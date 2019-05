Mmm, fino: Burgeri, palačinke i salata od mrava, crva, cvrčaka

Mmm. Zanimljiv okus. Fino je. Previše je toga unutra. Osjetim nešto hrskavo. Pecivo je tvrdo, bili su neki od komentara tri grupe kušača, ujedno novinara 24sata, koji su isprobali po jednu vrstu burgera.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Mesni je bio od junetine i svinjetine, riblji od tune, a vege od slanutka. I svi su bili s tajnim dodacima - proteinskim brašnom od cvrčaka i crva te suhim insektima (cvrčci, mravi, crvi brašnari, skakavci začinjeni češnjakom i crvenom paprikom). Nitko od kušača nije shvatio što zapravo jede jer su se više orijentirali na bazne sastojke.

- Definitivno je burger. Klasičan. Unutra ima ribe. Ovo je nešto vege - govorili su.

No nitko nije primijetio o čemu se doista radi. Kad su im kuhari napokon pokazali tajne sastojke - sušene insekte - reakcije su bile podijeljene.

- Super, ekstra proteini. To je zdravo – komentirali su uglavnom dečki, dok su se drugi zgrozili kad su shvatili što su pojeli.

- Fuj, ubit ću vas, kako ste mi to mogli napraviti. Ne bih to više nikad jeo - kazali su, iako dok nisu znali što jedu, to im nije previše smetalo.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Večeru iznenađenja spremio je Daniel Pikl, osnivač prve hrvatske farme jestivih insekata uz pomoć Ane Balić iz firme Zdravi pinklec.

Daniel nam kaže kako se prvi put s jestivim insektima susreo prije tri godine.

- Vidio sam na internetu da je to u svijetu dosta popularno i naručio za probu suhog cvrčka. Na prvu mi je bilo čudno jesti, no nakon drugog-trećeg puta postalo je normalno, nije mi bilo uopće gadljivo - kaže Daniel. Iako ih u svijetu, svakodnevno jede dvije milijarde ljudi, u Europi ove različite vrsta cvrčaka, skakavaca, muha, mrava, moljaca, crva i nisu baš tako popularne.

Okus je prirodan

- Ako dobijete želju isprobati ih, cvrčak je najbolji odabir za uvođenje insekata u prehranu. Okus je orašast, slatkast, podsjeća na lješnjak, baš kao i većina drugih insekata, osim mrava koji su kiselkasti zbog mravlje kiseline - objašnjava nam Daniel, voditelj bloga Cricky, na kojem pokušava približiti ljudima insekte u prehrani.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Ne razmišljate li o tome što jedete s gađenjem, okus je sasvim prirodan.

- Insekti se ne koriste svježi, isto kao ni meso. Svi uvijek pomisle da će jesti sirove kukce s livade, no to nije istina. Jedu se sušeni na vrućem zraku i začinjeni, prženi ili mljeveni u brašno – kaže Daniel. Naglašava da su puni proteina i bogati zdravim omega-3 masnim kiselinama. No, ako je netko alergičan na rakove i školjke, vrlo moguće da je i na insekte pa se njima ne preporučuju.

Iako Pikl na svojoj farmi već uzgaja i priprema insekte, u Hrvatskoj oni još nisu odobreni za prehranu. Zato je sada za potrebe kušanja u redakciji naručio proteine i sušene insekte iz Velike Britanije, gdje su odobreni. No cilj mu je da Cricky mjesto svih uzgajivača insekata za ljudsku prehranu u Hrvatskoj. Brašno od cvrčaka lako je napraviti, kaže.

Blanširanje insekata

- Smrzavaju se da padnu u stanje inaktivnosti, hibernacije, nakon čega uginu. Blanširanje je dodatna mjera predostrožnosti i sterilizacije. Blanširaju se pet minuta, pa se suše ili prže, a uz isušivanje im se mogu dodati začini. Melju se do željene gradacije da bi se dobilo brašno. Suho brašno sadrži 68 posto proteina, dok primjerice goveđi odrezak sadrži 29 posto proteina, a pileća prsa 31 posto proteina. Brašno se može koristiti samo ili kombinirati s drugim vrstama brašna za postizanje željenog svojstva pečenja ili kuhanja – priča pokretač Crickyja.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Dodaje da za kilogram čistog brašna, odnosno proteina, treba oko 10.000 cvrčaka. Kilogram čistog brašna u prosjeku košta oko 1000 kuna, ako može se miješati s drugim vrstama brašna.

Klasičan burger

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Sastojci: meso (kombinacija - 60% junetina, 40% svinjetina), brašno/proteini insekata + suhi insekti (cvrčak, crv brašnar), listić sira, 2-3 lista salate, šnita paradajza, kiseli krastavci, malo prženog luka narezanog na kolute; umak: kiselo vrhnje-senf-vlasac, peciva

Priprema: Pomiješajte meso s brašnom od kukaca i umiješajte cijele insekte, primjerice sušene crve. Ispecite i posložite u pecivo s ostalim sastojcima.

Riblji burger

Sastojci: Riblji namaz ili tuna iz konzerve, brašno/proteini insekata + suhi insekti (cvrčak, crv brašnar), mladi luk, pecivo, povrće i umak kao i za klasični burger

Priprema: U namaz (primjerice tuna, bakalar) umiješajte mladi luk nasjeckan na kolutiće i proteine kukaca. Umjesto namaza možete koristiti i tunu iz konzerve, koju stavite na dno burgera. Posipajte insektima pa burger složite kao i klasični.

Povrtni burger

Sastojci: Namaz od slanutka, brašno/proteini insekata + suhi insekti (cvrčak, crv brašnar), salata, 2 kriške dimljenog tofua, šnita paradajza, umak kiselo vrhnje-senf-mladi luk, kiseli krastavci, preprženi luk, peciva

Priprema: Pomiješajte namaz od slanutka s proteinima i cijelim kukcima. Poslažite sve sastojke u peciva.

Američke palačinke

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Sastojci: jaje, 160 g glatkog brašna, 40 g proteina kukaca, 200 ml tekućeg jogurta, prašak za pecivo, vanili šećer, malo soli + suhi insekti (cvrčak, crv brašnar); namaz: pekmez šljive, borovnice, med i nutella

Priprema: Pomiješajte sve sastojke i ispecite američke palačinke. Nadjenite namazom po želji.

Salata s crvima

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Sastojci: 3 glavice različitih vrsta salate (kristal, puterica, radič...), rotkvica, kuhana jaja, dimljeni tofu, naribana mrkva; umak kiselo vrhnje-senf-mladi luk + suhi insekti (cvrčak, crv brašnar)

Priprema: Salate operite i natrgajte na komadiće. Pomiješajte sastojke za umak pa prelijte, a zatim posipajte sušenim insektima.

Cvrčak - protein budućnosti

Foto: Nithin_Photography

2 puta više proteina od govedine

4 puta više željeza nego špinat

Više kalcija nego mlijeko

Više vitamina B12 od lososa

10 x više omega kiselina od divljeg lososa

