Mučite se ustati na vrijeme? Ne odgađajte alarm, pijte vodu

Kako biste se uspjeli ranije dići i obaviti sve što trebate, dovoljno je uskladiti tek nekoliko navika, savvjetuje dr. Janet K. Kennedy, psihologinja koja je napisala vodič za dobro spavanje.

Želite li se probuditi pola sata ili sat ranije slijedite ove savjete:

Budite razumni i dosljedni

Najbolji način da steknete naviku ranijeg buđenja je navijati alarm svaki dan u isto vrijeme, nešto ranije od onog na što ste navikli. Dakle, ako inače spavate do 8:30, nemojte odjednom naviti budilicu u 5. Pokušajte uskladiti vrijeme tako da alarm prvi tjedan postavite na 8, a drugi na 7:30, što će tijelu dati vremena da se prilagodi.

Kako se tijelo bude prilagođavalo, po malo ćete imati potrebu za ranijim odlaskom u krevet na večer. No, imajte na umu da nije dozvoljeno 'varanje', odnosno 'snoozing'. Kad sat zazvoni, odmah ustajte, nema 'još pet minuta'. Janet Kennedy preporučuje da se istog ritma pridržavate i vikendom, kako biste uspostavili obrazac vezano uz odlazak u krevet i buđenje.

Isključite 'bateriju' prije spavanja

Foto: Dreamstime

Na večer se lako 'navući' na to da pretražujemo web, odgovorimo na nekoliko mailova ili završavamo posao koji je zaostao, a pogotovo na dopisivanje preko društvenih mreža. Sve te aktivnosti mogu pretjerano stimulirati mozak, dok gledanje u plavo svjetlo ekrana može dovesti do slabije proizvodnje melatonina.

Zato je važno postaviti vremensku granicu i isključiti TV, računalo i mobitel u to vrijeme, kako biste mozgu dopustili da se umiri. Nemojte provjeravati mailove i baviti se poslom neposredno prije odlaska u krevet, jer će to dovesti do toga da mozak počne raditi ubrzano. Ostavite to sve za jutro.

Udahnite svježi zrak i vježbajte

Ako se ikad pitate zašto se vježbanje preporučuje za bolji san, to je zbog svježeg zraka i sunca. Oni će smanjiti proizvodnju melatonina, no vježbanje može utjecati na tjelesni cirkadijalni obrazac i umanjiti anksioznost i depresiju koje su često 'krivac' za to što se prevrćemo po krevetu i ne možemo zaspati.

Foto: Dreamstime

Budite umjereni kad je u pitanju poslijepodnevni odmor (ne preporučuje se dugo spavanje, već 20-ak minuta opuštanja) te količina kave, jer previše kofeina može vas predugo držati budnima.

Foto: Fotolia

Mnogi ljudi uvjereni su da su sa zamjenom rasvjetnih tijela u stanu sa led žaruljama, koje podsjećaju na sunčevo svjetlo, dobili više svjetla danju, dok je ono na večer manje jarko, što je u skladu s prirodnim sunčevim ritmom.

Preporuka za dobar san, a onda i za lako ustajanje, jest da na večer prigušite svjetla te prilagodite temperaturu u sobi u kojoj spavate.

Prozračite ju te osigurajte da temperatura bude između 16 i 19 stupnjeva, što je najugodnije za spavanje. Da biste se riješili ranojutarnjeg umora koji se može povezati s dehidracijom preko noći, postavite na noćni ormarić čašu vode na večer, kako biste ju ujutro popili odmah nakon što ugasite alarm, piše Harper's Bazaar.