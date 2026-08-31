Mali trikovi s velikim učinkom: Pet stilskih savjeta koji vješto prikrivaju trbuh

Mnoge žene žele vizualno suziti područje trbuha, no često griješe posežući za preširokom i bezobličnom odjećom. Međutim, cilj nije sakriti cijelu figuru ispod slojeva tkanine, već pametnim odabirom krojeva, materijala i detalja naglasiti svoje prednosti i stvoriti skladnu siluetu. Uz nekoliko jednostavnih stilskih trikova moguće je postići željeni izgled i osjećati se samopouzdano u vlastitoj koži.

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Nabori i drapiranje stvaraju iluziju vitkosti

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Jedan od najučinkovitijih načina za prikrivanje trbuha su ciljano postavljeni nabori. Kako to funkcionira u praksi, pokazuje modna stručnjakinja Tine Höpfner na modelu Sarah Lange. Njezin prvi savjet upravo su strateški nabori koji vizualno oblikuju figuru.

Ovaj trik posebno dobro dolazi do izražaja kod haljina na preklop. Dijagonalno nabiranje koje nastaje preklapanjem tkanine optički izdužuje tijelo, dok zanimljiv uzorak može dodatno skrenuti pozornost s trbuha. Drapirane haljine i majice općenito su izuzetno laskav izbor jer nabori i slobodan pad materijala vješto prikrivaju sve ono što želite sakriti, stvarajući mekanu i ženstvenu siluetu.

​- To znači da u struku automatski izgledate uže i pogled se uopće ne usmjerava na područje trbuha - objašnjava Tine.

Otvorene jakne i kardigani vizualno izdužuju figuru

Foto: 123RF

Još jedan jednostavan stilski trik poznat je kao "uokvirivanje". Za postizanje ovog efekta dovoljno je preko odjevne kombinacije nositi otkopčanu jaknu, blejzer ili duži kardigan. Otvoreni rubovi stvaraju dvije okomite linije koje optički sužavaju i produljuju torzo, čime cijela silueta izgleda vitkije.

Ovaj je savjet posebno koristan jer funkcionira s gotovo svakom kombinacijom, bilo da se radi o haljini, hlačama i majici ili suknji. Duži komadi poput pletenih kaputa ili laganih blejzera posebno su učinkoviti u postizanju ovog cilja, čineći struk tanjim.

​- Zahvaljujući dužini koju dobivamo, tijelo se ne izdužuje samo u visinu, već se na taj način skriva i trbuh te se to područje izuzetno dobro prikriva - pojašnjava modna stručnjakinja.

Na primjeru modela Sarah, duži pleteni kardigan preuzima upravo tu ulogu.

Visoki struk čini svu razliku

Zagreb: Trgovina Europa 92, Jeans experti daju savjete za odabir hlača i traperica | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Visina struka na hlačama ili suknji može drastično promijeniti izgled figure. Tine preporučuje krojeve visokog struka, no ključno je na kojem se točno mjestu pojas nalazi.

Ovisno o tome gdje je trbuh najizraženiji, stručnjakinja savjetuje postavljanje pojasa "točno na sredinu trbuha" ili na njegov najširi dio. Umjesto da ga nepovoljno dijeli, visoki struk na taj način obuhvaća i zaglađuje cijelo područje, osiguravajući ljepšu siluetu. Hlače i suknje visokog struka drže trbuh "pod kontrolom" i vizualno ga čine ravnijim, zbog čega su znatno bolji izbor od modela niskog struka koji se vraćaju u modu, ali mogu dodatno naglasiti problematično područje.

Lepršavi materijali najbolji su prijatelj vaše figure

Foto: 123RF

Osim kroja, ključnu ulogu igra i materijal odjevnog predmeta. Tine preporučuje odabir lepršavih, fluidnih tkanina. Njihova je prednost što se ne pripijaju nepotrebno uz svaki dio tijela, za razliku od tankih i uskih materijala koji mogu naglasiti svaku nesavršenost.

Stručnjakinja objašnjava kako lepršavi materijali lagano i ravno padaju od najšireg dijela trbuha prema dolje. Na taj se način trbuh automatski prikriva, a figura izgleda skladnije. Sarah je svoju lepršavu suknju dodatno iskombinirala s dolčevitom, čime je postigla još jedan pametan trik: pogled je usmjeren prema gore, na vrat i lice, a ne na središnji dio tijela.

Moć donjeg rublja za oblikovanje

Za one koji žele dodatnu potporu, donje rublje za oblikovanje figure ili takozvani "shapewear" može biti odličan saveznik. Međutim, Tine ističe kako nije važan samo kroj steznika, već i njegova boja.

Njezina je preporuka da donje rublje za oblikovanje bude svjetlije od odjeće koja se nosi preko njega. Ako je steznik pretaman, mogao bi se nazirati kroz tkaninu, osobito ako je riječ o svjetlijim ili tanjim materijalima. Zato se, posebno ispod bijele haljine ili tanke bluze, isplati dobro provjeriti izgled u ogledalu prije izlaska iz kuće.

