- Iskreno, najvi\u0161e me \u010dudi \u0161to sam dobivala komplimente. Ljudi su htjeli naru\u010diti da i njima izradim ne\u0161to takvo. Znam da izgleda smije\u0161no i pripremila sam djecu na to da \u0107e ih drugi ismijavati. Svjesna sam i da se mnogi ne osje\u0107aju kao ja. No trenuta\u010dno sam zahvalna ve\u0107ini onih koji su bili pozitivni i dali mi lijepe kritike - rekla je ona.

Profesor preventivne medicine i zaraznih bolesti dr. William Schaffner ka\u017ee kako je vizir zapravo dobra ideja.



- On bi trebao pru\u017eiti bolju za\u0161titu nego maska i dugotrajniji je, no svakako zahtijeva dodatno prou\u010davanje,. U svakom slu\u010daju, \u010destitam na ideji - komentirao je.

Dr. Dara Kass sla\u017ee se da kapulja\u010da s vizirom djeluje kao odli\u010dna ideja, no zahtijeva dodatna testiranja,.

- Ako je skinete kako biste jeli ili imate prljave ruke, time mo\u017eete na\u0161tetiti \u010disto\u0107i vizira- Tako\u0111er, ne znam kao p\u010delari di\u0161u budu\u0107i da me podsje\u0107a na njihova odijela, pa mislim da bi ovo moglo biti u\u010dinkovito ako ne utje\u010de na disanje - kazala je.

Myers planira da \u0107e djeca to uskoro nositi u \u0161kolu, a ka\u017ee da je tijekom pandemije bilo izazovno brinuti se o petero mali\u0161ana te strahuje da bi situacija mogla biti jo\u0161 te\u017ea.

- Znamo da mnogi pate zbog pandemije, bilo zbog gubitka posla, bolesti ili \u010dak smrti najbli\u017eih. Stoga osobno osje\u0107am veliku sre\u0107u \u0161to na\u0161e ku\u0107anstvo nije u takvoj situaciji - kazala je.

Isti\u010de kako jo\u0161 ni\u0161ta nije sigurno oko nove \u0161kolske godine, a mnoge obitelji \u0107e kroz nju prolaziti dan po dan.

Mama je izradila poseban vizir kako bi djecu zaštitila od virusa

Hilary Myers iz Ohija pronašla je rješenje za svoju tjeskobu oko toga kako djecu poslati na nastavu u školi te je smislila poseban vizir za svoje mališane i nazvala ga "virus veil".

<p>Početkom travnja kad su se SAD-om počeli širiti slučajevi zaraze koronom, Hilary Myers je nacrtala prve nacrte za svoj vizir i počela je raditi na njemu, prenosi <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/mom-creates-virus-veil-for-her-kids-to-wear-to-school-experts-applaud-the-ingenuity-but-say-safety-tests-are-needed-201714851.html">Yahoo.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Osip od nošenja maske</p><p>Metodom pokušaja i pogrešaka stvorila je zaštitu koja štiti oči od izlaganja virusu, a istovremeno umiruje njezinu tjeskobu.</p><p>Kako se bliži početak škole i nastavlja se debata oko toga bi li djecu trebalo vratiti u klupe ili je virtualna nastava bolji izbor, majka petero djece je odlučila stvoriti štit za lice koji će mališanima omogućiti sigurnost. Njezina djeca polaze školu Bexley u Ohiju, gdje će nastavu organizirati uz obvezno nošenje maski. Myers kaže kako joj se nije svidjela politizacija teme i zato je odlučila uzeti stvari u svoje ruke.</p><p>- Ako su ljudi ogorčeni zbog nošenja maski, sigurno neće htjeti nositi ovo. Nisam bila sigurna hoće li moja djeca to nositi, no kako raste broj zaraženih, odlučila sam realizirati ideju i počela istraživati koji bi materijali bili najbolji te da djeca mogu u njima izdržati čitav dan u školi - objasnila je ona.</p><p>Kaže kako joj je to oduzelo mnogo vremena i prouzročilo mnogo stresa.</p><p>- Nisam krojačica i bilo mi je dosta teško šivati, no kad sam vidjela završni proizvod bila sam jako sretna - pojasnila je.</p><p>Kaže kako je tijelo vizira napravila od flanela i satena, a vizir je od vinila koji štiti oči omogućujući vidljivost bez da se magli prilikom disanja. Pri dnu vizira je slamčica koja omogućuje korisniku pristup jelu i piću bez skidanja vizira, a čak ga je nosila i u javnosti kako bi ga testirala. Reakcije su bile podvojene.</p><p>- Iskreno, najviše me čudi što sam dobivala komplimente. Ljudi su htjeli naručiti da i njima izradim nešto takvo. Znam da izgleda smiješno i pripremila sam djecu na to da će ih drugi ismijavati. Svjesna sam i da se mnogi ne osjećaju kao ja. No trenutačno sam zahvalna većini onih koji su bili pozitivni i dali mi lijepe kritike - rekla je ona.</p><p>Profesor preventivne medicine i zaraznih bolesti dr. <strong>William Schaffner</strong> kaže kako je vizir zapravo dobra ideja.<br/> - On bi trebao pružiti bolju zaštitu nego maska i dugotrajniji je, no svakako zahtijeva dodatno proučavanje,. U svakom slučaju, čestitam na ideji - komentirao je.</p><p>Dr. <strong>Dara Kass </strong>slaže se da kapuljača s vizirom djeluje kao odlična ideja, no zahtijeva dodatna testiranja,.</p><p>- Ako je skinete kako biste jeli ili imate prljave ruke, time možete naštetiti čistoći vizira- Također, ne znam kao pčelari dišu budući da me podsjeća na njihova odijela, pa mislim da bi ovo moglo biti učinkovito ako ne utječe na disanje - kazala je.</p><p>Myers planira da će djeca to uskoro nositi u školu, a kaže da je tijekom pandemije bilo izazovno brinuti se o petero mališana te strahuje da bi situacija mogla biti još teža.</p><p>- Znamo da mnogi pate zbog pandemije, bilo zbog gubitka posla, bolesti ili čak smrti najbližih. Stoga osobno osjećam veliku sreću što naše kućanstvo nije u takvoj situaciji - kazala je.</p><p>Ističe kako još ništa nije sigurno oko nove školske godine, a mnoge obitelji će kroz nju prolaziti dan po dan.</p>