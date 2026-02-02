Mjesečni horoskop za veljaču: Evo koga očekuje strast, a tko će biti previše zauzet poslom

Pred nama je jedan od upečatljivijih mjeseci u godini. Pomrčina Sunca u Vodenjaku, te spoj Saturna i Neptuna u Ovnu, reflektiraju brojne promjene i intenzivne dogodovštine...

Ovan

Foto: Fotolia

Susret Saturna i Neptuna na početnom stupnju vašeg znaka potiče vas na provedbu promjena o kojima već duže razmišljate. Ovaj će utjecaj najviše osjetiti rođeni oko 21. ožujka. Vaš život dobit će novi smjer. Odluke su pred vama.

Posao: Puno toga je u pripremi i možda vam još treba vremena da se odvažite na konačne odluke. Nešto se planira u tajnosti, dolaze informacije koje vas pokreću na potragu i istraživanje. Mars vam daje snagu za provedbu ideja i djelovanje.

Ljubav: Venera u Ribama od 10. veljače vraća vas u prošlost. Prisjetit ćete se osobe iz svoje ljubavne prošlosti, možda i poželjeti više prostora za sebe u postojećem odnosu. Naviru uspomene. Tu je i jedan neobičan susret ili poruka.

Zdravlje: Žudite za mirom, ali i slobodnim vremenom i prostorom koji vam omogućuje da radite ono što želite. Pripazite na koljena i oči.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: U petak, 20.2. uživat ćete u naklonosti bližnjim, a što će vam ohrabriti da krenete u ostvarenje svojih želja.

Savjet: Nestrpljivost donosi probleme u posljednja dva dana veljače.

Bik

Foto: Fotolia

Vrijeme je za mirniji način života. Usporavanje i prisutnost omogućuju vam da zaobiđete ili lakše riješite neke probleme. Nije povoljan trenutak za važne odluke. Poštujte trenutna ograničenja i izbjegavajte nepotrebnu dramu kada naiđete na prepreku.

Posao Bit će prolaznih napetosti koji proizlaze iz prevelikih očekivanja koje imate od sebe, ali i od drugih. Odnosi s autoritetima traže više strpljenja i razjašnjavanja nejasnoća. Merkur u Ribama od 6. veljače pomaže vam u izlasku na pravi put.

Ljubav Ljubav Merkur i Venera u Ribama vode vas u svijet romantike, sanjarenja, a nekima će se otvoriti i prostor za zbližavanje s osobom koju dugo poznajete. Pripazite na nagle i razdražljive reakcije kojima ćete biti skloniji, osobito posljednjih dana u mjesecu.

Zdravlje Bit ćete češće umorni i razdražljivi, smetat će vas sitnice. Češće odlazite u prirodu i prakticirajte fizičku aktivnost. Pripazite na noge i vratni dio kralješnice.

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: Nešto se lijepo otvara i pokreće u periodu neizvjesnosti kada Venera uđe u povoljan aspekt s Jupiterom 23. veljače.

Savjet: U danima oko 21. u mjesecu stanite na loptu i ne pretjerujte.

Blizanci

Foto: Fotolia

Vladavina Vodenjaka mogla bi vam pokazati neka zanimljiva mjesta na koja želite otputovati ili vas zainteresirati za učenje i usavršavanje. Pomrčina Sunca od 17. u mjesecu utječe na promjenu uvjerenja. Preispitujete ono u što vjerujete.

Posao Sunce i Mars daju vam energiju i viziju budućnosti, no Merkur i Venera u Ribama govore da niste u potpunosti spremni. Potrebno je uložiti više discipline i fokusa u planiranje i organizaciju, osobito od 26.3. kada Merkur kreće retrogradno.

Ljubav Probudit će se želja za romantikom, nježnošću i trebat ćete više pažnje od onih koje volite. Neka lijepa iskustva dolaze oko 16. i 23. u mjesecu. No, povremeno se pojavljuje nezadovoljstvo jer ne dobivate ono što ste zamislili.

Zdravlje Promjena okoline, zaokret u načinu razmišljanja bit će ključni za vaše psihofizičko zdravlje. Pijte više tekućine, um smirite svjesnim disanjem.

