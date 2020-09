Martina Šafer (31): Smršavjela sam 75 kila u dvije godine, a na tu promjenu potaknuo me sin

Promijenila sam iz temelja prehranu. Izbacila sve ono što mi je godinama nakupljalo kilograme. Izbacila sam fast food, grickalice i slatko, kaže Martina Šafer iz Gojanca kraj Varaždina

<p>Neopisiva me radost preplavila kad me početkom kolovoza sin Arian (9) zagrlio i spojio svoje ruke oko mog struka, čime sam dokazala da sam uspjela u dvije godine sa 153 kilograma doći na 78, kazala nam je <strong>Martina Šafer</strong> (31).</p><p>Uporna heroina iz varaždinskog prigradskog naselja Gojanec dočekala nas je na cesti ispred kuće vozeći se na rolama. Sad je samosvjesna, puna energije i entuzijazma, što je u lipnju 2018. godine, kad je krenula na dijetu, bilo nezamislivo. Oduvijek je imala viška kilograma. Kroz školovanje pa do prije dvije godine, kad je donijela odluku i rekla sama sebi: “To moram učiniti”.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Martina o velikoj transformaciji</p><p>- Sin mi je prije dvije godine rekao: ‘Mama, odi na dijetu. Odi u show ‘Život na vagi’. Te njegove blage riječi dok me pokušavao zagrliti ponukale su me da to učinim, ali sama, jer sam bježala i sakrivala se od ljudi. Nisam mislila da sam svoje kile sama ‘natukla’ nego mi je bilo lakše pomisliti kako imam neki genetski poremećaj, iako su mi liječnici savjetovali skidanje kilograma - priča veselo Martina, koju ni vlastita liječnica neki dan nije prepoznala. Pomislila je da se Martininim kartonom koristi neka “mršavica”. Sad govori o životu prije odlaska na dijetu kao o nekom lošem snu.</p><p>Onda je napokon shvatila da je jedini uzrok njezina golema glad, jer je jela što joj je došlo pod ruku. Rodila je sina s 22 godine te imala 140 kilograma. Tek sedam godina kasnije poslušala je svoj unutarnji glas i liječnike te rekla da je kraj. Promijenila je iz temelja prehranu. Izbacila je sve ono što joj je godinama nakupljalo kilograme.</p><p>Kruh, slatko, grickalice i fast food zamijenila je kuhanim i zdravim obrocima. Promijenila je i način prehrane te smanjila porcije. Nakon šest mjeseci vidjeli su se prvi rezultati i tad je napravila i plan prehrane, od kojeg nije odustala sve dok nije postigla željenu težinu. Sa 175 centimetara visine, kad bi, kako tvrdi, uspjela maknuti i gotovo 15-ak kilograma kože koja je podsjeća na prošla vremena, bila bi prava manekenka.</p><p>- Konzultirala sam se i saznala što je za mene dobro a što loše u prehrani. Kako sam ja krvna grupa A, onda sam morala izbaciti meso jer ono je najveći problem kod te krvne grupe jer je podložna tumorima i šećeru. Kad sam bez mesa, osjećam se sjajno. Kad pojedem i komad mesa više, nisam tako fit. Naravno, osim piletine i puretine, koje su dopuštene mojoj krvnoj grupi – veselim tonom govori ova kućanica dok se šećemo kroz njezin vrt. Rajčice, paprike, patlidžani, poriluk, krastavci, tikvice, češnjak i ostale povrtnice postale su njezine delicije.</p><p>Prisjećajući se vremena u kojem se zaposlila, grohotom se smijala govoreći o svojim problemima koji su joj u to vrijeme izazivali nelagodu. Jedina je bila među gotovo 300 zaposlenika kojoj su morali dati šivati radnu odjeću jer nije mogla odjenuti ni najveći muški broj.</p><p>No pravi je šok uslijedio kad je tad stala na vagu koja važe do 150 kilograma, a kazaljka je “udarila” u rub ne mogavši dalje.</p><p>- Stala sam na vagu u poduzeću na kojoj se važe roba. U sebi sam izgovorila ‘Dragi Bože, zar je to moguće?!’ Bila sam toliko jaka da sam u naručje uzela kolegu iz poduzeća i nosila ga kao malo dijete. No posljedice kilograma počele su se odražavati i na zdravlje. Liječnik mi je kazao da mi je jetra poput one kod kroničnih alkoholičara. Sve je to polako u mojoj glavi stvaralo odluku da nešto promijenim. Volim se rolati, hodati. Nekad sam pod okriljem noći išla malo prošetati da me nitko ne vidi. Bila sam poput krta koji je izbjegavao svjetlo – govori o svojim novim navikama Martina, koja svakome može poslužiti kao primjer kako čovjek upravlja svojim životom.</p><p>Pokazala nam je svoj hladnjak, koji je pun povrća. Nekad ga je nekoliko puta tijekom noći otvarala i “čistila ga”. Uz to je kuća bila puna grickalica, a danas samo onoliko koliko je potrebno njezinom sinu. Na rastanku smo joj postavili pomalo provokativno pitanje - ima li, kao samohrana majka, mnogo udvarača, s obzirom na to kako je promijenila izgled i stil života. Kroz smijeh nam je rekla da tu ima istine, ali da sad prvi put uživa u sebi i druži se najviše sa sinom. Preporodila se i danas je nova i sretnija žena. Čak je promijenila i boju kose iz crne u crvenu.</p>