Mislite li da pretjeruje? Sin mu se još nije ni rodio, a već mu kupuje jahtu od 33 milijuna kn

Svom nerođenom sinu kupujem jahtu od 33 milijuna kuna, a njegova sestra je dobila stan i prsten od četiri i pol milijuna kuna kad se rodila, znam da ćemo ih razmaziti, kaže muškarac koji će se vjenčati za bivšeg dečka svoje kćeri, a sada čeka svoje sedmo dijete i već mu kupuje jahtu.

Tata šestero djece, Barrie Drewitt-Barlow, očekivao je trojke sa svojim novim zaručnikom Scottom Hutchinsonom i bivšim Tonyjem, nakon što su sva tri muškarca dala spermu. Nažalost, trudnoća se svela na samo jedno dijete, a Barrie je potvrdio za Fabulous da očekuju dječaka, 7. kolovoza 2022.

Obitelj ne provjerava djecu pri rođenju da vidi čiji je DNK na kraju oplodio jajnu stanicu i stoga će biti Barriejevo i Scottovo ime u rodnom listu.

Barrie ima 51 godinu, Tony 56 i imaju ukupno bogatstvo od 362 i pol milijuna kuna, a usprkos razlazu - otkako je Barrie pronašao ljubav sa dvadesetsedmogodišnjim Scottom - koji je također bivši dečko Tonyjeve i Barriejeve 21-godišnje kćeri Saffron - oni nastavljaju dijeliti svoje bogatstvo - od čega najveći dio troše na svoju djecu i čini se da pridošlice mogu očekivati ​​isti tretman.

Dolazak bebe broj sedam možda je tek za četiri mjeseca, ali veliki novac Barrie je već namijenio za neke nečuvene kupnje kako bi razveselio svoju posljednju bebu.

- Nismo prestali kupovati stvari za njega. On će sigurno biti jednako razmažen kao i sva ostala djeca. Kupili smo svu najnoviju dizajnersku odjeću za njega i najnoviji namještaj za dječju sobu - kaže. Osim nekoliko luksuznih potrepština, Barrie se usredotočio na jednu posebnu kupnju inspiriranu imenom njegovog novog sina.

- Njegovo će ime biti River Drewitt-Barlow iako smo to promijenili oko pet puta - kaže Barrie za jahtu koju trenutno gledaju kupiti u Miamiju i razmišlja o kupnji jedne za bebu koju će nazvati po njemu. 'Također planiramo napraviti nekoliko ulaganja u njegovo ime. Pošteno je, jer njegovoj smo starijoj sestri Saffron kupili vrijedan Fabergeov prsten kao bebi, a Valentini za prvi rođendan stan u Manchesteru', kaže Barrie. Nije samo on taj koji 'razbacuje' novac prije Riverova dolaska - njegova starija braća i sestre također se uključuju u akciju.

- Starija djeca su gora od mene oko trošenja na Valentinu, a sada i na novu bebu. Saffron je prošli mjesec potrošila više od 180 tisuća kuna na odjeću za bebe, a Aspen je također potrošio 90 tisuća na darove za njega - dodaje. River će se roditi u San Franciscu gdje će obitelj provesti nekoliko tjedana prije nego što otputuju u Veliku Britaniju po njegove službene dokumente, a zatim odvode bebu natrag u svoju vilu na Floridi.

No, River se neće tako brzo 'smiriti' jer Barrie ima velike planove za novi vrtić negdje drugdje. Do sada su Barrie i Scott ostali živjeti s Tonyjem u svojoj vili na Floridi s 10 spavaćih soba, gdje su Tony i njegov novi partner Brent bili smješteni u zasebnom krilu. Međutim, to će se promijeniti jer Barrie trenutno ima izgrađenu vilu u Essexu od 15.000 kvadratnih metara koja će postati njegov stalni dom.

- Vrijeme je da se Scott i ja preselimo u svoje mjesto, a nova kuća je savršeno mjesto za nas - kaže Barrie. Naručio je sebi i Rolls-Royce Cullinan od dva i pol milijuna kuna, a Scottu Lamborghini Urus od milijun i pol kuna da ih čekaju kada stignu u novi dom.

Barriejevu rasipnost internetski trolovi itekako opažaju. 'Ljudi će uvijek imati nešto za reći o mojoj potrošnji, ali nije me briga što itko od njih misli. To je moj novac, radim za njega, pa ću ga potrošiti kako želim. Došao sam do točke u svom životu kada mislim da je život prekratak da bih se suzdržavao, ne treba mi više izgovor. Potrošit ću sve prije nego umrem, ne mogu to ponijeti sa sobom - kaže Barrie.

