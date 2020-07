Lubenice na Neretvi stoje kunu i pol, a u dućanima su albanske

Na policama trgovačkih lanaca uvozne su pokraj domaćih, žale se Neretvani, pa dodaju kako kupci ni ne znaju što im se nudi. Imaju i svoje štandove, ali na njih rijetko tko dođe

<p>Ukusne, sočne, crvene od ovoga tjedna na svim tržnicama kupci mogu kupovati neretvanske lubenice, kojima je berba službeno započela ovoga tjedna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Kako izabrati najbolju lubenicu):</strong></p><p>- I ove će godine urod i kvaliteta biti iznimno dobri te će se u dolini Neretve na više od 300 hektara ubrati oko 12.000 tona neretvanskih lubenica - rekao je Željko Bjeliš iz Udruge neretvanska mladež. </p><p>No, kako to uvijek biva, poljoprivrednicima iz doline Neretve ne teku “med i mlijeko”. Prije nego što je njihova lubenica dozrela za branje, trgovački lanci su uvezli velike količine jeftinijih lubenica.</p><p>- Albanske i crnogorske lubenice trgovački lanci prodaju po 2,99 kuna za kilogram. Nemamo ništa protiv uvoza iz Grčke ili Italije, isto smo tržište, ali nedopustivo je da nam uvoz robe sumnjive kvalitete iz zemalja trećeg svijeta diktira cijenu - govori Bjeliš. </p><p>Lubenici iz doline Neretve, koja je visoke kvalitete, cijena se tako formira prema cijeni one lošije, uvozne. Kilogram se plaćao 1,80 kuna kad je krenuo otkup. Danas je cijena pala na kunu i pol. </p><p>Poljoprivrednike dodatno ljuti i to što su u velikim trgovačkim lancima na polici jedna do druge uvozne i domaće.</p><p>- Neka oni prodaju što hoće, ali neka ne zbunjuju kupce koji moraju znati što im se nudi. Ovako kupuju uvozne misleći da su neretvanske - požalilo nam se više poljoprivrednika od Opuzena do Metkovića.</p><p>Ove sezone problem su i posljedice pandemije korona virusa. Cijeli ovaj kraj vapi za turistima, a njih se može na prste nabrojiti. Samo rijetki, uglavnom domaći gosti, stanu pokraj štandova uz ceste kako bi kupili lubenicu. </p><p>Za razliku od lubenica, koje su i ove sezone preplavile neretvanska polja, za dinju se to ne može reći. U trenutku kad je rast bio u punom jeku, jaka bura ih je “pomela” pa umjesto zarade poljoprivrednici zbrajaju štetu. Kako nam rekoše, neće ni uložene troškove moći podmiriti. </p><p>Na neretvanskim poljima posljednjih godina uspijeva više sorti lubenica. Poljoprivrednici su ostali vjerni onima s crvenih “mesom” koje se, kako kažu, u ove vruće ljetne dane može konzumirati na više načina. Same ili s nekim drugim voćem, ali i kao ukusni prilozi različitim jelima, od sira do dalmatinskog pršuta. Neretvani svoj bostan (lokalni naziv za lubenicu) s veseljem, unatoč svim problemima, ponosno nude ona tržnicama, od splitske, preko onih diljem Dalmacije, pa do zagrebačkih. Dovoljno ih je za cijelo hrvatsko tržište. </p><h2>Postoje i žute lubenice, čak su 10 puta skuplje</h2><p>Neretvanski poljoprivrednici pokušali su kupcima ponuditi i lubenicu koja je iznutra žute boje. </p><p>- Tržište je nije prihvatilo. Valjda zato što svi očekuju crveno ‘meso’ kad otvore lubenicu. Žuta boja kao da odbija kupce - rekao je Željko Bjeliš iz Udruge neretvanska mladež. </p><p>Žute lubenice u Donjoj Bistri nedaleko od Zagreba uzgaja OPG Šulog. Na internetskom oglasniku Njuškalo prodaju kilogram po 15 kuna.</p>