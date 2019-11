Muče vas migrene, dijabetes i višak kila? Rogač može pomoći

Čak i u studenom možemo uživati u zdravim namirnicama iz prirode koje će nam pomoći da se pripremimo za hladne zimske dane.

Rogač (Ceratonia siliqua) krupno je stablo koje raste na sredozemnom području, a doseže visinu i do 20 metara. Pripravci od rogača rabe se za liječenje proljeva, probavnih smetnji i žgaravice. Rogačevo se brašno miješa sa sjemenkama suncokreta i rižinim brašnom kako bi se dobio dovoljno blag pripravak koji može liječiti proljev kod male djece. Rogač pomaže i smirivanju nadraženosti crijeva. Sluz i smola također su se upotrebljavali za liječenje povraćanja, i to u blagim preparatima koji su odgovarali i djeci i trudnicama. Istraživanja pokazuju kako rogač može poboljšati razinu lipida kod ljudi s prekomjernom tjelesnom težinom.

Rogačeva smola rabi se kao dijetna hrana i kao nadomjestak za čokoladu. Rogač ima drugačiji okus od čokolade, ali je po sastavu mnogo prihvatljivija namirnica za oboljele od dijabetesa, migrena, tjeskobe, nervoze i sl. Prirodno je sladak pa je kod pripreme slastica od rogača potrebno dodati puno manje šećera nego kad se rade slastice od kakaa. Kalorijska vrijednost mu je za 2/3 manja nego kod čokolade.

Mandarina je također vrlo ukusna i zdrava namirnica. Jedna mandarina težine oko 110 grama sadrži 32 miligrama vitamina C što je pola preporučene dnevne količine. Ovaj je vitamin snažan antioksidans te pomaže tijelu u odstranjivanju slobodnih radikala koji ugrožavaju zdrave stanice. Pospješuje zacjeljivanje rana te pridonosi sprečavanju neurodegenerativnih bolesti, artritisa, prehlade i gripe. Sadržaj vlakna u jednoj mandarini je osam posto dnevne preporučene vrijednosti.

Najveća prednost prehrane bogate topivim vlaknima je snižavanje lošeg kolesterola u krvi. Vlakna su korisna i u regulaciji probavnog sustava, jer olakšavaju eliminaciju otpada iz tijela. Nadalje, vlakna pune želudac i tako sprečavaju osjet gladi, koja se često javlja ubrzo nakon obroka siromašnih vlaknima. Uza sve te dobrobiti, jedna mandarina sadrži samo 64 kalorije i 0,4 grama masnoća, što je čini vrhunskom namirnicom za mršavljenje.

Eterično ulje mandarine koje se dobiva iz kore služi za masažu, osvježavanje prostora i pripremu ljekovitih kupki za djecu jer blagotvorno djeluje na prekomjerno uzbuđenje, hiperaktivnost i stres kod djece. U kupelj se ukapa 1-2 kapi eteričnog ulja i jedna žličica sojina ulja. U narodnoj medicini koriste se i drugi pripravci od kore mandarine.

ZDRAVI RECEPTI:

Liker od mandarine

Priprema se u staklenkama koje trebaju odstajati na toplome mjestu oko mjesec dana. Od količine mandarina koje ste namijenili za liker, dvije trećine dobro ogulite, a od jedne trećine istisnite sok. U staklenku složite red kriški mandarina, pospite šećerom (na 1 mandarinu stavlja se od 1 do 1,5 velike žlice šećera). Kad ste iskoristili sve mandarine, zalijte ih sokom koji ste dobili od preostale trećine. Do vrha staklenke dolijte rakiju ili votku. Držite na toplome mjesec dana i povremeno protresite kako bi se šećer otopio. Mandarine će izbijati na vrh tekućine pa možete prije zatvaranja staklenke staviti ukrižene drvene štapiće na vrh kako bi to spriječili. Nakon mjesec dana procijedite liker i spremite ga u boce. Najukusniji je dobro rashlađen.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Marmelada od mandarina

Sastojci: 2 kg mandarina, 4 šalice šećera, 6 šalica vode, 2-3 žlice soka od limuna.

