Roditeljstvo je težak posao i gotovo svi će vam reći da je najteži dio to što nikada ne dobijete slobodan dan za odmor od svega što roditeljstvo donosi. Bez obzira na to jeste li majka koja ostaje kod kuće ili radite 40 sati tjedno, biti roditelj uloga je na puno radno vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: 7 najčešćih pogrešaka u roditeljstvu

Zato je i razumljivo je zašto se jedna mama osjećala frustrirano nakon što je njezin muž počeo zahtijevati 'slobodan dan' od brige o djeci kako bi imao malo slobodnog vremena koje mu je prijeko potrebno, unatoč činjenici da oboje rade puno radno vrijeme.

Muškarac, koji drži do prilično konzervativnih i tradicionalnih vrijednosti te smatra da bi muškarci trebali hraniti obitelj, a žene se baviti brigom o djeci, tvrdi da, budući da zarađuje više novaca i može više financijski pridonijeti, treba imati pravo na više vremena daleko od svog djeteta.

- Ja nisam mama koja ostaje kod kuće i nikada to ne bih mogla biti, kapa dolje tim čudesnim ženama, a mi si na kraju krajeva ni ne možemo to priuštiti - napisala je frustrirana mama na Mumsnetu.

- Moj muž smatra da zbog toga što plaća hipoteku, račune i većinu hrane ima pravo manje čuvati djecu i imati slobodne dane za sebe, a ja svog sina za to vrijeme moram voditi van kuće tako da on može raditi svoje. Pridonosim financijski svom sinu i sva moja plaća ide na našeg sina, ali on je taj koji treba više 'vremena za sebe' jer plaća više - ispričala je.

Kad god ova mama zamoli svog muža da pazi na njihovo dijete kako bi mogla učiniti nešto za sebe, poput odlaska na šišanje ili na ručak s prijateljicom, on se žali na to i kaže kako je to za njega jako naporno.

- Htjela bih još jedno dijete i on bi isto duboko u sebi, ali on to trenutno odbija jer zna da će imati još više brige o našem sinu dok se ja brinem o novorođenčetu. Radim četiri dana u tjednu. Ili radim ili čuvam sina. Nemam vremena za sebe. Moj muž čuva sina pola dana u tjednu, na čemu sam mu zahvalna jer znam da mnogi očevi to ne rade - nastavila je.

Anonimna mama se zato obratili stranici 'Mumsnet' kako bi ispitala je li opravdano što se ovako osjeća i što muž zahtjeva slobodan dan jer se očekuje da majke više brinu od djeci, piše Mirror.

- Tvoj sin ima takvog groznog tatu. Naravno da takvo ponašanje prema tebi i odustajanje od roditeljstva nije prihvatljivo - odgovorio joj je jedan korisnik.

- Činjenica je da neki drugi muškarci još više zanemaruju svoju djecu i ne poštuju svoje partnerice. Zato postavimo ljestvicu malo više - dodala je druga.

- Ništa neće promijeniti njegov duboko ukorijenjen pogled na svijet po kojem zaslužuješ manje od njega jer si žena - bio je jedan komentar.

- Nemoj imati još jedno dijete s njim - savjetovali su je.