Raketa do ljeta? Uz ove vježbe možda se još stignete utegnuti

Ne postoje čarobna rješenja, ali kombinacija ciljanog treninga i pravilnih navika može donijeti vidljive rezultate.

Stručnjaci se slažu da je za najbrže i najodrživije rezultate nužno kombinirati treninge snage s kardiovaskularnim vježbama. Dok kardio, poput trčanja ili vožnje bicikla, učinkovito sagorijeva kalorije i topi masne naslage, trening snage je taj koji oblikuje tijelo.

Izgradnjom mišićne mase ne samo da ćete postići željeni tonus, već ćete i ubrzati metabolizam, što znači da vaše tijelo troši više kalorija čak i dok miruje. Cilj nije samo izgubiti kilograme, već redefinirati figuru.

Fokus na vježbe koje aktiviraju cijelo tijelo

Kada je vrijeme ograničeno, najpametnije je usredotočiti se na vježbe koje istovremeno angažiraju više mišićnih skupina. Takozvane složene vježbe maksimiziraju potrošnju kalorija i grade funkcionalnu snagu. Umjesto da izolirate pojedine mišiće, posvetite se pokretima poput čučnjeva, koji jačaju noge, stražnjicu i trup.

Sklekovi su nezaobilazni za jačanje prsa, ramena i tricepsa, a početnici ih mogu prilagoditi izvođenjem na koljenima. Iskoraci, bilo da ih radite u mjestu ili kao hodajuće iskorake, fantastični su za oblikovanje nogu i gluteusa. Na kraju, tu je i plank ili izdržaj, vježba koja učvršćuje cijeli trup i ključna je za postizanje ravnog trbuha i stabilnost kralježnice.

Moćni HIIT za ekspresno sagorijevanje masti

Ako vam nedostaje vremena, visoko intenzivni intervalni trening (HIIT) idealno je rješenje. Riječ je o metodi koja uključuje kratke, eksplozivne intervale vježbanja praćene kratkim periodima odmora ili lakše aktivnosti. Znanstveno je dokazano da HIIT potiče metabolizam satima nakon završetka treninga, što ga čini iznimno učinkovitim za gubitak masnog tkiva.

Trening može trajati svega 20 do 30 minuta, a rezultati mogu biti impresivni. U svoj HIIT trening možete uključiti vježbe poput marinaca (burpees), skokova iz čučnja ili 'zvijezda' skokova. Važno je da tijekom intenzivnih intervala date sve od sebe, kako bi vam se puls značajno ubrzao.

Kako osmisliti tjedni plan vježbanja?

Dosljednost je važnija od intenziteta pojedinačnog treninga. Umjesto da se iscrpite jednim maratonskim vježbanjem, rasporedite aktivnost na nekoliko dana u tjednu. Idealan plan uključuje tri do četiri treninga tjedno, s danima odmora između. Nemojte se opterećivati tradicionalnim rasporedom od ponedjeljka do nedjelje; prilagodite plan svojim obavezama. Tijelu je potreban odmor za oporavak i izgradnju mišića, stoga su dani odmora jednako važni kao i dani treninga.

Primjer plana za tjedan dana

Dan 1: Trening snage za cijelo tijelo (čučnjevi, sklekovi, iskoraci, plank). Odradite tri do četiri serije svake vježbe s 12 do 15 ponavljanja.

Dan 2: Odmor ili lagana aktivnost poput šetnje.

Dan 3: HIIT trening (20 minuta). Primjerice, 45 sekundi rada i 15 sekundi odmora, izmjenjujući marince, visoke skokove i preskakanje vijače.

Dan 4: Odmor.

Dan 5: Trening snage s fokusom na trup i kardio. Kombinirajte vježbe za trbušne mišiće poput "bicikla" i podizanja nogu s 30 minuta trčanja ili brze vožnje biciklom.

Dan 6 i 7: Aktivni odmor (planinarenje, plivanje) ili potpuni odmor.

Bez opreme? Nema problema

Ako nemate pristup teretani, ne brinite. Postoji čitav niz učinkovitih vježbi koje možete raditi kod kuće koristeći samo težinu vlastitog tijela. Vježbe poput mosta za stražnjicu, različitih varijacija čučnjeva, sklekova i trbušnjaka mogu izgraditi zavidnu snagu i kondiciju. Ključ je u pravilnoj formi i postupnom povećanju težine, bilo kroz veći broj ponavljanja ili dodavanjem izazovnijih varijacija vježbi.

Prehrana i hidratacija kao temelj svega

Nijedan plan vježbanja neće dati maksimalne rezultate bez odgovarajuće potpore iz kuhinje. Ne morate se podvrgavati rigoroznim dijetama, ali nekoliko smjernica može učiniti veliku razliku. Pobrinite se da unosite dovoljno proteina, koji su ključni za oporavak i izgradnju mišića.

Održavajte tijelo hidratiziranim pijući dovoljno vode tijekom dana, ciljajte na oko osam čaša. Izbjegavajte prerađenu hranu i slatke napitke koji su puni praznih kalorija i mogu sabotirati vaš trud. Budite dosljedni u svojim odabirima i tijelo će vam uzvratiti.