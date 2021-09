Sveučilište Uppsala objavilo je novu studiju u časopisu 'Science of the Total Environment', a u istraživanju je sudjelovalo 800 muškaraca i žena u dobi od 22 do 81 godine

Mjerili su im kvalitetu sna koristeći metodu zvanu polisomnografija, koja bilježi moždane valove, razinu kisika i broj otkucaja srca tijekom noći i to u različitim točkama lunarnog ciklusa. POGLEDAJTE VIDEO: Slatko prije spavanja remeti san Na temelju nalaza, razdoblje rasta od mladog do punog Mjeseca povezano je s lošijom kvalitetom sna i to samo kod muškaraca. Više vremena provedu budni tijekom noći, kad usporedimo razdoblje opadanja, od punog do mladog Mjeseca. Mjesečev ciklus nije uvelike utjecao na spavanje žena, rekao je autor te studije i stručnjak za neuroznanost dr. Christian Benedict. Jedno objašnjenje za to je da tijekom razdoblja rasta mjesec postaje sve svjetliji i obično je na nebu u kasnim večernjim satima, kada većina ljudi ide na spavanje. S druge strane, tijekom opadajućeg perioda, Mjesec postupno reflektira sve manje svjetla. Dodaju da je prethodno istraživanje pokazalo da muški mozak reagira na promjene crvene i plave svjetlosti dvostruko više u usporedbi sa ženama, što bi također moglo pridonijeti odstupanju. Benedikt objašnjava da ovo istraživanje nije čvrsta potvrda uzročno-posljedične veze između mjesečevog ciklusa i kvalitete sna, ali rezultati su ipak bitni za daljnja istraživanja, piše mbg.