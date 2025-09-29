Obavijesti

Komentari 0
Morate ih imati! Ove sobne biljke tjeraju vlagu i plijesan

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osim što uljepšavaju prostor i čiste zrak, određene biljke mogu pomoći u borbi protiv prekomjerne vlage i stvaranja plijesni - saznajte koje su najefikasnije i kako ih koristiti

Vlaga i plijesan nisu samo estetski problem u kućanstvu - mogu ozbiljno narušiti zdravlje, osobito kod osoba s alergijama, astmom ili osjetljivim dišnim sustavom. I dok su ventilacija i tehnička rješenja poput odvlaživača zraka važne mjere, prirodna pomoć dolazi iz sasvim neočekivanog izvora: sobnih biljaka.

Biljke imaju sposobnost regulacije vlage putem svojih listova i korijena. Neke vrste, pokazalo se, posebno su učinkovite u upijanju vodene pare iz zraka te pročišćavanju zraka od štetnih mikroorganizama - uključujući spore plijesni.

Tri zelena saveznika u borbi protiv vlage

Stručnjaci ističu tri sobne biljke koje se posebno izdvajaju po svojoj sposobnosti da pomažu u stvaranju zdravije mikroklime u zatvorenim prostorima:

Engleski bršljan (Hedera helix)

Poznat po svojoj moćnoj sposobnosti uklanjanja spora plijesni iz zraka, engleski bršljan idealan je za vlažne prostore poput kupaonica. Osim što upija vlagu, vizualno je vrlo atraktivan, naročito ako se uzgaja u visećim posudama. Ipak, važno je napomenuti da su njegovi listovi otrovni za kućne ljubimce, pa ga treba postaviti izvan njihovog dohvata.

Foto: 123RF

Spatifilum (Spathiphyllum, tzv. mirni ljiljan)

Ova elegantna biljka ne samo da apsorbira vlagu, već i pročišćava zrak od toksina poput formaldehida i benzena. Dobro podnosi polusjenu i visoku vlagu, zbog čega je često viđena u uredima i kupaonicama. Međutim, i ona je blago toksična za životinje, pa treba paziti gdje se postavlja.

a peace lily in a wicker basket
Foto: 123RF

Sanseverija (Sansevieria, poznata i kao “jezik svekrve”)

Jedna od najizdržljivijih sobnih biljaka, sanseverija je odličan izbor za početnike. Njezini debeli, uspravni listovi pomažu u smanjenju kondenzacije i vlage, a dodatno filtriraju štetne tvari iz zraka. Vrlo je jednostavna za održavanje - dovoljna je umjerena količina svjetlosti i zalijevanje jednom tjedno.

Sansevieria plant in a pot on a table in the living room
Foto: 123RF

I druge biljke mogu pomoći

Iako su ove tri biljke među najistaknutijima, popis biljaka koje povoljno utječu na vlagu u prostoru je širi. Primjerice, boston paprat, aloe vera, orhideje i areka palma također su poznate po svojim higroskopnim (vlaga-upijajućim) svojstvima.

Pravilna briga za maksimalni učinak

Kako biste postigli najbolje rezultate, važno je kombinirati biljke s drugim preventivnim mjerama protiv vlage:

  • Ventilirajte prostorije redovito, osobito nakon tuširanja i kuhanja.
  • Pratite vlagu u prostorijama pomoću higrometra.
  • Ne pretjerujte s zalijevanjem biljaka, jer previše vode može dodatno povećati vlažnost zraka.
  • Redovito brišite prašinu s listova, kako bi biljke mogle učinkovito obavljati svoju funkciju.
  • Smjestite biljke tamo gdje su najpotrebnije - u kupaonicama, kuhinjama, hodnicima i blizini prozora gdje dolazi do kondenzacije.

Prirodno, jednostavno i estetski

Kombiniranjem sobnih biljaka s dobrim navikama ventilacije, možete stvoriti ugodniji, zdraviji i vizualno privlačniji dom. Osim što smanjuju vlagu i rizik od plijesni, ove biljke također unose dašak prirode i mira u svaki prostor.

Zeleni saveznik protiv vlage možda je upravo ono što vaš dom treba ove jeseni i zime.

