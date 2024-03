Liječnici pokrenuli kampanju: Lov na 'tihog ubojicu' u višoj brzini i u više pravaca

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) ovih dana su najavljene dvije velike akcije, kampanje koje imaju za cilj povećavanje zdravstvene prosvijećenosti tj. pismenosti o dva ključna čimbenika kardiovaskularnog rizika: hipertenziji i dislipidemijama. Riječ je o arterijskoj hipertenziji i programu 70/26, te o hiperkolesterolemiji tj. dislipidemijama i programu „Znaš li svoj broj?“ koje su predstavili akademik Bojan Jelaković u ime Hrvatske lige za hipertenziju, profesor Ivan Pećin u ime Hrvatskoga društva za aterosklerozu, te profesor Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dr. Bojan Jelaković o glavnim kardiovaskularnim rizicima

Pokretanje videa... 01:26 Bojan Jelaković | Video: KanalRi

Obje akcije sastavni su dio Lova na Tihog ubojicu, trajne javno-zdravstvene akcije koju vodi Hrvatska liga za hipertenziju koje je pokrovitelj Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Prema podacima Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj je uočen trend porasta smrti od kardiovaskularnih bolesti. Od njih je 2022. godine umiralo 39 posto stanovništva Hrvatske u odnosu na 37 posto godinu ranije. Hipertenzivna bolest nalazi se na drugom mjestu s 9,2 posto uzroka smrti, ali kada se zbroje svi bolesnici koji su umrli od ishemične bolesti srca, cerebrovaskularne bolesti, šećerne bolesti i ateroskleroze, što su sve bolesnici koji u najvećem broju imaju povišene vrijednosti krvnoga tlaka, tada je nepobitno jasno kako je arterijska hipertenzija tihi ubojica broj 1. Ono što povećava zabrinutost je značajan porast broja umrlih od hipertenzivne bolesti, upozorio je prof. Capak. Naime, u odnosu na 2020. Godinu, u 2022. godini je 744 više osoba umrlo od hipertenzivne bolesti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Povišen krvni tlak nalazi se odmah iza pušenja na 2.mjestu i kao uzrok invaliditeta, tj. izgubljenih godina života. Naročito zabrinjava što dvostruko više žena umire od hipertenzivne bolesti u odnosu na muškarce, naglasio je akademik Jelaković. Potrebno se posebno zamisliti što žene 5 puta češće umiru od arterijske hipertenzije nego od karcinoma dojke, naglasio je.

- Žene svakako moraju nastaviti voditi brigu o preventivnim pregledima dojke, ali bi daleko češće morale voditi brigu o svome ubojici broj 1, a to je povišen krvni tlak, dodao je.

Prema podacima EHUH 2 studije 50,9 posto odrasloga stanovništva ima arterijsku hipertenziju. Zahvaljujući brojnim aktivnostima stručnih društava svijest o važnosti hipertenzije je u porastu, kao što je i broj liječenih. No, unatoč svim naporima još uvijek svaki drugi bolesnik nije kontroliran, premda u Hrvatskoj imamo sve potrebne lijekove. Najmanji broj kontroliranih bolesnika su oni sa šećernom bolesti, pretili i oni koji konzumiraju prevelike količine kuhinjske soli. Kako bismo suzbili kardiovaskularni pobol i smrtnosti zadali smo si možda ambiciozan cilj, nastavlja akademik Jelaković, a to je da do 2026.godine 70 posto liječenih osoba s povišenim krvnim tlakom postigne ciljne vrijednosti, tj. kontrolu.

O drugom pogubnom rizičnom faktoru, velikoj opasnosti za kardiovaskularno zdravlje, hiperkolesterolemiji, govorio je profesor Pećin koji je pokretač drugoga kraka ove velike obrazovne javno-zdravstvene akcije što je godinama priprema s akademikom Željkom Reinerom. Povišen LDL kolesterol nalazi se na osmom mjestu kao uzročnik smrti. Prema podacima EHUH 2 studije više od 60 posto odrasle populacije ima poremećaj metabolizma lipida, tek je jedna trećina svjesna, dok se tek svaki četvrti bolesnik liječi, naglašava profesor Pećin. I ovdje je problem zabrinjavajuće često prisutan u visokorizičnih bolesnika, te je tako tek 25 posto bolesnika sa šećernom bolesti i 33 posto bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti koji imaju povišene vrijednosti LDL kolesterola liječeno statinima. Ova akcija nadovezuje se i proširuje aktivnosti koje su Hrvatsko kardiološko društvo na čelu s akademikom Davorom Miličićem i Hrvatsko društvo za aterosklerozu nedavno pokrenuli a vezano je na probir za porodičnu hiperkolesterolemiju.

