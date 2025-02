Mokrite li prečesto i previše? Evo u kojim slučajevima biste trebali posjetiti liječnika

Ako noću često ustajete zbog potrebe za mokrenjem, što se naziva nokturija, to može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema, poput, na primjer, dijabetesa, iako to može biti povezano i samo sa starenjem. No, pokazalo se da je pritom važno i to koliko puta inače mokrite tijekom dana, ističu stručnjaci Britanskog zavoda za javno zdravstvo (NHS), a prenosi HuffPost.

Prema njihovim tvrdnjama, većina zdravih odraslih osoba mokri četiri do sedam puta tijekom 24 sata. No, niti mokrenje više od sedam puta ne mora biti uvijek razlog za ozbiljnu brigu, posebno ako ste trudni, pili ste alkohol ili ste preozbiljno shvatili upute da treba piti više vode tijekom dana, tvrde stručnjaci Klinike Mayo.

No infekcije mokraćnog sustava, preaktivan mokraćni mjehur, dijabetes, problemi s bubrezima i problemi s prostatom mogu dovesti do toga da mokrite više od sedam puta dnevno, kažu. U tim slučajevima, dobro je obaviti razgovor s liječnikom obiteljske medicine, posebno ako često iznenada osjetite jaki nagon za učestalim mokrenjem, a onda mokrite u vrlo malim količinama.

Imajte na umu da djeca obično moraju češće prazniti mjehur nego odrasli, jer je njihov mjehur manji. Ukratko, svakako posjetite liječnika ako mokrite više od 10 puta dnevno. Također, ako uz učestalo mokrenje koje se javilo nedavno primjećujete i pojačan osjećaj žeđi, to bi mogao biti znak dijabetesa. Bolje je obaviti pregled i otkloniti tu opciju nego živjeti s dijabetesom koji nije pod kontrolom, ističu stručnjaci.

Portal Sveučilišta u Pensilvaniji, Penn Medicine, ističe da treba razgovarati s liječnikom ako primijetite:

- učestalu potrebu za hitnim mokrenjem, a niste trudni i ne pijete velike količine tekućine

- da imate inkontinenciju ili ste morali mijenjati način života zbog tih simptoma

- da imate mutan urin ili tragove krvi u urinu

- da postoji vaginalni iscjedak.

Svakako hitno razgovarajte s liječnikom ako imate temperaturu, bolove u leđima ili u predjelu bubrega, ako se jave zimica, povraćanje, umor ili nagli gubitak težine.