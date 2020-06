Sjemenke od lubenice su odlične za zdravlje i ljepotu, ali i za seks

Da bi iskoristili njihove blagodati za zdravlje i ljepotu, nije ih dovoljno samo progutati cijele jer će tako samo proći kroz probavni sustav. Važno ih je usitniti ili izgristi i tako unijeti u organizam

<p>Grickanje sjemenki lubenice poboljšat će izgled vaše kože - postat će sjajnija, zdravija i duže će izgledati mladoliko. U njima ima masnih kiselina koje hidratiziraju, učvršćuju i omekšavaju kožu, a štite je i od akni te drugih kožnih problema. Od njih će vam zablistati i kosa, i ona će biti zdravija, jača i sjajnija.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Top savjeti kako izabrati najbolju lubenicu:</p><p>Sjemenke lubenice sadrže i bakar koji doprinosi proizvodnji melanina, pigmenta zaduženog za boju kože i kose.</p><p>Sto grama ovih sjemenki sadrži 139 posto preporučenih dnevnih potreba (RDA) za magnezijem. To je mineral važan za mnoge stvari, između ostalog za zdravlje kardiovaskularnog sustava i normalizaciju krvnog tlaka. Magnezij je odavno poznat kao važan mineral koji je važan za oko 300 biokemijskih reakcija u tijelu, od ravnoteže razine šećera u krvi, sinteze DNK do opuštanja mišića, ublažavanje grčeva i kožnih upala, rješavanje zatvora itd.</p><p>Sjemenke lubenice obiluju i likopenom, važnim antioksidantom koji je odličan za zdravlje srca te za mušku plodnost i potenciju. U njima je i mnogo vitamina B skupine kao što su niacin, folat, pantotenska kiselina, tiamin i riboflavin.</p><p>U njima se nalaze i arginin, lizin, glutaminska kiselina, triptofan te druge važne aminokiseline koje naše tijelo ne može proizvesti samo. Na primjer, arginin poboljšava rad metabolizma i pospješuje seksualno zdravlje kao i zdravlje srca, prenosi <a href="https://www.stethnews.com/0102/surprising-health-benefits-of-watermelon-seeds/" target="_blank">stethnews.com</a>.</p><h2>Važno ih je dobro usitniti</h2><p>Da bi iskoristili njihove blagodati za zdravlje i ljepotu, nije ih dovoljno samo progutati cijele dok jedete lubenicu, jer će tako samo proći kroz probavni sustav bez da se iskoriste njihove dobrobiti. Važno ih je usitniti ili izgristi i tako unijeti u organizam</p><p>Možete ih samljeti u prah koji se kasnije dodaje jelima, sokovima... Ili, ispeći na tavi i tako grickati. Ukoliko ih osušite i usitnite, dobit ćete odličan čaj. U litri vode prokuhajte 30-tak usitnjenih sjemenki oko deset minuta. Ohladite, procijedite i pijte tu tekućinu. Ovaj napitak je dobar u obrani tijela od bakterija te za čišćenje bubrega od kamenca i pijeska.</p><p>Ili, napravite ukusne i zdrave grickalice. Najprije sjemenke osušite pa pecite oko 25 minuta na srednjoj temperaturi. Povremeno dodajte malo vode u kojoj ste rastopili sol. </p><h2>Dobro je pojesti i bijeli dio lubenice</h2><p>U dijelu lubenice koji se nalazi uz samu koru nalazi se obilje vitamina B6, C, A, magnezija, cinka i kalija. Sadrži i aminokiselinu citrulin koja je odlična za zdravlje srca i krvnih žila.</p><p>- U bijelom dijelu lubenice su pozamašne količine citrulina koje reagiraju sa našim enzimima te nastaje aminokiselina arginin za koju znamo da povoljno djeluje na kardiovaskularni sustav te jača cirkulaciju - objasnila nam je <strong>Olja Martinić</strong>, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.</p>