Glavni cilj oba programa - 70/26 i „Znaš li svoj broj?“ - je smanjenje kliničke inercije i povećanje adherencije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Programi imaju dva kraka – jedan je usmjeren općoj populaciji i bolesnicima, a drugi zdravstvenim radnicima. U oba kraka programi će se odvijati na dva načina. Jedan je „klasični“ organiziranjem javno-zdravstvenih akcija i obrazovanjem opće populacije i bolesnika razgovorom i dijeljenjem obrazovnih materijala – za opću populaciju, te stručnim simpozijima, seminarima i kongresima – za zdravstvene radnike. No, najveći dio će se odvijati digitalnim putem preko edukativnih platformi koje priprema i vodi digitalni partner Hrvatske lige za hipertenziju i brojnih stručnih društava koji su partneri Lige, solutions. I ovdje postoji dio usmjeren općoj javnosti „Lov na Tihog ubojicu“ i dio usmjeren stručnoj javnosti HealthMed. Važno je naglasiti da svi materijali koji se nalaze na ovim platformama prolaze dvostruku provjeru vodećih stručnjaka tako da su to platforme koje je prepoznalo Ministarstvo zdravstva, rekao je profesor Capak, koji je sa svojim suradnicima već godinama aktivno uključen u aktivnosti Hrvatske lige za hipertenziju pored brojnih drugih akcija koje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

U ovim aktivnostima trebaju sudjelovati svi zdravstveni radnici, a to je zadatak ne samo liječnika nego i medicinskih sestara koje su i inače vrlo aktivne u svim aktivnostima stručnih društava, poručila je sestra Mirjana Mihalić, predsjednica Udruga medicinskih sestara u arterijskoj hipertenziji.

Odvijanje projekta je zamišljeno tako da ne remeti svakodnevni rad jer zdravstveni radnici trebaju samo otvarati elektronsku poštu, pročitati jednostavne, ali vrlo informativne materijale, ili pogledati edukativni webinar, o tome razmisliti i početi primjenjivati u svakodnevnom radu, pojasnila je magistra Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore koja je trajni partner Hrvatske lige za hipertenziju. Ljekarnici su nezaobilazni dio timova za suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, dugogodišnji su partner i suradnici Hrvatskoga društva za hipertenziju i Hrvatske lige za hipertenziju, a uključeni su na vrlo važan način u akcijske planove i nacionalne programe koje je pripremilo ministarstvo zdravstva – naglašava akademik Jelaković.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

Ono po čemu se ove akcije razlikuju od drugih jest i to da će na kraju uspjeh biti provjeren na znanstveno utemeljen način, korištenjem istih metoda koje su korištene u EHUH 1 i EHUH 2 studijama tako da će biti moguće vrlo precizno odgovoriti koliko smo uspjeli- objašnjava akademik Jelaković koji dodaje: Ove aktivnosti ne bi bile moguće bez pomoći prijatelja i partnera, te posebno ističem tvrtku Servier koja već godinama s Hrvatskim društvom za hipertenziju i Hrvatskom ligom za hipertenziju provodi organizirane edukativne aktivnosti što je između ostaloga već dovelo do povećanja kontrole liječenih osoba s arterijskom hipertenzijom. Tu je također Salvus Microlife koji je donirao stotine uređaja za mjerenje tlaka tako da sve akcije možemo raditi znanstveno utemeljeno. I na koncu, još jednom pohvale digitalnom partneru solutions.

Stvoreni su svi preduvjeti da se ostvari konačan cilj ovih aktivnosti- da povećanjem zdravstvene prosvijećenosti smanjimo kliničku inerciju, povećamo adherenciju i time poboljšavajući kontrolu arterijske hipertenzije i dislipidemija smanjimo kardiovaskularni pobol i smrtnost, zajednički je zaključak svih nazočnih.