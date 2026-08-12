Rijeka će krajem kolovoza ponovno postati velika modna pozornica na otvorenom. U petak, 28. kolovoza, kamene stube pokraj Grand hotela Bonavia ugostit će 18. izdanje Riječkih stepenica, manifestacije koja već gotovo dva desetljeća okuplja hrvatske dizajnere, modele, mlade talente i ljubitelje mode
Modni spektakl ljeta! Riječke stepenice donose čak 18 revija i dva sata vrhunske mode
Ovogodišnji program počinje u 20.30 sati, ulaz je slobodan, a publiku očekuje čak 18 modnih revija u dva sata programa, uz izravan televizijski prijenos.
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Na pistu stižu poznata modna imena, bivše missice i modeli iz cijele Hrvatske, a nakon nekoliko godina u program se vraća i muška moda.
– Očekuje nas osamnaest modnih revija na otvorenom uz izravan televizijski prijenos u spektaklu od dva sata. Spoj mode, razvoja kreativnog potencijala i promocije je ono što je Riječke stepenice tijekom skoro dvadeset godina pretvorilo u prepoznatljiv regionalni modni događaj – istaknula je direktorica manifestacije Ivana Delač.
Na pistu stižu dizajneri iz cijele Hrvatske
Svoje kolekcije predstavit će Miau Couture, Hitomo, Mala-Pavla Pinezić, Zepter Hyperlight, Boutique Selin, Adriana Rajčić Design, Riječanka Art, Vagant Studio, Callegari Rijeka, Maykl-Mihaela Štimac Rojtinić, Dal Cuore, Mali Atelje TT, Irena Anđelić Devčić i Calico Mood.
Muška moda vraća se kroz kolekcije Look Famous i Gentlemans Cluba, dok će svoje radove predstaviti i članovi Sekcije tekstila i kože Udruženja obrtnika Rijeka.
Poseban prostor ponovno će dobiti i mladi modni talenti. Učenici Škole za trgovinu i modni dizajn Rijeka pokazat će vlastite kreacije pred publikom, čime manifestacija nastavlja tradiciju otvaranja prostora budućim dizajnerima i stručnjacima iz modne industrije.
Poznata lica nose revije
Na velikoj riječkoj modnoj pisti pojavit će se i brojna poznata lica. Među njima su bivše Miss Hrvatske Tomislava Dukić i Lucija Begić, Miss Beauty Hrvatske Marinela Grljušić i Elena Kalajžić, Miss Grada Zagreba Martina Blažević i Tara Begedin te Miss Primorsko-goranske županije Erin Panić Furlan i Lana Krnić.
Program će voditi Davor Garić, a revije će se uživo prenositi na regionalnoj televiziji Kanal Ri.
Velika pažnja posvećena je i beauty dijelu programa. Za make-up će biti zadužene Paola Peček, Patrizia Jaklin i Greta Karamarko, dok će frizure izrađivati članice Ceha frizera, kozmetičara i pedikera Udruženja obrtnika Rijeka.
– Kao i u svjetskim modnim metropolama, i na Riječkim stepenicama make-up je važan dio cjelokupnog modnog identiteta. Pratit ćemo aktualne svjetske beauty trendove, ali svaki ćemo look prilagoditi kolekcijama i atmosferi revije – poručila je vizažistica Paola Peček.
Moda, glazba i after party
Između revija publiku očekuje i dodatni program uz glazbu DJ-a Roberta Salečića, poznatog kao DJ Sale 4love, a iz posebnog estetskog kornera javljat će se i poznate osobe iz društvenog života.
Modna večer neće završiti posljednjim izlaskom na pistu. Nakon revija slijedi after party u Azura lounge & eat clubu, gdje će se nastaviti druženje sudionika i gostiju.
Riječke stepenice održavaju se već osamnaest godina, a tijekom tog razdoblja izrasle su u jednu od najprepoznatljivijih modnih manifestacija u Hrvatskoj. Osim promocije dizajnera i novih kolekcija, cilj im je povezati modu s turizmom, obrtništvom, poduzetništvom i stvaranjem prilika za mlade autore.
18. Riječke stepenice održat će se 28. kolovoza od 20.30 sati na stepenicama pokraj Grand hotela Bonavia, a ulaz za posjetitelje je slobodan.
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