Lokacija na Rudešu donosi moderan trening prostor, vrhunske sprave, Booty zonu namijenjenu isključivo ženama i mogućnost korištenja svih Multihealth lokacija uz jednu članarinu
Multihealth otvara prvi fitness centar u Zagrebu, novi članovi treniraju prvi mjesec za 1 euro!
Multihealth, lanac premium fitness centara, nastavlja širenje u Hrvatskoj te je otvorio svoj prvi centar u Zagrebu, u kvartu Rudeš, na adresi Zagrebačka avenija 94. Dolazak u Zagreb označava važan korak u razvoju brenda koji korisnicima donosi spoj modernog fitness prostora, stručnog vodstva i praktičnog članstva koje vrijedi na svim Multihealth lokacijama.
Nova zagrebačka lokacija osmišljena je kao suvremen i funkcionalan trening prostor za sve koji žele kvalitetnije uvjete vježbanja, veću fleksibilnost i podršku stručnog tima. Korisnike očekuju najmodernije sprave, moderan interijer, raznovrsni grupni programi za različite razine kondicije te isti standard usluge na koji su članovi Multihealtha već navikli.
Posebna pogodnost za članove je koncept jedne članarine za sve Multihealth lokacije, što korisnicima omogućuje više slobode u organizaciji treninga i lakši pristup fitness rutini, neovisno o tome gdje se nalaze. Time Multihealth dodatno jača svoju poziciju fitness lanca koji korisnicima nudi praktičnost, dostupnost i kontinuitet treninga na više adresa.
Jedan od posebno istaknutih sadržaja nove zagrebačke lokacije je i tzv. Booty zona, kutak za trening namijenjen isključivo ženama, osmišljen za fokusiran, ugodan i siguran trening. Ovim sadržajem Multihealth nastavlja razvijati pristup koji prepoznaje različite potrebe korisnika i korisnica te stvara prostor u kojem se svatko može osjećati motivirano i podržano.
Uz individualno vježbanje, nova lokacija donosi i raznovrsne grupne programe namijenjene svim razinama kondicije, od početnika do iskusnih rekreativaca. Grupni treninzi dodatno jačaju osjećaj zajednice, motivacije i kontinuiteta, što je jedan od važnih elemenata Multihealth iskustva.
Povodom otvorenja prve zagrebačke lokacije i proslave prve godišnjice Multihealtha, svibanj je u znaku 'mjeseca slavlja'. Od 1. do 31. svibnja novi korisnici mogu iskoristiti posebnu pogodnost i trenirati prvi mjesec za samo jedan euro. Najniža članarina za nove korisnike je 24,99 eura koja uključuje neograničeni dolazak u fitness centar i grupne treninge.
Akcija vrijedi za sve Multihealth lokacije, odnosno za centre u Zagrebu, Samoboru i Karlovcu. Više informacija o novom centru u zagrebačkom Rudešu te detalje promotivnih akcija možete pronaći na stranici multihealth.hr i na društvenim mrežama Multihealtha.
