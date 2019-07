Mozak 'izvrti' i do 50.000 misli na dan, a skriva i mnoge tajne

Kroz ljudski mozak 'prođe' između 12.000 i 50.000 misli na dan, ovisno o tome čime se bavite i koliko inače promišljate o stvarima. Mi zapravo najčešće nismo ni svjesni za što je naš um sve sposoban, pa vrijedi podsjetiti na neke činjenice u kojima će se neki možda i pronaći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zaboravljivost je znak visoke inteligencije

Foto: Dreamstime

Dobra memorija često se cijeni kao jedna od najvažnijih osobina, no znanstvenici su ustvrdili da je zaboravljanje jednako važno kao i pamćenje. Zaborav je, zapravo, način na koji stvaramo 'prostor' za relevantne informacije koje moramo zapamtiti, te sprječava preopterećenost mozga i pretrpavanje nebitnim informacijama.

POGLEDAJTE VIDEO: ČINJENICE KOJE NISTE ZNALI O LJUDSKOM MOZGU

Odbijanje osjećamo kao i fizičku bol

Neuroznanstvenici su otkrili da odbijanje boli jednako kao i fizička bol. Psihička i fizička bol su vrlo slične i kod obje se oslobađaju slični kemijski spojevi koji djeluju analgetski, odnosno ublažavaju bol.

Crveno-zelena i plavo-žuta boja postoje

Boja koju dobijemo kad pomiješamo crvenu i zelenu nije smeđa, kako se to ponekad čini, već jedna posebna boja. Jednako je i s kombinacijom plavo-žute: nisu sve nijanse te kombinacije zelena boja, no mi te boje ne vidimo. Jednostavno, čovjekova percepcija boja ima određena ograničenja, i te boje ne možemo vidjeti, pa tako ni zamisliti.

Stabilnost u životu vas uspavljuje

Foto: Dreamstime

Ako ste u životu često izloženi nestabilnim uvjetima, nemojte se previše žaliti. Naime, takve nas situacije čine bojim ljudima. Znanstvenici su utvrdili da ljudi koji su stalno u okvirima 'zone sigurnosti' ne uče i ne napreduju, za razliku od onih koji se stalno prilagođavaju promjenama.

Možemo se sjetiti samo 3 ili 4 stvari odjednom

Znanstveno je dokazano da možemo zapamtiti samo tri do četiri stvari odjednom, a tako ih se i prisjećamo. Zato nije čudno da pola zaboravite ako radite dugački popis obaveza ili stvari koje treba donijeti iz trgovine. Umjesto toga, grupirajte obaveze i zapisujte ih i pamtite po tri ili četiri 'u paketu'.

Ono zbog čega brinemo, gotovo se nikad ni ne dogodi

Foto: Dreamstime

"Što ako nisam ugasila peglu, izgorjet će stan", "Što ako sam zaboravio zaključati automobil, ukrast će ga netko?" E pa, imajte na umu da se čak 85 posto negativnih stvari koje zamislimo nikada ne dogodi. Naravno, ne znamo koje su to negativne misli koje će se na kraju i ostvariti, no ne treba se prepuštati brigama i paničarenju.

Što smo sretniji, to manje spavamo

Što ste sretniji i zadovoljniji životom, to vam je manje sna potrebno da bi se um i organizam 'resetirali'. S druge strane, tuga povećava potrebu za snom, jer san pomaže da se odmaknemo od problema i budemo sposobniji suočiti se s njima u potrazi za rješenjima.

Jake emocije mogu stvoriti lažne uspomene

Pamćenje je krhkije nego što mislite i vrlo je podložno 'greškama'. Neke emocije mogu izazvati lažno sjećanje. Na primjer, jedno je istraživanje pokazalo da čak 25 posto ispitanika koji vjeruju da su se kao dijete izgubili u trgovačkom centru, to iskustvo nije nikada uopće doživjelo.

Naše fobije mogu biti sjećanja predaka

Foto: Dreamstime

Uspomene, pa i fobije, mogu se prenositi putem gena. Ako imate neki strah koji si ne možete objasniti događajima iz svog života, moguće je da je riječ o sjećanjima vaših predaka.

Umorni ljudi su iskreniji

Kad smo fizički umorni, ne možemo paziti na riječi. To je posve normalno i jedan od razloga zbog kojih su ljudi skloni velikim priznanjima u kasnijim večernjim satima, kao i činjenice da češće lažemo tijekom poslijepodneva, dok još imamo energije za 'muljanje'. Dakle, ako nastojite sačuvati neku tajnu, izbjegavajte ćakulanje s prijateljima u kasnim večernjim satima.

Trošenje novca na druge čini nas sretnijima

Trošenje novca podjednako je važno kao i zarađivanje, pogotovo trošenje novca na druge. To ponekad može imati i pozitivniji učinak na nas nego kad kupujemo nešto sebi, no ne bismo, naravno, trebali zaboraviti ni na to zadovoljstvo.

Najviše stresa nam se događa u 18. i 33. godini života

Foto: Dreamstime

Prema nekim istraživanjima, najstresnije životno razdoblje je ono između 18 i 33 godine. Nakon toga pada razina stresa na koju se ljudi žale, s tim da treba naglasiti: Žene u prosjeku prijavljuju veću razinu stresa.

Oni koji bolje lažu znaju bolje prepoznati laž

Oni koji dobro lažu, puno lakše će i otkriti druge u lažima, tvrde neuroznanstvenici i psiholozi. Pretpostavlja se da je to zato što su u stanju razmišljati slično kao onaj koji im laže.

Ljubav prepoznamo za 4 minute

Točnije, da bismo osjetili privlači li nas netko, treba nam između 90 sekundi i 4 minute i to nema gotovo nikakve veze sa sadržajem razgovora. Odgovor je prvenstveno u govoru tijela i boji glasa, dok sadržaj razgovora na to utječe oko 7 posto, procijenili su neuroznanstvenici.

Gotovo svi imamo 'fantoma' u džepu

Foto: Dreamstime

Oko 90 posto ljudi pati od fantomskih vibracija, odnosno lažnog osjećaja da nam zvoni (vibrira) telefon i onda kad to nije tako, pa čak i kad ga nemamo u džepu ili uz tijelo, da bismo to mogli osjetiti, piše portal Brightside.