Mitovi i istine o jabučnom octu

Jabučni ocat dugo je bio popularan među zaljubljenicima u wellness kao esencijalni proizvod za zdravlje – a sada je ponovno u centru pažnje zahvaljujući novoj, izuzetno popularnoj Netflix seriji. Serija Apple Cider Vinegar temelji se na životu samoproglašene australske zdravstvene guru Belle Gibson, koja je prevarila milijune svojih obožavatelja, uvjerivši ih da je izliječila svoj rak mozga zdravom hranom, čistim životom i "pozitivnim razmišljanjem".

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Gibson je stekla vjernu publiku 2012. godine dijeleći slike svojih recepata koji su bili bez glutena, šećera i veganski, a koje je tvrdila da imaju brojne koristi u borbi protiv raka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Dašak Pariza u Zagrebu: 'Kuhao sam za Macrona, kuhanje je moj posao, ali je pilotiranje moja najveća strast' | Video: 24sata/pixsell

Pokrenula je kuharicu i aplikaciju za wellness te tvrdila da će njenih milijun dolara zarade biti donirano raznim udrugama za borbu protiv raka. Na kraju je otkriveno da ona zapravo nikada nije imala rak.

Naziv nove šestodijelne serije aludira na jedan od mnogih navodnih "čudotvornih" proizvoda za zdravlje koje promoviraju wellness influenceri.

Za jabučni ocat se tvrdilo da pomaže u smanjenju razine šećera u krvi, smanjuje rizik od trovanja hranom pa čak i liječi rak.

Poznate osobe tvrdile su da taj kiseli napitak, koji u trgovinama zdrave hrane košta svega 3 eura, može pomoći u mršavljenju. Victoria Beckham je svojim 32,9 milijuna Instagram pratitelja rekla da svakog jutra na prazan želudac popije "nekoliko žlica" jabučnog octa.

Jennifer Aniston je također 2023. godine u intervjuu za Vogue izjavila da svakog jutra pije "jabučni ocat prije bilo čega drugog".

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Iako je primamljivo vjerovati u ovakve fantastične tvrdnje o zdravlju, stručnjaci upozoravaju da mnoge od tih koristi postoje samo u Petrijevim zdjelicama, a ne kod ljudi.

Evo što kažu stručnjaci o nekim od najčešćih tvrdnji o jabučnom octu.

1. Može ubiti bakterije

Ocat se stoljećima koristio za čišćenje i konzerviranje hrane, a 2005. godine provedeno je istraživanje koje sugerira da može smanjiti rizik od salmonele, vrstu bakterije koja uzrokuje trovanje hranom.

Istraživači su tretirali kontaminirane listove rukole octom, limunovim sokom ili mješavinom ta dva. Otkrili su da mješavina octa i limunovog soka smanjuje rast salmonele.

No, nije preporučljivo oslanjati se na ovo kao preventivu protiv trovanja salmonelom.

Profesor Gunter Kuhnle, priznati znanstvenik sa Sveučilišta Reading, rekao je: "Vjerojatno ima antimikrobna svojstva, ali to je zajedničko svim octevima, jer octena kiselina ubija mnoge (ali ne i sve) bakterije. Sumnjam da ovo ima neki učinak u ljudskom tijelu jer će biti brzo neutralizirano i iskorišteno kao energija (ili nešto drugo)".

Dr. Duane Mellor, registrirani dijetetičar sa Sveučilišta Aston u Birminghamu, također je istaknuo da bilo koji ocat može smanjiti rast bakterija, ali to je viđeno u laboratorijskim testovima, a ne u ljudskom organizmu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Može pomoći u gubitku težine

Poznate osobe poput Kim Kardashian, Victorije Beckham i Jennifer Aniston kunu se u jabučni ocat zbog njegovih svojstava za sagorijevanje masti.

Studija iz 2018. godine objavljena u Journal of Functional Foods pokazala je da pijenje 15 ml (dvije žlice) jabučnog octa uz ručak može pomoći u mršavljenju.

Sudionici eksperimenta jeli su dijetu s 250 kalorija manje nego što je njihova svakodnevna procjena kalorijskog unosa. Grupa koja je pila jabučni ocat izgubila je u prosjeku 1,3 kg više od onih koji su samo slijedili dijetu s kalorijskim deficitom.

Istraživanje sa Sveučilišta Holy Spirit u Kaliku također je sugeriralo da ocat može pomoći u gubitku težine do osam kila u samo tri mjeseca, uz konzumaciju 15 ml prije doručka.

No, ne vjeruju svi u ove tvrdnje. Kritičari su opovrgnuli nedavnu studiju na samo 120 osoba, tvrdeći da je bila duboko pogrešna i da ništa nije dokazala.

3. Ne može "izliječiti" rak

Unatoč tvrdnjama u laboratorijskim istraživanjima, ispijanje jabučnog octa neće "izliječiti" rak. Jedno američko istraživanje iz 1996. godine sugeriralo je da tumorske stanice rastu agresivnije u kiselom okruženju. Budući da jabučni ocat postaje alkalni nakon što ga tijelo probavi, neki su nagađali da bi mogao pomoći u borbi protiv raka.

Međutim, ne postoji dokaz da tumorske stanice ne rastu u alkalnom okruženju.

Još jedno istraživanje iz 2014. godine objavljeno u Journal of Gastroenterology and Hepatology otkrilo je da ocat može ubiti stanice raka želuca u Petrijevim zdjelicama, ali to nije dokaz da će piti jabučni ocat biti učinkovit u borbi protiv raka u ljudskom tijelu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Ne kontrolira visoki krvni tlak

Jedna od popularnih tvrdnji na internetu je da jabučni ocat može kontrolirati visoki krvni tlak i kolesterol. No, nedostatak dokaza sugerira da je to samo još jedan mit.

Iako neka istraživanja pokazuju poboljšanje krvnog tlaka, to je viđeno samo u istraživanjima na životinjama. Samo jedno istraživanje iz 2006. godine, provedeno na štakorima, pokazalo je smanjenje sistoličkog krvnog tlaka kod štakora koji su konzumirali octenu kiselinu.

Međutim, ne postoje studije koje ovo dovoljno repliciraju u ljudskim tijelima kako bi podržale preporuke za konzumaciju jabučnog octa.

Zaključak: Iako jabučni ocat ima neke moguće koristi, mnoge tvrdnje o njegovim "čudotvornim" svojstvima nisu dovoljno potkrijepljene znanstvenim istraživanjima, a konzumacija ovog proizvoda ne može zamijeniti tradicionalne medicinske tretmane, piše Daily Mail.