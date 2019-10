Mandarinska dijeta: U tri dana možete izgubiti čak i do 3 kg Sočno voće potiče gubitak masnoća, a to zna i predsjednik Vlade, koji je, jedući mandarine, izgubio 18 kilograma. Vitamin C i vitamini skupine B, minerali, kalcij, magnezij, cink i kalij, poboljšavaju funkcije mozga