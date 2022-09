'Muž je priznao da sam mu bila odbojna kad smo prvi put imali seks - želio je pobjeći od mene'

Par je u braku dvije godine, a priznanje je uslijedilo kada su se vratili s jedne zabave i dok je njen suprug bio pod utjecajem alkohola. Anonimna žena je sve podijelila na jednoj društvenoj mreži, tražeći podršku. Dodala je i kako joj je suprug rekao da joj je, unatoč tome što mu je bila odbojna, odlučio pružiti šansu.

- Pogledaj me sad! Ja sam najsretniji čovjek na svijetu - rekao joj je.

Žena je u svojoj objavi objasnila da je on nakon prvog seksa otišao na put i nije bio dostupan tri tjedna. Pitala ga je je li lagao da je bio na odmoru, a on je priznao da ju je za to vrijeme namjeravao ostaviti. Ali, 'nešto snažno' ga je natjeralo da ponovno stupi u kontakt s njom i kako kaže imao je sreće jer je ona postala ljubav njegova života.

Ona je za njegovo priznanje rekla da je to najužasnija stvar koju je ikada čula. Iako imaju sina, ona se svakako želi rastati, a zakazala je i brakorazvodnu parnicu. Njezin suprug se odselio.

Dok su joj neki u komentarima pružili podršku, drugi smatraju da je prerano odustala i da bi trebala svom suprugu pružiti drugu šansu, piše Mirror.

- Ne pretjerujete i očito je da je to nešto što bi vam uvijek ostalo u srcu ako ostanete u braku - bio je jedan komentar.

- Mislim da biste svom suprugu trebali dopustiti da vam objasni. Ponekad odaberemo krive riječi i kažemo nešto što ne mislimo - dodala je druga.