Priprema: U zamrzivač stavite manji tanjur. U veću padelu stavite oguljene i očišćene mandarine zajedno s vodom te pustite da prokuha na jakoj vatri. Zatim smanjite vatru na srednje jaku i kuhajte uz učestalo miješanje dok mandarine ne postanu mekane. Za to će vam trebati dvadesetak minuta. Dodajte šećer i limunov sok, pa malo povećajte vatru i miješajte dok se šećer ne rastopi. Često miješajte sve dok struktura ne postane kompaktna i tamnije boje. Za to će vam trebati oko 45 minuta. Da testirate je li dovoljno kuhano, stavite žlicu smjese na onaj zamrznuti tanjur i pustite da se smjesa smrzne na dvije minute. Marmelada je gotova kad na sebi ima tanki sloj koji se “gužva” kad ga dodirnete prstom. Ako se taj sloj proširi i automatski zgusne, nastavite kuhati. Kad je gotova, marmeladu stavite u prethodno sterilizirane staklenke i pustite da se potpuno ohladi.

Čaj od kore

Ako možete nabaviti (ili uzgojiti) neprskane mandarine, upotrijebiti možete i njihovu koru. Ogulite mandarine, sačuvajte koru i spremite u staklenke s hermetičkim poklopcem. Čuvajte ih na hladnom i tamnome mjestu. Kako biste pripremili čaj, stavite nekoliko korica u šalicu, prelijte kipućom vodom, pokrijte i ostavite da stoji 5-10 minuta. Osušene kore mogu se čuvati nekoliko mjeseci.

Čajne mješavine

Sušene kore mandarine možete miješati i s drugim čajevima, a najbolje se slaže s crnim čajem. Ova kombinacija crnog čaja i korice citrusa, prema nekim istraživanjima, snižava rizik od raka kože za 70 posto.

Čajne mješavine

Kod prehlada su efikasne i inhalacije sa sušenom korom mandarina. Ubacite žličicu sušene kore u posudu i prelijte kipućom vodom. Paru udišite 10-ak minuta.

Aromaterapija

Eterično ulje mandarine smiruje napetost i tjeskobu, poboljšava rad jetre, suzbija razvoj akni, pomaže kod nesanice te olakšava simptome reume i artritisa.

Čaj protiv gihta

Uzmite dva rogača, natrgajte ih na komade i kratko prokuhajte u 3 dl vode. Ostavite da odstoji neko vrijeme, najbolje preko noći. Procijedite i popijte na prazan želudac. Ponavljajte postupak 20-25 dana i trebali biste primijetiti značajna poboljšanja.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Liker od rogača

Potrebno vam je 200 g domaćeg rogača, 150 g šećera, korica neprskanog limuna, vanilin šećer i litra domaće rakije. Operite rogač i nasijecite ga na krupnije komade, bez odvajanja koštica. Limun operite i narežite koricu, najbolje nožem za guljenje krumpira. Sve sastojke stavite u bocu široka grla i ulijte litru domaće rakije. Dobro zatvorite i ostavite da odstoji na suncu četrdesetak dana. Jednom na tjedan dobro protresite da bi se šećer bolje otopio. Procijedite kroz sitno cjedilo ili gazu te ulijte u tamnu bocu.

Probavne tegobe

Čaj od rogača može pomoći crijevnoj flori. Možete ga pripremiti tako što ćete prokuhati 2 dl vode i dodati 1 malu žlicu brašna od rogača. Procijedite ga dok je još mlak. Za probleme s probavom također možete na laganoj vatri prokuhati 6 g rogača u 2 dl vode i ostaviti da odstoji 45 minuta. Čaj nije potrebno cijediti kako biste zadržali komadiće ljekovitog i aromatičnog rogača.

Za najmlađe

Rogač je siguran i za liječenje proljeva kod dojenčadi, a pomaže i kod drugih tegoba koje mogu pogoditi malu djecu, bilo da se radi o dispepsiji ili enteritisu. Zbog svojeg sastava pogodan je za dojenčad od šest mjeseci. Mnogi ga roditelji daju bebama za žvakanje kad im počnu rastu zubići.

Protiv proljeva

Pomiješajte 20-30 grama rogačeva brašna s malo mlijeka i brašna te uzimajte kod proljeva.

Dijabetes

Kako može regulirati razinu šećera u krvi, može se koristiti i kao pomoć u liječenju dijabetesa. Nakon obroka s visokim glikemijskim indeksom, rogač će sniziti povišene vrijednosti šećera.

Kolesterol

Svako jutro na prazan želudac možete uzeti jednu malu žlicu usitnjenog rogača i progutati. On će tako skupiti višak masnoće, koju će kasnije izbaciti kroz stolicu.