Ocjena mjeseca: 3/4

Savjet: Netko vas uznemiruje svojim ponašanjem 10.2.. Ne reagirajte u nemiru.

Rak

Foto: Fotolia

Okolnosti vam pokazuju što trebate promijeniti, od čega odustati i koji dio vas ili vašeg života traži transformaciju. Suočavate se sa svojim strahovima i nesigurnostima, možda vezano i uz financije. Vrijeme je da krenete unatoč onome što vas blokira.

Posao Saturn i Neptun u vašoj desetoj kući navješćuju mogućnost poslovnih zaokreta, kao i promjena koje idu kroz rukovodeće pozicije. Ulazite u vrijeme kada nadu, vjeru ili bijeg, treba upotpuniti ili zamijeniti s preuzimanjem odgovornosti i svjesnim djelovanjem.

Ljubav Merkur i Venera u znaku Riba mogu donijeti zanimljiva iskustva na putovanju ili u kroz kontakt s osobom koja živi u drugom gradu. Vaša brižnost i toplina sada mogu ugrijati nečije srce. Nešto završavate (stari način, odnos...) i ulazite u novi ljubavni ciklus.

Zdravlje Mindfulness tehnike pomažu vam biti prisutni u trenutku te osvijestiti vlastite misli i osjećaje. Redovita praksa može smanjiti stres i napetost.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Prepustite se zagrljaju sretnih okolnosti oko 23. u mjesecu. Venera u Ribama i Jupiter u vašem znaku stvaraju čaroliju.

Savjet: Nemojte ići protiv sebe 25. u mjesecu. Prihvatite ono što osjećate.

Lav

Foto: Fotolia

S veljačom započinje vrijeme resetiranja. Riješite se svega što vas sprječava da budete više svoji, više zadovoljni sobom. Odnosi su podložni preispitivanju i na tom će području biti najviše promjena. Vidjet ćete tko vam čuva leđa, a tko vam podmeće nogu.

Posao Merkur i Venera u sektoru zajedničkih resursa, od 6. u mjesecu, pomoći će vam da riješite financijska pitanja s bližnjim osobama. Mogli biste započeti novu ili pak prekinuti staru suradnju, a ono što trebate poduzeti pokazat će vam se oko 16. u mjesecu.

Ljubav Značajna nova osoba ulazi u sliku oko pomrčine Sunca 17. Obratite pažnju na novopridošlice u vašem životu - ovo bi mogao biti početak procvata romantične veze. Ako ste u odnosu, vrijeme je za nove iskorake i planove.

Zdravlje Pronađite najbolji način kako se smirivati kada okolnosti postanu previše naporne. Pripazite na leđa, cirkulaciju i hormone.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Pun Mjesec u vašem znaku 1. veljače pokazuje vam prirodu jednog odnosa. Jasno ćete vidjeti ono što je sada važno za vas.

Savjet: Svađe izbjegavajte 17. veljače na pomrčinu Sunca.

Djevica

Foto: Fotolia

Posao i obaveze vas drže u stanju pripravnosti. Puno je toga sada što trebate obaviti i riješiti, a opet biti na oprezu da se ne izgubite u moru očekivanja i zahtjeva koje drugi odašilju prema vama. Zato na pun Mjesec 1.2. odvojite vrijeme za sebe.

Posao Saturn ulazi u Ovna 14. veljače, a riječ je o dvogodišnjem tranzitu s kojim možete obnoviti financije. Uravnotežite svoj proračun, započnite plan štednje ili poradite na otplati dugova. Iz ovog razdoblja u prilici ste izaći s jačim financijskim temeljima.

Ljubav Merkur i Venera šeću vašim poljem odnosa. Bit ćete okruženi ljudima, a u fokusu su vam i partnerove potrebe koji želi više bliskosti i povezanosti. Neki će biti između dvije opcije, starog i novog odnosa. 26. veljače retrogradni Merkur vas vraća unatrag.

