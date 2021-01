Kad pletem ili heklam mogu se potpuno isključiti. Ne razmišljam ni o čemu, potpuno se ispraznim, a prsti hvataju sljedeći red i vuna samo klizi - opisuje nam Marija Bašić (43) iz Rijeke što osjeća dok se bavi omiljenim hobijem.

POGLEDAJTE VIDEO: Marija heklanje koristi za opuštanje

Slavonka rodom iz Valpova, Marija je naučila plesti uz baku. Tijekom odrastanja nije imala potrebu baviti se time. Sjeća se tek kako je kao djevojčica promatrala žene u skloništima i podrumima tijekom rata kako puno pletu i tada joj to nije bilo baš razumljivo. No desetljećima poslije i ona se suočila sa stresom na poslu.

- Bila sam jako napeta. Ekonomistica sam i radila sam u računovodstvu velike tvrtke te mi je trebalo nešto da se opustim. Tako sam slučajno i gotovo nehotice opet uzela igle u ruke. Zapravo, htjela sam napraviti neku traku za glavu. Kad sam počela plesti, odjedanput sam osjetila olakšanje i smirenje i shvatila sam da me ta aktivnost umiruje - prisjeća se Marija koja je u međuvremenu dala otkaz, a prije šest godina pokrenula je s bratom, IT stručnjakom, YouTube kanal i portal o pletenju.

- Vidjevši kakav to učinak ima na mene, htjela sam pletenje i heklanje predstaviti drugima kao novu jogu, novu relaksaciju. Moja prvotna ideja je bila okupiti ljude s kojima bih mogla otići u prirodu i zajedno plesti, no iznenadila sam se kad sam vidjela da je već prvi video imao na stotine tisuća pregleda. U to vrijeme nije bilo sličnih sadržaja na hrvatskom jeziku, a interes je očito postojao. No umjesto moje ideje o okupljanju i zajedničkoj aktivnosti, počeli su mi se javljati ljudi s konkretnim pitanjima kako nešto napraviti, koju vunu ili igle koristiti, koju tehniku rabiti - prisjeća se Marija dodajući kako se i sama morala puno toga prisjetiti te je na internetu i u starim knjigama tražila inspiraciju i osvježila uspomene iz djetinjstva.

Kaže kako joj sve to nije bilo teško upravo zahvaljujući bakinim uputama jer se u tom hobiju vještina koju ste jedanput naučili lako osvježi i desetljećima poslije.

- Puno je teže ljudima koji sad kreću ispočetka učiti. Naravno da vrijedi pokušati, ali je puno teže i nije tako opuštajuće jer su ruke ukočenije. Oni pak koji su to već radili brzo će se prisjetiti svega. To je jeftin hobi, koristi se u puno radnih terapija, postoje razne znanstvene studije o tome da pletenje i heklanje imaju meditativan učinak i dobro utječu na raspoloženje, a može se raditi i s djecom kao obiteljski projekt - nastavila je Marija koja je u međuvremenu otvorila i tvrtku za poduku iz matematike i fizike, no iznenadna dijagnoza prije dvije godine poremetila joj je planove.

- Nisam imala nikakve tegobe, no jednog dana sam primijetila sluz u stolici i odmah otišla liječniku. Nalaz je pokazao karcinom debelog crijeva u visokom stadiju. Bila sam na operaciji i šest ciklusa kemoterapije, a najbolji lijek u tom periodu kao i danas bilo mi je pletenje. Osim medicinske dokumentacije i potrepština prilikom svakog odlaska u bolnicu sam nosila vunu. Stalno sam plela. Ruke vam rade automatski, disanje se ujednačuje, a vi ne razmišljate ni o čemu osim o tom proizvodu koji nastaje ispod vaših ruku - pojasnila je Marija dodajući kako joj je pletenje iz hobija prerastao u idealnu terapiju.

- Osim što je jeftin i dostupan hobi, kod pletenja je sjajno i to što ne oduzima puno vremena, a možete plesti bilo gdje. Osobno imam fetiš na vlakove i nekad putujem vlakom samo kako bih plela u miru, no imam i prijateljice s kojima pletem kad se družimo na kavi ili na plaži. Uvijek možete plesti, a izazov započinje već s odabirom boje vune i osmišljavanja projekta koji je najčešće namijenjen nekome drugome - pojasnila je na naša sugovornica.

Kaže kako je suprug i kći (11) podržavaju, ali ne nalaze isto oduševljenje u ručnom radu kao i ona. Trenutačno je na bolovanju, a svaka tri mjeseca ide na ponovne kontrole u bolnicu. Baš je nedavno bila na još jednoj i čeka nalaze. U tom čekanju ne dopušta da je obuzmu ružne misli, nego omogućuje rukama da stvore nešto trajno i lijepo.

- Ovo je idealno vrijeme da se uhvatite pletenja i heklanja ako već niste do sada. To je aktivnost koju možete raditi od kuće, ali i sudjelovati u većim zajedničkim projektima poput dekica za koje ćete isplesti manji dio te će se on poslije spojiti s ostalima. Rad je praktičan jer ga svuda možete nositi sa sobom, lako se započinje i prekida i nikoga ne smetate. U ovo doba pandemije i potresa, smatram da će nekoga obuzeti dovoljno da u tome potraži spas i psihološko olakšanje od svakodnevice - kazala je Marija.

Njezin YouTube kanal ima više od dva milijuna pregleda, a oko 13.000 ljudi svakodnevno prati njezine objave. Ona kaže kako to u razmjerima internetske popularnosti nisu neki osobiti brojevi, no ona im se raduje jer u svakom od njih prepoznaje istomišljenika koji je u omiljenoj aktivnosti pronašao mir. Želite li naučiti kako nastaje dupli bod, što su kockasti oraščići ili uzorak jednostavne školjkice, provjerite na YouTube kanalu i web stranici s detaljnim uputama naše sugovornice.