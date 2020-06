Možemo li se odmoriti dok traje rad od kuće? Ipak postoje načini

<p>Rad od kuće tijekom pandemije koronavirusa postao je svakodnevica za mnoge. Nije nam se izmijenio samo način rada, već i način na koji se odmaramo. Umjesto da ručak pojedemo u restoranu s kolegama, sada 'progutamo' sendvič, istodobno provjeravajući e-mailove. Kako to izmijeniti?</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (majka tjednima nije vidjela djecu zbog korone):</p><p>- Iznimno je važno isključiti se, pokušati se odmaknuti od posla u pauzi za ručak - kaže Utz Niklas Walter iz njemačkog Instituta za profesionalno zdravstveno savjetovanje (IFBG).</p><p>Dobra je zamisao na pametnom telefonu aktivirati funkciju "letenja".</p><p>- Da sam u vrijeme pauze za ručak bio u kantini s kolegama, vjerojatno ne bih odgovarao na telefonske pozive. Ako ni to ne pomogne, spremite mobitel u manji sef ili ladicu radnog stola koju možete zaključati. To je odličan način da vam pogled ne bude neprestano usmjeren prema ekranu - kaže Walter.</p><p>Osobe koje žive same i nedostaje im razgovor s drugim osobama, za vrijeme pauze mogu dogovoriti ručak s njima. U idealnom slučaju trebalo bi voditi računa i o tome da, kada radeći od kuće dogovorite ručak izvan doma, ne otiđete predaleko jer biste i na taj način mogli biti izloženi nepotrebnom stresu. No Walter kaže da i ta odluka ovisi o pojedincu i o tome želi li pauzu provesti s drugim osobama. Dodaje da će introverti vjerojatno radije i pauzu za ručak provesti u restoranu bez tuđeg društva. </p><p>Osim pauze za ručak, svi koji rade od kuće trebali bi pokušati uvesti još nekoliko kratkih pauza u svoj dnevni raspored. Ako radite od kuće "imate mogućnost nakratko zadrijemati", kaže Walter. Možete leći na sofu, no važno je ne zaspati dulje od petnaestak minuta.</p><p>- Namjestite alarm budilice na 17 do 20 minuta kako biste bili sigurni da nećete utonuti u duboki san - savjetuje.</p><p>Zbog pandemije koronavirusa i praznici će ove godine biti drukčiji, a dulja su putovanja još uvijek vrlo neizvjesna. No Walter u svakom slučaju preporučuje promjenu sredine, osobito ako se vaš dom pretvorio i u ured.</p><p>- Ako ste u mogućnosti, pokušajte 'pobjeći' od kuće i promijeniti sredinu na nekoliko dana - savjetuje. </p><p>I posljednje, ali ne i najmanje važno: u vrijeme odmora isključite kompjutor i ostalu opremu iz 'kućnog ureda' čim završite s poslom predviđenim za taj dan ili dok ste na odmoru, osobito ako se ona nalazi u kuhinji ili u spavaćoj sobi.</p>