Muškarcima uzrokuje stres to što žena zarađuje više od njih

U braku je ponekad teško zajednički upravljati financijama, ali novija istraživanja pokazuju da je stvar složenija nego što smo mislili. Muškarci su pod stresom ako njihova žena doprinosi više od 40 posto ukupnog obiteljskog prihoda, pokazalo je istraživanje Sveučilišta Bath u Velikoj Britaniji.

Što je muškarac ovisniji o ženi u ekonomskom smislu to su pod većim utjecajem stresa i negativnih emocija poput tjeskobe.

To je zaključak analize podataka druge studije provedene u SAD-u koja je pratila više od 6000 heteroseksualnih parova, koji su u braku ili žive zajedno više od 15 godina. Razina stresa računala se na temelju osjećaja tuge, tjeskobe, nemira, beznađa i bezvrijednosti.

Jedan od razloga povezan je s prisutnošću patrijarhalne kulture u društvu.

- Generacijama se u mnogim kulturama očekivalo da će muškarci financijski skrbiti o obitelji, a muškost je u tom slučaju visoko povezana sa ispunjenjem tog očekivanja - kaže Joanna Syrda, jedna od znanstvenica koja je radila na istraživanju.

Drugo objašnjenje nadilazi rodno pitanje te se odnosi na neravnotežu moći u odnosu u kojem jedan od partnera ima veća primanja. Ova neravnoteža može utjecati na odluke o troškovima i uštedama pa tako pogoršati odnose. To može dovesti do osjećaja financijske nemoći koja stvara frustracije i dovodi do svađa pa čak i raskida brakova.

Svako pravilo ima iznimke

Izuzetak je ako je žena imala veće prihode od muškaraca i prije nego što su počeli zajedno živjeti i upravljati financijama. U ovom slučaju postojeća neravnoteža u prihodima već je unaprijed utvrđena.

- Ljudi ne biraju svoje partnere nasumično pa ako je žena prije braka više zarađivala, muškarcu je potencijalna razlika u primanjima bila unaprijed jasna pa je to ponekad čak i razlog za partnerstvo s njima - kaže Syrda.

Omjer prihoda je ključan

Istraživanje je pokazalo da muškarcima podjednako stvara stres ako jedini u obitelji zarađuju, ali to je i dalje manja količina stresa pored onog koji uzrokuje kada žena zarađuje više. Razlog je, u ovom slučaju, povezan s osjećajem odgovornosti za obitelj koja stvara pritisak.

Zaključak je da su muškarci najsretniji kada oba partnera pridonose, ali da oni pritom i dalje daju nešto više. Prema istraživanju, idealan omjer za većinu muškaraca u tom slučaju je da pridonose 60 posto od ukupnog prihoda, a žena do 40 posto.

Globalno izvješće Svjetskog ekonomskog foruma iz 2018. godine pokazalo je da muškarci globalno i dalje zarađuju više od žena. Prema procjenama, ovim tempom trebat će više od 200 godina kako bi nestale te razlike. Zemlje koje su najviše napredovale prema ravnopravnosti su Island, Norveška, Švedska i Finska, piše BrightSide.

