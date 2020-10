Miješanjem omiljenih parfema do novog - savršenog mirisa

Stručnjak iz on-line trgovine parfema savjetuje kombiniranje više omiljenih parfema na koži kako biste došli do nove, savršene note i dobili parfem koji ćete obožavati - evo savjeta

<p>On-line trgovina parfemima Parfume Direct dala je insajderski savjet za stvaranje vlastitog mirisa s potpisom: Slaganjem omiljenih mirisa koji vam se sviđaju, dok ne dobijete notu parfema koja vam savršeno odgovara. Cilj je da izbjegnete lutanje i kupovinu parfema koji vam ne odgovaraju, kažu. </p><p>Prema nedavnom istraživanju, ljudi u Velikoj Britaniji u prosjeku imaju pet bočica parfema otvorenih u isto vrijeme, pa bi nanošenje mirisa u slojevima mogao biti dobar način da otkrijete svoj mirisni potpis ove jeseni. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo odakle stižu neki od najljepših mirisa iz parfema</p><p>Jonny Webber iz Perfume Direct kaže da je stvaranje mirisa u slojevima idealno ako ne možete jednostavno pronaći onaj parfem koji vam se potpuno sviđa. Dakle, imate priliku stvoriti vlastiti mirisni potpis koristeći parfeme za koje znate da vam se već sviđaju.</p><p>- Na taj način vaš konačni miris će trajati dulje, jer koža neće tako brzo upiti sva mirisna ulja - kaže. Dodaje da kod slaganja slojeva parfema nema nikakvog pravila, postoje tek opće smjernice kojih biste se trebali držati. Na primjer, dobro je najprije prskati jače mirise, kako oni kasnije ne bi nadjačali lakše mirisne note. </p><p>- Razumijevanje različitih nota i slojeva unutar svakog pojedinačnog mirisa također može biti korisno. Gornje note mirisa ono su što obično odmah osjetite kad ga poprskate i obično su svježe i lagane - kaže. Srednje note čine srce mirisa, a često se sastoje od toplijih i mekanih mirisa. Donje note razvijaju se posljednje i zadržavaju se satima, pojašnjava. </p><p>- Svačija percepcija mirisa razlikuje se, pa pokušajte eksperimentirati dok ne pronađete kombinaciju koja vam se sviđa. Pametno je izbjegavati kombinirati dva teška mirisa jer bi to moglo rezultirati lošijom mješavinom. Na primjer, Crnu orhideju Toma Forda apsolutno je najbolje nositi samostalno, jer je već vrlo intenzivna i složena - kaže stručnjak za parfeme. </p><h2>Savjeti za raslojavanje parfema</h2><p>1. Razumijevanje i poznavanje slojeva u pojedinom mirisu </p><p>2. Izbjegavajte kombiniranje dva teška mirisa </p><p>3. Pomiješajte note jasmina u dva parfema </p><p>4. Kombinirajte suprotstavljene mirise</p><p>5. Nosite najčešće kombinirane note </p><h2>Jasmin kao poveznica</h2><p>Ako nikada prije niste kombinirali svoje mirise, razmislite o kombiniranju dva parfema koja dijele zajedničku notu. </p><p>- Dobar primjer za to bio bi jasmin, koji je vrlo popularan i koristi se u mnoštvu različitih mirisa. Na primjer, spajanje Daisy Eau So Fresh, koji ima srednje note jasmina, kao i svježe i voćne gornje note - grejp, malina i kruška - s jasminom Michael Kors Glam pružit će izvrsnu kombinaciju dva mirisa na bazi jasmina.</p><p>- Njihova kombinacija dat će lijep rezultat senzualnog, bogatog i slatkog mirisa koji je malo jedinstveniji - kaže. Ili, ako se osjećate hrabrije, pokušajte kombinirati Gucci Bloom - cvjetni miris s notama jasmina - i Mugler Alien - miris na bazi drveta s jasminom. Spajanje mirisa citrusa i suhog drveta čini spektakularnu i kombinaciju.</p><p>- U mnogim je slučajevima drvenaste mirise i mirise na bazi mošusa najlakše kombinirati, jer se bez napora mogu kombinirati s voćnim notama, cvjetnim notama ili čak nečim začinjenim - kaže Jonny Webber.</p><h2>Kombinacije za početnike </h2><p>Jonny je otkrio: "Orijentalne note obično su bilje i začini ili suhe, puderaste, smolaste note i opisuju se kao egzotične i zavodljive - kaže Jonny Webber. Među parfemima koje savjetuje za uparivanje početnicima spominje obožavani Coco Mademoiselle i Toma Forda Private Blend Soleil Blanc, a dodaje kako i kombiniranje parfema Floral Jimmyja Chooa s intenzivnijim orijentalnim parfemom kao što je Secret Obsession stvara nevjerojatno jedinstven miris.</p><p>.- Ako se osjećate hrabrije, odaberite dva suprotna mirisa: Na primjer, začinjena nota pomiješana s vanilijom. Ili ako kombinirate dvije note suprotnih mirisa, možete dobiti nešto zaista uzbudljivo. Na primjer, popularni parfem s notom vanilije Lancome's Idole koji ćete 'prekriti' začinskim notama Diesel Loverdose-a, donijet će jednu posve novu kombinaciju - kaže. </p><h2>Limun i orijentalni mirisi</h2><p>Još jedna savršena kombinacija je miješanje svježih limunskih mirisa s mekim orijentalnim mirisima, dodaje. </p><p>- Da bi stvorili takav miris, ljudi mogu pokušati nanijeti osnovni sloj Versace Yellow Diamond Intense sa Secret Obsession Calvina Kleina - kaže. Neki mirisi već kombiniraju note koje i sami možete stvoriti na temelju vlastite kolekcije, dodaje.</p><p>- Cvjetni mirisi pružaju izvrsnu bazu za miješanje, pa savjetuje da miješanje započnete s klasičnim cvjetnim buketom, poput Cvjetne bombe Viktor + Rolf, koja se odlično može kombinirati sa sofisticiranim mirisom, poput Cartier La Panthère, s drvenastim baznim notama, uključujući hrastovu mahovinu, kožu, pačuli i mošus, čime ćete dobiti novi profinjeni miris, savjetuje stručnjak, a piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8812041/Perfumer-reveals-layer-scents-create-signature-smell.html">Daily Mail. </a></p>