijed, u novu. Prisjeća se da je njena majka, nakon Božića, pošto je pomela kuću smeće u lopatici nosila baciti čim dalje od kuće da iznese smeće iz kuće kako bi nova godina bila čista i bez nereda. Na Gacku su se pak ljudi odlazili umivati, a muški i prati u vodi koja je simbol čistoće i zdravlja.

- Naša obitelj ima devet članova i nastojimo se pridržavati tradicije i običaja, iako se prilagođavamo i mladima. Nastojimo se okupiti za božićni ručak da budemo svi zajedno iako uvijek radimo - govori Josipa, zaključujući da su blagdani nekada bili veseliji, opušteniji, sretniji i radosniji, a skromniji, a sada su blagdani raskošni, trpeza puna svega, a ljudi su, svatko u svome svijetu.

SARMA

Priprema: U mješavinu mljevenog mesa od pola svinjetine i pola junetine stavite naribanu glavicu luka i jednu naribanu mrkvu, koja sarmi daje sočnost i rahlost. U smjesu dodajte rižu, suhu slaninu narezanu na kockice, sol, papar, vegetu, češnjak i jaje. dobro izmiješajte i smjesu stavljajte na oprane listove kiseloga kupusa. Zamotajte. Sarme poslažite u lonac, prelijte vodom i dodajte još komad slanine ili suhog mesa za bolju aromu te sve kuhajte sat i pol do dva. Pri kraju dodajte laganu zapršku. na masti lagano zapržite brašno na koje dodajte rajčicu iz konzerve i prelijte u lonac sa sarmom te ostavite da se kratko prokuha.

PEČENI ODOJAK

Priprema: Odojak od 25 kilograma očistite, nasolite i pecite na ražnju dva-tri sata, ovisno o težini. Kad je pečen, kožicu napikajte da izađe višak masnoće i stavite u pušnicu da se ocijedi i ohladi. do kraja ga ispecite na Badnjak, a jedite hladnog na Božić s domaćim zeljem i pečenim krumpirom.

ORAHNJAČA

Priprema: u posudu stavite brašno, jaja, šećer i malo maslaca. Kvasac posebno ostavite da se digne, a onda ga dodajte ostalim sastojcima. kuhačom zamijesite tijesto. Neka se tijesto diže sat vremena, dok se ne udvostruči. Za to vrijeme sameljite orahe i dodajte ih u kuhano mlijeko sa šećerom da prokuhaju. Kad se ohlade, dodajte im malo margarina i ruma, poželjno je i orahovca. Tijesto razvaljajte na dva-tri milimetra debljine, smjesom premažite tijesto i zarolajte te stavite peći.

ŠTRUDLA OD JABUKA

Za štrudlu od jabuka te masnicu od brašna, vode i soli umijesite se tijesto u kuglice. Nakon pola sata stajanja na toplome tijesto razvaljajte i razvucite što tanje. Na njega stavite nadjev od jabuka u koji ste dodali malo vanilin šećera, cimeta, malo limuna ili ruma, pa zarolajte u štrudlu i stavite peći. Za masnicu na isti način pripremite tijesto te premažite zagrijanom masti sa šećerom.