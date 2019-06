Mnogi griješe u jednoj stvari kada je vruće pa im je još lošije

Važno je unositi dovoljno tekućine u organizam, posebno tijekom velikih vrućina kako ne bi došlo do dehidracije, no mnogi ljudi griješe kada im je vruće pa posežu za hladnim napicima, a to je pogrešno jer tada tekućini treba više vremena da se proširi tijelom i hidratizira ga. Najidealnije je ispijati vodu sobne temperature.

Također, tijekom ljetnih vrućina kada je vani zrak suh, a ne vlažan, preporuka je popiti topli čaj iako to možda mnogima zvuči odbojno. Naime, čaj će potaknuti znojenje, a time i brže rashlađivanje tijela.

Svakako izbjegavajte alkohol kada je vruće jer on dodatno isušuje organizam, a bilo bi dobro i ispijati manje količine kave.

Vodu sobne temperature je dobro popiti i ujutro na prazan želudac kako bi se poboljšao rad probavnog sustava. To će pomoći lakšem pražnjenju crijeva i čišćenju organizma od toksina. Često se preporučuje to prakticirati ako želite smršavjeti jer potiče rad metabolizma. Također, čišćenjem otrova iz tijela koža će sporije stariti, a cirkulacija u tijelu bit će bolja.

Foto: Dreamstime

Imajte na umu da se znojenjem gubi tekućina iz tijela pa ju svakako treba nadoknaditi tijekom dana, ali pazite da ne pretjerujete u tome i odjednom popijete previše, najbolje je pomalo tijekom cijelog dana.

Nije dobro popiti ni previše vode odjednom

Ljudi se znaju 'otrovati' vodom ako je odjednom popijete previše. To se u medicinskoj literaturi naziva hiperhidratacija (intoksikacija vodom) - količina tekućine u krvi se povećava, a to smanjuje koncentraciju elektrolita, posebno natrija te dolazi do hiponatrijemije.

Natrij je izuzetno važan jer balansira razinu tekućine unutar i izvan stanica. U slučaju pretjerivanja s vodom u stanice ulazi previše tekućine te one počnu bubriti. Rizik je još veći ako se u kratkom vremenu popije veća količina vode, nekoliko litara. Bubrezi tada nisu u mogućnosti svu tu silnu tekućinu pretvoriti u mokraću i izbaciti iz tijela.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Nakon konzumacije veće količine vode, ista brzo prolazi iz želuca jer nema energetsku vrijednost, ima tek nešto malo elektrolita i jurne krvotokom prema bubrezima radi izlučivanja. Bubreg ima svoj kapacitet izlučivanja tekućine urinom, procjenjuje sa na oko 1 litru/h, ali ne više, stoga ako je priljev vode u satu veći od njegovog kapaciteta, bubreg nije u mogućnosti kompenzirati veliki priljev vode - pojasnila nam je Branislava Čilić dr. med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

- Hiperhidracija podrazumijeva ekstremno unošenje vode u organizam u veoma kratkom vremenu za razliku od nekih patoloških stanja organizma u kojima je smanjeno izlučivanje vode iz tijela, a dovodi do slične simptomatologije - dodala je.

- U svakom slučaju u svemu, pa i u pijenju vode, moramo biti umjereni i slušati svoj organizam da li nam daje osjećaj žeđi ili ne, ne potiskivati osjećaj žeđi nego mu udovoljiti uzimanjem tekućine pravovremeno - napominje ova liječnica.