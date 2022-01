Kada ste s nekim dugo vremena, uobičajeno je da se oboje promijenite tijekom veze. No, jedna mama je otkrila da su se struk i osobnost njezina muža toliko promijenio da nije sigurna želi li još biti s njim. Na forumu 'Netmums' je otkrila što je muči i zatražila pomoć jer razmišlja o napuštanju muža.

Zajedno su devet godina, a u braku šest i imaju dvoje djece. Njezin suprug također ima dvoje djece iz prethodne veze. Ali, kako navodi, umorna je od svog muža i njegovog debljanja, objašnjavajući da je pokušala na razne načine da mu kaže da je odvratno to što radi. Dodala je i da sve što je on volio kod nje, poput putovanja, odlaska u kazalište i brige o svom izgledu, sada to sve zamrzio.

Ona sebe opisuje kao pozitivnu osobu. Priznaje da mu je prije šest godina, prije nego su se vjenčali, rekla da se osjeća prevareno jer se njegova osobnost promijenila.

- Počeo me nazivati ​​plitkom, površnom i lažnom jer brinem o tome kako izgledam - kaže ona.

Šest godina kasnije još uvijek je kritizira što ide kod frizera i trudi se oko svog izgleda i koliko novca daje za to.

Objasnila je da se ne oslanja na svog muža za novac i da oboje imaju dobro plaćene poslove, ali da on ipak kontrolira njezine financije. Povrh toga, kaže da se zbog njegovog debljanja skroz odljubila.

- To je odvratno i mrzim to govoriti jer zvučim kao užasna osoba, ali traperice mu ne stoje, a džepovi toliko padaju ispod trbuha i trbuščić mu visi, ali još gore je to što mu se povrh svega vide stidne dlake. Sa stražnje strane možete vidjeti i dobar dio njegove guze. To je užasno i sramotno - priča žena i dodaje kako je izluđuje i to koliko je stara njegova odjeća, i to što se hvali košuljom starom 20 godina, dok si može priuštiti novu, ali se svejedno tako otrcano oblači.

Pitala je korisnike za savjet o tome hoće li prekinuti brak i je li plitka u svojim odlukama, no većina korisnika joj je bila podrška, piše The Sun.

Jedan je napisao: 'Osim što te financijski kontrolira, odvraća te od obitelji. Dobri muškarci to ne rade. Niti se pretvaraju da su jedno, kako bi prevarili ženu u odnosu, a onda se tako drastično promijene kada se više ne moraju mučiti'.

- Mislim da ne zvučiš plitko, iako se na površnoj razini neke stvari daju iščitati na taj način. Mislim da ti je prodao paket koji nije bio sasvim prirodan da bi te osvojio, toliko muškaraca to radi a možda i žena, i s vremenom je izgubio sposobnost ili želju da to nastavi raditi - komentirao je drugi.