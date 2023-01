Ljudi postaju aktivniji: Trčanje na otvorenom povećalo se za 17 posto, a ronjenje za 76 posto

Fitness izvješće, odnosno podaci iz Garmin Connect aplikacije, izgleda kao i proteklih godina - s brojem aktivnosti zabilježenih u svakoj glavnoj kategoriji, uključujući trčanje i vožnju biciklom, koje su znatno porasle.

POGLEDAJTE VIDEO: Baka trenira i do osam sati dnevno

Podaci pokazuju povratak na kondicijske treninge kao prije pandemije - uz snažan rast aktivnosti u zatvorenom prostoru koje se ne mogu izvoditi kod kuće, uključujući plivanje u zatvorenom, penjanje po stijenama i aktivnosti u teretani kao što su HIIT vježbe. U međuvremenu, čini se da su se stabilizirale vježbe kod kuće, poput joge i vožnje bicikla u zatvorenom, koje su porasle tijekom pandemije.

Ovo su aktivnosti kojih se korisnici nisu mogli zasititi u 2022. godini:

Za ljubitelje teretane:

Aktivnosti treninga snage porasle su za 20 posto u odnosu na 2021., što je jako impresivno s obzirom na to da je za mnoge 2022. bila godina kada su češće odlazili u ured nakon pandemije.

Foto: Dreamstime

Za bicikliste:

Ono što je vrijedno pažnje su vrste biciklizma koje stvarno uzimaju maha. Ispostavilo se da oni koji se voze po cestama i šljunku stvarno jako udaraju. Postoci cestovnih biciklista porasli su za 8 posto, a biciklisti na šljunku dovršili su nevjerojatnih 40 posto više aktivnosti nego 2021.

Foto: Dreamstime

Za trkače:

Aktivnosti trčanja, odnosno one na traci za trčanje, ove godine povećale su se za 13 posto, a aktivnosti trčanja u zatvorenom za 17 posto. No, to ne znači da su svi ostali unutra. Postoci trčanja na stazi su se više nego udvostručili.

Foto: Dreamstime

Za triatlonce:

Povratak u normalu - ili barem neku verziju normale - donio je povratak osobnih triatlona i popratno uzbuđenje stvarnog natjecanja. Prošle se godine korištenje opcije triatlon povećala za 11 posto.

Foto: Dreamstime

Za Wellness Gurue:

Korisnici Garmina ove su godine povećali broj aktivnosti u raznim aktivnostima koje su više orijentirane na dobrobit, uključujući eliptični trening (porast od 15 posto), penjanje uz stepenice (porast za 24 posto), pilates (porast za 38 posto) i vježbanje disanja (porast za 28 posto).

Za plivače:

Aktivnosti kružnog plivanja porasle su 2022. za 34 posto, a plivanje za 13 posto.

Foto: Dreamstime

Za ronioce:

Svaki ronilac mora znati svoje granice kako bi se mogao sigurno vratiti na površinu. Sa šest načina ronjenja na izbor, ronjenje s jednim plinom je najpopularnije i zabilježilo je najveći rast u 2022., porast od 76 posto.

Foto: DREAMSTIME

Za penjače:

Aktivnosti penjanja po stijenama porasle su za 17 posto, a Zapadna Europa prednjači s 32 posto više aktivnosti penjanja na stijene nego prošle godine.

Foto: Dreamstime

Za ljubitelje vode:

Globalni postotak aktivnosti jedrenja porastao je za 39 posto, a slijede ga surfanje s porastom od 35 posto i vožnja brodom za 13 posto.

Za entuzijaste zimskih sportova:

Aktivnosti skijanja i snowboardinga u odmaralištima porasle su za 143 posto. Sve više aktivnosti pogodnih za pandemiju nastavilo je također rasti, s 14 posto više zabilježenih aktivnosti nordijskog skijanja i 7 posto više alpskog skijanja i snowboardinga.

Foto: Dreamstime

Za gamere:

Zabilježeno je 35 posto više esport aktivnosti u 2022. nego 2021.

Najčitaniji članci