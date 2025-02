Mučite se zaspati, loše spavate? Možda je problem u vašoj koži

Nedostatak sna lako se odražava na koži – tamni podočnjaci, upale, prištići i beživotan ten jasni su znakovi umora. No veza između sna i kože nije jednosmjerna. Istraživanja pokazuju da kožni problemi mogu biti uzrok lošeg sna, a ne samo njegova posljedica.

Problemi s kožom i poremećaji spavanja

Studija predstavljena na Europskom kongresu dermatologije i venerologije (EADV) 2023. analizirala je podatke više od 50.000 odraslih osoba iz 20 zemalja. Rezultati su pokazali da gotovo polovica ispitanika s kožnim oboljenjima pati od poremećaja spavanja. Najčešći uzroci bili su svrbež, peckanje i osjećaj bockanja u koži.

Osim problema sa snom, istraživači su otkrili i sljedeće simptome kod osoba s kožnim oboljenjima:

81 % ispitanika osjećalo je umor odmah nakon buđenja

83 % je tijekom dana imalo epizode pospanosti

58 % je osjetilo peckanje u očima

72 % je često zijevalo

Pod pojmom „kožna oboljenja” podrazumijevaju se sva upalna stanja kože, uključujući ekcem, psorijazu i akne. Prema riječima certificirane holističke dermatologinje Noreen Galaria, M.D., FAAD, upravo su stanja koja izazivaju svrbež, poput ekcema i psorijaze, najveći izazov za kvalitetan san.

- Svrbež je izraženiji noću kada se tijelo hladi kako bi se pripremilo za san. Kako toplina izlazi kroz kožu, dolazi do pogoršanja upalnih procesa, što može potaknuti intenzivniji svrbež. To dovodi do začaranog kruga: što više svrab ometa san, to je teže opustiti se i zaspati - objašnjava Galaria.

Osim toga, upalne kožne bolesti utječu na razinu kortizola, hormona stresa, koji može izazvati nemiran san i učiniti da se ujutro osjećate iscrpljeno. „To je pravi začarani krug,” zaključuje Galaria.

Kako poboljšati san ako imate kožne probleme?

Prvi korak je konzultacija s dermatologom, posebno ako simptomi značajno narušavaju kvalitetu sna. Zdravstveni stručnjaci trebali bi prilikom pregleda pacijenata s kožnim problemima obraćati pažnju i na moguće poremećaje spavanja.

Kod kožnih stanja koja uzrokuju svrbež ključno je prepoznati i izbjeći okidače. Također, važno je jačati zaštitnu barijeru kože hidratantnim sastojcima bogatim lipidima, poput ceramida, skvalana i masnih kiselina. Galaria preporučuje i korištenje ovlaživača zraka, jer suha okolina može dodatno iritirati kožu i potaknuti svrbež.

Na kraju, redovita rutina prije spavanja može pomoći regulirati cirkadijalni ritam. Počnite s opuštanjem barem 30 minuta prije odlaska na počinak: prigušite svjetla, pročitajte knjigu s naočalama koje blokiraju plavo svjetlo, uzmite toplu kupku ili prirodni dodatak za bolji san.

Nedostatak sna može negativno utjecati na kožu, ali i obrnuto – problemi s kožom mogu ozbiljno narušiti kvalitetu sna. Budući da su stres i zdravlje kože usko povezani, jasno je koliko je važno voditi računa o oboma. Još uvijek postoji mnogo nepoznanica o mehanizmima koji povezuju san i kožu, no jedno je sigurno – kvalitetan san neophodan je za zdrav i blistav ten, piše mbg.