Michelle Obama: 'Opustite se, ženama 35. godina nije krajnji rok za brak ili uspjeh u karijeri'

Michelle je u razgovoru s Jane Fondom i Bethann Hardison otkrila što bi danas rekla svojoj 35-godišnjoj verziji sebe.

- Samo bih sebi poručila: Uživaj u ovoj dobi, u svim izazovima koje osjećaš - rekla je.

Ona ističe da u srednjim tridesetima mnogi osjećaju da bi karijera već trebala znatno uznapredovati, a s time često dolaze tjeskoba i osjećaj da vrijeme „otkucava“.

No Obama odbacuje takve pritiske.

- Ne postoji "treba". Postoji toliko različitih načina za živjeti sretno i ispunjeno. Prema njenim riječima, brak i roditeljstvo imaju i prednosti i mane, ali ni jedno ni drugo ne smiju definirati tko ste - poručuje.

POGLEDAJ VIDEO: Jozo i Sofija

Pokretanje videa... 01:40 Jozo i Sofija | Video: 24sata/pixsell

Uloga sreće i nepredvidivih okolnosti

U razgovoru je naglasila da je velik dio onoga što oblikuje naš život izvan naših ruku — ključno je prihvatiti nesigurnost i otvorenost.

- Tko zna hoćeš li pronaći ljubav, hoćeš li se vjenčati? Ali to može biti najgora pogreška ako žuriš. Moraš stalno učiti kako se prilagoditi - rekla je.

Unatoč pritisku da 'nešto moraš imati postignuto do 35.', Obama tvrdi da je ta dob zapravo vrlo mlada:

- Imaš toliko poglavlja pred sobom i bit će potpuno drugačija. Nemoj zapeti na tome što se sada događa, budućnost čeka - poručila je ženama.

Dio šireg pokreta protiv očekivanja

Njena poruka nije usamljena, Michelle se pridružuje sve većem broju žena, uključujući glumice i javne osobe poput Anne Hathaway i Lauren Sánchez Bezos, koje javno odbijaju ideju da život ima „rok trajanja“. One potiču društvo da preispita zastarjele norme o dobi i uspjehu, naglašavajući da se život nastavlja razvijati i u četrdesetima, pedesetima i dalje.

Michelle Obama ovim razmišljanjima šalje važnu lekciju — život nije utrka s rokovima, već putovanje s mnogo mogućih smjerova. Vrijeme nije neprijatelj već saveznik, a istinski uspjeh dolazi iz prihvaćanja svoje putanje, bez univerzalnih pravila.