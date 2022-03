Make-up trendovi za proljeće: Divni pasteli, tonovi cvijeća i lagani puderi te highlighter

Sunce je jedna od vodećih inspiracija kozmetičke scene, što potvrđuju najnoviji trendovi i boje kojima ćemo uskoro ukrašavati lice. Osim što je bitno obratiti pažnju na laganiji puder, jer što su temperature više, to i podloga mora biti blaža, tu su i ti neodoljivi, romantični pasteli. Inspiracija je rascvjetani vrt u kojemu cvatu blaga ružičasta, eterična plava, blaga žuta te suptilna zelena.

Na obrazima će sveprisutna biti boja marelice koja pristaje svim tipovima lica jer je univerzalno elegantna i koži daje dojam zdravlja. Ovaj moment ključan je i kod ostalih pastela, lice čine nježnim i sređenim, no opet nisu toliko upečatljivi poput večernjeg stila.

Od sjenila ističu se ona zelena i plava, koja fino ističu šarenicu oka, za sklad birajte slične tonove. Uz spomenute, nosit ćemo i boju lavande, jer ta nježna ljubičasta nijansa jedan je od ključnih elemenata proljetnog stila. Od crvenih tonova ističu se oni koraljni i blago ružičasti koji licu daju dojam mladolikosti – birajte ih na ruževima, rumenilima i sjenilima.

Puderi su lakši, no birajte one s notom sjaja. U svijetu podloga hit su highlighter podloge, to su manje puderi, više fluidi koji licu daju dojam preplanulosti.

Tekuće formule imaju visoku dozu hidratacije, dok su suhi highlighteri i bronzeri super za masnu kožu te onu koja se sjaji. Sve to dobro surađuje i super izgleda zajedno – sjajne podloge i predivni pasteli naglasit će ljepotu lica.

Kombinirajte ih po principu od najviše tri nijanse. Jedna je rumenilo, što znači da je crvenkasta i prirodna, aplicirajte je na vrh obraza u blagom sloju.

Za aplikaciju rumenila najbolje su četkice oblog dizajna, jer ne trebaju previše teksture te su oblikom prilagođene formi obraza. Bitno je nanijeti lagani sloj, pošto se na jarkom suncu šminka jače ističe.

Kod sjenila je slična preporuka – jedna ili dvije nijanse za dan, laganim potezima četkicom ili prstima.

Prednost pastela je i dobro blendanje, odnosno kombiniranje, jednostavno ih nanesite jednu na drugu. Ovime kreirate nijansu po želji, lako je igrati se iz dana u dan. Ako ste pastele namijenili večernjem stilu, dodajte crnu olovku za oči ili par slojeva maskare.