Zdravlje Planetarne okolnosti ukazuju da je potrebno nešto poduzeti kako biste u budućnosti imali bolje zdravlje, ali i kvalitetniji odnos prema vlastitom tijelu.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Nešto vas neočekivano usrećuje oko 3. veljače. Dolazi upravo ono čemu se već neko vrijeme potajno nadate.

Savjet: Na pomrčinu Mjeseca, 17.veljače, pobrinite se za svoje zdravlje.

Vaga

Foto: Fotolia

Pratit će vas podrška Sunca i Marsa koji vas pozivaju na igru, zabavu i kreativno stvaranje. Ulazak Saturna u znak Ovna u iduće dvije godine promijenit će sliku vaših odnosa, dok pomrčina Sunca u Vodenjaku (17.2.) traži više posvećenosti u odnosu s djecom i prijateljima.

Posao Okolnosti su povoljne za pokretanje novih projekata, a dobre vijesti čekaju one koji traže novi posao. Kako ćete se približavati kraju mjeseca, primijetit ćete da provedba planova zastajkuje. Retrogradni Merkur od 26.2. traži neku reviziju.

Ljubav Vaš romantični život obilovat će novim prilikama. Mnoštvo planeta u Vodenjaku naglasit će vašu privlačnost, kao i potrebu za ljubavlju. Pojavit će se nešto novo onda kada ćete najmanje očekivati. Pun Mjesec 1.veljače savršena prilika za upoznavanje nekoga ako ste slobodni.

Zdravlje Unesete li u svoj život više uživanja i radosti, primijetit ćete kako imate više energije i bolje se osjećate. Kvaliteta spavanja je bitna.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Savršen spoj Venere i Jupitera oko 23. u mjesecu donosi vam ljubav, podršku, dobre financijske vijesti.

Savjet: Oko 14. u mjesecu smanjite očekivanja prema drugima.

Škorpion

Foto: Fotolia

Dom je mjesto gdje vam ovaj mjesec prebiva srce. Hladne temperature tjeraju vas da se sklupčate ispod dekice i odmorite. Ali ima i posla! Sjajan trenutak za karijeru pojavljuje se već 1. veljače u vrijeme punog Mjeseca.

Posao Iako ćete biti posvećeni pitanjima vezanim uz obitelj i stanovanje, poslovne okolnosti zahtijevat će od vas da donesete jednu odluku i zauzmete jasniji stav vezano uz osobe s kojima blisko surađujete. Bit će nužno postaviti jasne granice.

Ljubav Najviše posla očekuje vas unutar doma, kao i u odnosu prema članovima obitelji. Ako imate djecu, trebat će više vaše prisutnosti. Tražite li ljubav, ovaj mjesec vam može ponuditi nešto romantično i za vaš ukus možda i previše blago.

Zdravlje Kretanje Marsa znakom Vodenjaka povremeno će vas činiti razdražljivima. Lako planete i izgubite strpljenje. Čuvajte koljena i odmarajte psihu.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Kretanje Mjeseca vašim znakom 8. veljače dobivate prostor za ispunjenje želja. Vaša upornost sposobna je prijeći preko svih zapreka.

Savjet: U posljednjim danima mjeseca zadržite prisebnost.

Strijelac

Foto: Fotolia

Nakon dugo vremena napokon možete početi uživati u podršci Saturna i Neptuna koji vam u narednim godinama donose više unutarnje stabilnosti i smirenosti. Ovaj mjesec traži više kretanja, učenje i otvorene komunikacije.

Posao Očekuje vas puno sastanaka, razgovora, a ponekad će vam se biti teže organizirati i sve stići. Očekuju vas i neke važne promjene unutar doma i obitelji. Mjesec je povoljan za sređivanje onoga što stvara problem i dovršavanje započetog.

Ljubav Saturn i Neptun ulaze u vaše polje ljubavi i traže nešto ozbiljno. Više odgovornosti, više stabilnosti i izvjesnost. Mogli biste sređivati neka pitanja vezana uz stanovanje. A ako ste sami, oko 13. u mjesecu krenite u potragu za onom pravom/pravim.