Džem od smokve s rogačem

Na kilogram smokava dodate 350 g šećera, 50 g mljevenog rogača, 300 g šljiva, 1 manji limun i 300 ml vode. Smokve i šljive operite te prepolovite pa spojite s vodom i kuhajte uz dodatak limunova soka oko 30 minuta. Usitnite kuhane smokve i šljive pa spojite šećer i mljeveni rogač te nastavite kuhati uz povremeno miješanje oko 45 minuta, a po želji do 20 minuta dulje, da džem bude još čvršći.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Puding bez kuhanja

Priprema se tako da uzmete dvije manje banane pa ih pasirate u pire, potom dodate žlicu mljevenog rogača, žlicu do dvije narančina soka po želji i žlicu nasjeckanih oraha. Dobro promiješajte i poslužite u čaši na stalku ukrašenu kriškama naranče ili mandarine.

Kocke od rogača

Sastojci: 2 šalice mljevenih rogača, 3 jaja, 200 g maslaca, 2 praška za pecivo, 1 šalica oraha, 1 vanilin šećer, 100 g šećera, 3 šalice mlijeka, 3 šalice brašna.

Priprema: Odvojite bjelanjke od žutanjka i od njih napravite snijeg. Otopite maslac te ga stavite u mikser sa žutanjkom, vanilin šećerom i šećerom. Napravite jednoličnu smjesu te dodajte ostale sastojke i umiješajte bjelanjke. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva i pecite 30 minuta.

Kolač od rogača

Sastojci: 250 g mljevenog rogača, 1 velika žlica šećera, prašak za pecivo, 3 jaja, 1 šalica mlijeka, 2 šalice brašna, 100 g čokolade za kuhanje, 6 žlica mlijeka, 1 žlica maslaca.

Priprema: Pomoću miksera pomiješajte jaja i šećer te dodajte i druge sastojke. Zatim u posudu za pečenje ulijte smjesu i pecite na 180 stupnjeva između 30 i 40 minuta. U međuvremenu na laganoj vatri skuhajte sve sastojke za kremu i prelijete preko ohlađenog biskvita.

Mušmula

Voće koje dozrijeva u ovo doba godine dobro je jesti što češće. Mušmula potiče na rad žlijezde slinovnice i želučane žlijezde te je djelotvorna u liječenju tih poremećaja, pogotovo u ljudi starije dobi i kod proljeva. Mesnati dio dobar je laksativ, a pripravci od ploda i lista zaustavljaju krvarenja. U narodnoj medicini od sjemenki koje bubrenjem u vodi stvaraju sluz pripremaju se oblozi za razne ozljede kože. Sjemenke inače sadrže mali postotak cijanovodične kiseline pa nisu preporučljive za upotrebu, ali u kontroliranim količinama koriste se za otapanje kamenaca u bubregu i mjehuru.

U narodnoj medicini mušmula se koristila u zaustavljanju iscrpljujućih proljeva, za otklanjanje osjećaja gađenja i povraćanja, a žene su plodove mušmule uzimale da bi regulirale menstrualne cikluse.

Foto: Nino Šoštarić

Čaj od mušmula

Potrebna vam je 1 jušna žlica usitnjenih svježih zelenih plodova i 2 dl vode. Vrućom vodom prelijte mušmule, poklopite i nakon 1 sata procijedite. Pijte od 2 do 3 šalice čaja protiv proljeva, a protiv krvarenja zubnog mesa grgljajte i ispirite usnu šupljinu više puta dnevno.

Kompot

Sastojci: 1 kg mušmula, 200 g meda, 1 limun (sok), 1 mahuna vanilije, 0,1 dl ruma

Priprema: Poluzrele mušmule oprati, očistiti, tj. oljuštiti, isjeći na 1/2 ili 1/4 (ovisno o veličini), posuti sokom od limuna i 15 minuta ostaviti da odstoji. Preliti hladnom vodom, staviti da se kuha 5-7 minuta, dodati med i vaniliju te kuhati još 5 minuta. Vrući kompot sipati u sterilne teglice (ostaviti za prst do vrha), zaliti 1 čajnom žlicom ruma i zatvoriti hermetičkim zatvaračima ili duplim celofanom. Teglice umotati u kuhinjske krpe, spustiti u kipuću vodu (voda dolazi do 2/3 tegle), smanjiti temperaturu (srednja) i kuhati još 15 minuta. Izvaditi, obrisati, uviti u deblju tkaninu i do sljedećeg dana ostaviti. Do upotrebe ostaviti na hladno mjesto (u podrum).

