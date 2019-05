Voće i povrće koje će vas dugo držati sitima: Mrkva, banane...

1. Artičoka

Artičoka je bogata vlaknima, korisna za regulaciju razine kolesterola, za zdravlje jetre i odlična je općenito za detoks organizma, pa time i mršavljenje. Za artičoku je karakterističan cinarin, snažan antioksidans koji sprečava ovapnjenje žila (aterosklerozu) i tako štiti zdravlje srca i krvožilnog sustava.

2. Banane

Ako se osjećate umorno i treba vam energije, banane su izvrstan izvor izvor energije i potrebnih vitamina. Jedno istraživanje je otkrilo da su banane jednako dobre za vraćanje energije sportašima kao i energetska pića, s dodatkom kalija i vitamina B6.

Idealne su kada se točkice na njima tek počnu pojavljivati - tada su najbogatije antioksidansima i mineralima. Kao takve se najlakše probavljaju i imaju najviše dobrobiti za zdravlje.

Foto: Dreamstime

3. Jabuke

Izuzetno je bogata vlaknima i vodom, pa povećava osjećaj sitosti, no kako se veći dio vlakana nalazi u kori, nije ju dobro guliti. Jabuke također sadrže pektin, topljiva vlakna za koja su istraživanja pokazala da zadovoljavaju glad, smanjuje kolesterol i šećer u krvi.

4. Karfiol

Zbog blagog okusa, karfiol je postao zamjena za sve, od riže do pizze, s dobrim razlogom: to je zdravija zamjena za brašno. Karfiol je dobar izvor vitamina C, K i folata te je bogat vlaknima koja usporavaju probavu i produžuje osjećaj sitosti.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

5. Bobičasto voće

Bobičasto voće poput borovnica i kupina su bogate fitokemikalijama i antioksidansima koji sprječavaju upale na staničnoj razini. Istraživanja pokazuju da sprječavaju od pretilost i kardiovaskularne bolesti jer su bogate vlaknima, vitaminima, mineralima i antioksidansima zahvaljujući kojima će se čovjek osjećati zdravo i sito.

6. Mrkva

Mrkva je zasitna, slatka, a nema puno šećera. I zato što su tvrde, lako se mogu ponijeti kao mali obrok. Ima malo kalorija, a može se dodati u brojne recepte.

7. Avokado

Avokado najbrže zadovoljava glad i potiče najduži osjećaj sitosti od svog voća i povrća. Jako je kaloričan, ali u pitanju su zdrave kalorije zahvaljujući kojima se tijelo osjeća sito te dobiva sve potrebne masti. Zamjena zasićenih masti nezasićenim mastima, kojih je avokado pun, povećava osjećaj sitosti, a može i sniziti razinu kolesterola

8. Datulje

Datulje sadrže puno šećera, a s njim i kalorija, ali su bogate vlaknima. Datulje su zdrava zamjena za šećer u mnogim kolačima, što produljuje osjećaj sitosti koji je jako kratkog vremena kad se konzumira rafinirani šećer.

Foto: Dreamstime

9. Prokulice

Prokulice, isto poput karfiola, su pune vlakana, smanjuju razinu kolesterola i potiču dulji osjećaj sitosti kod čovjeka. Pune su antioksidansa, a istraživanje provedeno na Sveučilištu Južne Dakote je pokazalo da mogu ublažiti upalne bolesti crijeva.

10. Lubenica

Tko ne voli jesti zrele lubenice? Sva ta tekućina je sjajan način da se osjećate punijima. Lubenica ima preko 94 posto vode. Tekućina potiče osjećaj sitosti bez dodatnih kalorija. Osim toga, ima i druge zdravstvene prednosti - odličan je izvor vitamina A i C te kalija.

11. Mahunarke

Kombinacija bjelančevina i vlakana u mahunarkama ih čini jednima od najzasitnijih vrsta povrća. Nedavno objavljeno istraživanje je pokazalo da mahunarke pomažu ljudima u gubitku suvišnih kilograma, a prehrana u kojoj su mahunarke redovito zastupljene sprječava povratak tih kilograma piše Reader's Digest. Uz to, samo mala količina potiče osjećaj sitosti.

12. Krumpir

Za krumpir puno ljudi misli da deblja, a zapravo je pun vlakana i pripremljene bez dodataka poput vrhnja, sira ili soli, može pridodati osjećaju sitosti i zadovoljstva. Sadrži puno ugljikohidrata, ali nemaju puno kalorija i uopće masti, pokazalo je istraživanje provedeno na Sveučilištu u Kaliforniji. Pokazali su da ljudi koji su bili na dijeti i normalno jeli krumpir (bez dodataka) su i dalje gubili na kilaži.