Zdravlje Obratite pažnju na stopala, gležnjeve i cirkulaciju. Više se krećite, hodajte, vježbajte, jedino tako ćete uspjeti izbaciti napetost iz tijela.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Poziv na kavu, susret koji aktivira strast, vaša hrabrost da krenete prema onome što želite, izvjesni su 11. u mjesecu.

Savjet: Pazite što govorite i kako tumačite tuđe riječi, 25. veljače.

Jarac

Foto: Fotolia

Posao Financije bi se mogle značajno poboljšati ovog mjeseca. Pun Mjesec 1. veljače idealan je za reorganizaciju vašeg proračuna. To će vam dati više jasnoće u budućnosti. Planetarni utjecaji donose prilike za povećanje prihoda, moguće i kroz honorarni rad.

Ljubav Možda ćete u predstojećem razdoblju preuzeti više obiteljskih odgovornosti ili se morati brinuti za stariju osobu. Također biste mogli razmatrati kupovinu ili renovaciju stambenog prostora. Očekuju vas zanimljivi susreti i razmjena poruka.

Zdravlje Odmaknite se povremeno od ustaljenih navika. Umjesto autom, krenite na posao biciklom ili pješke. Promijenite nešto u svom odnosu prema tijelu.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: Na Valentinovo 14. veljače očekuje vas jedno iznenađenje. Čestitka,

poljubac, poziv na druženje, nešto što se ne odbija.

Savjet: 19. u mjesecu odbijte ono što vas rastužuje.

Vodenjak

Foto: Fotolia

Ovo je vaš mjesec. Vrijeme u kojem se možete ohrabriti pokrenuti neke planove, ostvariti želje i iskoraknuti iz kolotečine. Ovdje je i pitanje slobode, koliko ste spremni neke stvari učiniti na svoj način i generirati drukčiji ishod. Budite hrabri, zvijezde vas podržavaju.

Posao Financijska pitanja privlače vašu pažnju. Sada imate sve resurse koji su vam potrebni kako biste se upustili u neki veći projekt ili zaradili više novca, ostvarili veće planove. Pojavljuje se i prilika za učenje koje donosi vrijednost za daljnju karijeru.

Ljubav Pun Mjesec u znaku Lava, 1. u mjesecu pokazuje vam dinamiku koja postoji u vašem odnosu i postavlja pitanja u kojem smjeru dalje. U prilici ste zauzeti se za sebe i tražiti ono što trebate. Ovo je mjesec u kojem se mnogo toga mijenja.

Zdravlje Pomrčina Sunca u vašem znaku 17. veljače potiče vas da ozbiljnije preispitate svoj odnos prema sebi i napravite zaokret. Uvedite nove i zdravije navike.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: !8. veljače otvorit će se povoljne okolnosti na financijskom planu. Shvatit ćete kako vaše vrijednosti dobivaju zasluženu pažnju i potvrdu.

Savjet: Oko 22 i 23. u mjesecu nešto vas izbacuje iz ravnoteže. Ostanite svoji.

Ribe

Foto: Fotolia

Ulazite u razdoblje u kojem bi trebali pasti neki tereti, a vi se osjećati opuštenije i optimističnije. Sada prikupite svoju energiju, dobro se odmorite i isplanirajte daljnje poteze. Merkur i Venera u vašem znaku donose vam ljude i prilike koji vas obogaćuju. Tijekom sljedeće dvije godine mogli biste mijenjati pristup novcu i shvatiti koliko je nužno imati zdravu strategiju u upravljanju s novcem.

Ljubav Kretanje Venere vašim znakom obogatit će vaš ljubavni život. Osjetit ćete se privlačno, primijetit ćete kako vas drugi ljudi promatraju ili vam dijele komplimente. Netko novi sada može ući u vaš život i pokrenuti jake osjećaje.

Zdravlje Još uvijek vam treba više odmora i sporiji tempo, nemojte se zbog toga osjećati krivima. Činite ono što vas opušta, birajte ono što vas energizira.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Neka lijepa iskustva su pred vama tijekom 18. veljače. Ono što ste misli, a niste bili sigurni, sada će vam se potvrditi kao istina.

Savjet: Ne tražite mir tamo gdje vlada nemir, osobito 25. veljače.