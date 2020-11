Na kamado roštilju ispekli smo finu pizzu, štrudlu i teletinu...

Naš novinar zamijesio je tijesto pa ispekao pizzu na Kamado roštilju. Temperatura se može regulirati, a osim rešetki, roštilj ima i kamene ploče. Ne dimi se kao klasični roštilji pa se može koristiti i na balkonu...

<p>Mjesecima smo slušali o blagodatima Kamado roštilja. Na njemu se peku meso, kruh, piza, štrudla, može se dimiti, raditi jela ispod peke... Onda smo odlučili te tvrdnje i sami provjeriti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zatvorenik ima svoj kulinarski show</strong></p><p>Kap koja je prelila čašu bila je fotografija Davida Beckhama sa spomenutim roštiljem. Bio je to dar njegove žene Victorije za rođendan. Bivšem nogometašu kuhar Gordon Ramsey veliki je prijatelj, vjerojatno je samo družeći se s njim naučio nešto kuhati, no bez obzira na slavnog prijatelja, ako može Beckham - možemo i mi.</p><p>Kamado je keramički roštilj koji može služiti za pečenje, dimljenje i kuhanje. Ovisno što želite spremiti, stavljate rešetke ili kamene ploče. Iako je to roštilj na ugljen, ima poklopac pa ne dimi kao “klasični” te je pogodan za terase ili čak balkone. Mi smo u nekoliko sati i s “jednom vatrom” ispekli nekoliko pizza, kruh, peku, odrezak, pljeskavice, ćevape...</p><p>Ima pet veličina Kamado roštilja, a mi smo radili na “obiteljskom”, odnosno za jedan broj veći od onog najmanjeg. Vatra se u njemu naloži klasično. Možete nešto dulju varijantu sa starim papirom i triješćem, a može i brža s kockicama za potpalu (naravno, ne one na bazi nafte). Na to smo stavili ugljen, poklopili i čekali da se zagrije. Tad malo više dimi, no to ne traje dugo, kad se poklopi opet je dim slab.</p><p>Drveni ugljen u roštilju bez problema dostiže temperaturu od 350 stupnjeva.</p><h2>Peka je prva na redu </h2><p>Mi smo počeli s pekom, a za to vrijeme radili smo na tijestu za pizzu.</p><p>- Velika je prednost ovoga roštilja što možete sami kontrolirati temperaturu. Zna se koliko je kojem jelu vremenski potrebno na određenoj temperaturi da bude gotovo i to olakšava cijeli proces - objasnio nam je Slaven Nović, “majstor” za Kamado roštilj.Peka je bila gotova, a vatra je i dalje bila “postojana”. Zamijesili smo tijesto za pizzu pa napravili miješanu, s tunom i “šiziku”. Nakon otprilike sedam minuta pizza je gotova, a okus fantastičan. S jedne strane smo je malo i zapekli, a dojam je bio gotovo kao da je iz krušne peći.</p><p>- Određena temperatura može trajati jako dugo, pa ako zamijesite dovoljno tijesta, lako se može eksperimentirati sa sastojcima i napraviti razne vrste pizza - dodao je Nović.</p><p>Kamado imaju i neke profesionalne kuhinje, na njemu je moguće sjajno ispeći ribu, a neki su pekli i štrudle. On ima i mogućnost dimljenja, no za sve ipak nismo imali vremena, a zadržali smo se na mesnim varijantama. Na red je došao odležani komad mesa, ramstek od gotovo kilogram i pol. Nakon nešto više od 10 minuta bilo je pečeno, a meso je bilo sjajno pečeno. Nakon toga smo nastavili u mesnom tonu, na red su došle pljeskavice i, ipak je to roštilj, ćevapi. Radilo se u to doba na onoj prvoj vatri već satima pa smo je malo “pofriškali”.</p><p>I pljeskavice i ćevapi bili su kao s “klasičnog” roštilja.</p><p>- On je na ugljen, to je isto, ali prednost mu je što ne dimi toliko, a i ima poklopac pa ga se može koristiti veći dio godine - rekao je Nović. U tih nekoliko sati nismo stigli sve isprobati, ali neki su na Kamado roštilju kuhali gulaše, a neki pekli štrudle.</p><h2>Meso je sočno, a kruh i pizza bili su hrskavi</h2><h2>Pizza</h2><p>SASTOJCI: Tijesto za pizu, šunka, sir, paradajz umak, gljive, origano</p><p>PRIPREMA: Tijesto za pizzu možete kupiti, ali i zamijesiti sami, recepata ima više, to je vaš izbor. Kad se peče u Kamado roštilju, onda se na rešetke stavi ploča, na koju potom stavljate pizzu. Za manje od desetak minuta bila je gotova. Kad se peče pizza, potrebno je zagrijati roštilj na 360 stupnjeva, a to će se postići nakon otprilike pola sata.</p><h2>Odrezak</h2><p>SASTOJCI: Ramstek oko 1 kg, debljine 4 cm. Marinirati na sljedeći način: 1 dcl vode, 1 dcl votke, češnjak, majčina dušica, tri žlice soli. Meso ostaviti najmanje dva sata, potom ga obrisati.</p><p>PRIPREMA: Kamado roštilj potrebno je zagrijati na 300 stupnjeva. Komad mesa prvo na otvorenom staviti na kost pet minuta. Potom ga prebaciti na jednu stranu i peći od 5 do 6 minuta na jednoj strani, okrenuti, posoliti i popapriti te peći 4 minute.</p><h2>Kruh</h2><p>SASTOJCI: 500 g oštrog brašna, 10 g suhog kvasca, 10 g soli, 5 žlica maslinova ulja, 300 ml vode</p><p>PRIPREMA: Prvo je potrebno zamiješati suhe sastojke, potom prvo dodavati ulje, a onda i postupno dolijevati vodu i formirati tijesto. Mijesiti najmanje 15 minuta. Tijesto ostaviti oko 30 minuta, odnosno dok se ne udvostruči. Kad se formira, u Kamadu se na 220 stupnjeva peče od 20 do 25 minuta.</p><h2>Gravče</h2><p>SASTOJCI: kg bijeloga graha (prokuhati), 500 g luka, 4 češnja češnjaka, 100 g špeka, 100 ml ulja, 1 rajčica, 2-3 svježe paprike, 1 žlica ljute mljevene paprike, sjeckani peršin, sol, papar</p><p>PRIPREMA: Roštilj je potrebno zagrijati na 200 stupnjeva. Špek je potrebno narezati na trakice i peći na tavici, dodati sjeckani luk, a kad se popirja, dodati ostale sastojke. Potom sve staviti u glinenu posudu, dodati ulje i vodu te peći na 200 stupnjeva oko 30 minuta.</p><h2>Peka</h2><p>SASTOJCI: teleća vratina, krumpir, luk, mrkva, paprika, ružmarin, decilitar vina, maslinovo ulje, sol, papar, češnjak</p><p>PRIPREMA: Staviti u ‘tacnu’, odnosno dublju posudu za pečenje. Meso se stavi na dno, a krumpir razrezan na četvrtine je na vrhu. Nakon 40 minuta krumpir se stavlja na dno, a meso dolazi gore. Po potrebi se može otvoriti roštilj i okrenuti meso da dobije ‘boju’. Peče se na 230 stupnjeva. </p>