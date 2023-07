Makedonac osvojio 3. mjesto na natjecanju barmena: 'Čeka me svjetsko prvenstvo u Rimu'

Drugo izdanje natjecanja Badel Masterclass Cup, najvećeg natjecanja barmena u Hrvatskoj, donijelo je novitet uključivanja Sjeverne Makedonije čime je napravljen prvi korak u širenju ovog projekta izvan granica Hrvatske. Tako je treće mjesto ove godine pripalo Vanji Galoskom iz Skoplja koji je žiri osvojio jednostavnošću svojeg koktela, a opet nevjerojatnom skladu okusa.

Vanja je jako ponosan na svoj rezultat, a s nama je podijelio dojmove s natjecanja, kako su izgledali njegovi počeci, ali i svoje želje vezane za daljnji napredak u ovom poslu.

1. Koliko dugo ste barmen i kako ste se počeli baviti tim poslom? Gdje trenutno radite?

Počeo sam se baviti ovim poslom sasvim slučajno, imao sam nekih 18 godina i uvijek me zanimala ta priča. Krenuo sam kada se otvorila pozicija barmena u lokalnom baru u Skoplju, prihvatio sam to i tako je sve počelo. U tome sam sada skoro 10 godina. Išao sam na brojne seminare, masterclassove, sajmove te imam široki spektar znanja. Trenutno radim na realizaciji novog lokala u Ohridu koji će se otvoriti prvog srpnja i biti pravo osvježenje.

2. Što vas je motiviralo da se prijavite na Badel Masterclass Cup? Jeste li već sudjelovali na sličnim natjecanjima?

Ove godine sam nacionalni šampion Makedonije i očekuje me svjetsko prvenstvo u Rimu krajem studenog. Motivacija je bila da se pojavim na što više natjecanja i da skupim što više iskustva. Pored toga volim jako dobar izazov, a s Badelom je to zaista bio zato što je baza koktela ograničena, a to je zahtjevna kategorija jer da se osvoji bilo kakvo mjesto treba imati čistu viziju što se tu treba napraviti. Cilj je bio i da se pojavim malo regionalno.

3. Što vam se najviše svidjelo na natjecanju? Kakva su vam iskustva i cjelokupni dojam?

Najviše mi se svidjela organizacija i nivo ozbiljnosti na kojem je sve to napravljeno te kakvo je poštovanje ukazano barmenima. Također i cijela kreativnost i sposobnost kolega koji su sudjelovali.

4. Po Vašem mišljenju, zašto su ovakva događanja važna za barmene?

Jako su važna jer je pristup pravljenja koktela i recepata totalno drugačiji, što se nameće rad pod pritiskom, ali ne pritisak gužve već kvalitete. Pritisak je mnogo veći i potreban je kroz sva ta natjecanja da se formira karakter i način nošenja s tim pritiskom. Bitno je da i da se budući barmeni nauče opustiti i da sumiraju sva znanja barmena i nauče nešto novo.

5. Što biste poručili nekome tko se želi okušati u poslu barmena?

Da počnu što prije, da počnu s klasicima i da rade to toliko dugo da ih mogu napraviti zatvorenih očiju i tako prepoznati okuse te se istovremeno zabaviti u procesu.

6. Koji vam je najdraži koktel i kakve koktele najviše voli spremati?

Pored mojih koji su mi osobni pečat i koje baš obožavam raditi, volim i klasične koktel. Sve koktele koji su s dva, tri, četiri sastojaka. Ne previše komplikacija. Takav je bio i moj koktel za natjecanje.

7. Podijelite s nama recept Vašeg koktela i malo ga opišite.

Ja se vodim filozofijom više je manje zato što se u svijet koktela mogu koristiti brojni sastojci, ali to nikada ne znači da će koktel biti bogat. Po meni je pravo bogatstvo uzeti što manje sastojaka i iskombinirati Ih toliko lijepo da to bude jako kvalitetno.

Moj koktel simbolizira jednostavnost, a cilj je bio da koktel bude bezvremenski jer ja jako volim Dinu Dvornika i njegov ‘bezvremenski’ stil. Također, želio sam da ukus koktela bude vibrantan kao njegova glazba, a to sam postigao uz Antique Pelinkovac.

Koktel Fjaka

8. Koji su Vam ciljevi u daljnjoj karijeri?

Trenutno je aktualno spremanje za svjetsko natjecanje u studenom ove godine, pa je tu koncentriran sav fokus i kao što sam već napomenuo, krećem s otvaranjem novog lokala u Ohridu. Naravno ambicije tu ne staju, već spremam i merchandise, da dopuni izgled svakog barmena, a pored toga su i obuke da bih bio još stručniji.