Na što trebate pripaziti: Evo kojim bolestima je sklon svaki horoskopski znak i zbog čega

Ovan gubi kontrolu kada je suočen sa stresnom situacijom. S obzirom na to da vam je skoro nemoguće izbjeći povremene eksplozije, pokušajte naučiti kako da se suzdržite. Kada ste u prilici da prasnete, brojite polako do 20, što je prilično stara metoda, ali uvijek pomaže. Alternativno rješenje bi bilo da odmah prošećete ili napravite nekoliko vježbi. Kada bijes jednom počne padati, počnite s relaksacijom, kao što je sporo i ravnomjerno disanje. Napetost najčešće osjećate u tjemenu, čelu i mišićima vilice. Uz pomoć tehnika relaksacije prvo morate naučiti opustiti ove dijelove tijela. Ali prije svega trebate eliminirati nepotreban stres iz svoga života, tako što ćete uvidjeti da nisu svi tako brzi i bistri kao vi. Nekima je potrebno više vremena za objašnjavanje prije nego što zadovolje vaše visoke standarde.

Bik

Vi ste uglavnom smirena osoba, uvijek u stanju savladati se, ali i vama se dogodi da prenaglite. U tim trenucima Bikova eksplozija se može mjeriti s nuklearnom bombom. Do sukoba najčešće dolazi kada vam se suprotstavi netko tvrdoglaviji od vas. S obzirom na to da je vaše ponašanje, kada se razbjesnite, neugodno za sve oko vas, povremeno sebi dajte oduška kroz fizičke vježbe i smireni razgovor o svojim osjećanjima. Napetost vam je najčešće izražena u vratu i čeljusnim mišićima. Gornji dio leđa također trpi kada napetost duže traje. To je uzrokovano tenzijom u vratnom djelu kičme. Kada osjetite da nailazi nervoza, počnite s dubokim disanjem i opuštanjem mišića, da biste što prije opustili najugroženije dijelove.

Blizanci

Vi pucate od energije, koja se ponekad pretvara u napetost. Kako ste stalno u potrazi za novim iskustvima i izazovima, i mnogo toga započinjete raditi u isto vrijeme, kada dođete u stanje stresa skloni ste reći ono što inače ne bi trebalo. Inače, vi uvijek imate mnogo toga reći kada ste ljuti. Morate uvidjeti da ništa ne dobivate nerviranjem zbog beznačajnih stvari. Ako predosjetite da ćete iskočiti iz svoje kože, zastanite na trenutak, razmislite o neželjenim posljedicama, koje vaše riječi izrečene u bijesu mogu imati. Kada ste pod stresom napetost vam se akumulira u predjelu ramena, grudnog koša, ruku i dlanova. Pri prvom nagovještaju sukoba započnite s dubokim disanjem. Čim osjetite da ste nervozni, usporite disanje i počnite s relaksacijom mišića da biste olakšali tenziju u najugroženijim dijelovima. Što češće zagrijavajte ruke.

Rak

S obzirom na to da je Rak pretjerano osjetljiv, vrlo lako dolazi u situaciju da bude pod stresom. Kada ste uznemireni u stanju ste da svom snagom udarite na uzrok svoga bijesa. Iako ste obično pasivni, možete veoma dugo biti ljuti. Česte ljutnje ili osjećaj neprijateljstva izjedaju vas i mogu izazvati velike fizičke smetnje u organizmu. Pokušajte shvatiti da je većina prijetnji koje primjećujete bezopasna. Samo ćete u tom slučaju uspjeti djelotvorno se suočiti i izboriti s pravom krizom kada naiđe. Napetost u vašem organizmu najviše se pokazuje u grudima i trbuhu. Stres negativno utječe na disanje i sistem za probavu. Kada osjetite da vam uznemirenost ili uzbuđenje rastu, počnite sa abdominalnim disanjem. Vitalne dijelove tijela ćete opustiti uz pomoć tehnike opuštanja mišića.

Lav

Najčešći uzrok zbog kojega se Lav osjeća pod pritiskom je kada ga netko pokušava zasjeniti ili izvrgnuti ruglu. S obzirom na to da ste okupirani ponosom i očuvanjem dostojanstva, naviknuti ste na kontroliranje temperamenta, naročito ako bi vas eksplozija bijesa prikazala u negativnom svijetlu. Isto tako vas može iznervirati ako vas netko pokušava spriječiti da u nečemu uživate. Ukoliko ipak pokušate raditi normalno, a nalazite se pod prekomjernom tenzijom, efekti će se osjetiti na radu srca, vratu ili čak oslabljenom vidu. Sve što djeluje na srce ili cirkulaciju može povratno djelovati na čitav organizam. Stoga je stres opasnost za čitavo vaše tijelo. Čim osjetite da gubite kontrolu nad sobom, koncentrirajte se na pravilno disanje. Svakodnevno radite vježbe istezanja da bi vam kičma što duže ostala savitljiva.

Djevica

Iako djelujete relativno opušteno, i vi znate biti pretjerano uzrujani, naročito oko nekih detalja. Vi se mnogo više brinete o svemu nego što ljudi oko vas mogu pretpostaviti. Ukoliko frustracija traje pretjerano dugo, efekt na zdravlje Djevice može biti veoma ozbiljan. Možda biste se osjećali lakše ako biste pisali ponešto o onome što vas muči. To ne morate nikome pokazati, ako ne želite. Važno je da uzrok vaše napetosti izađe iz vas. Napetost djeluje na vaš živčani sustav i na organe za probavu, a rezultat je da vam je čitavo tijelo pod stresom. Kada osjetite da ćete se iznervirati, nađite neko mirno mjesto, makar samo u svojoj glavi. Bez obzira na to gdje se nalazite, usporite disanje i trudite se da bude duboko. Svakodnevno šećite i radite lagane vježbe, što će povoljno utjecati na vaš živčani ustav, i naučiti vaše tijelo da se opušta kada je to potrebno.

Vaga

Vi ste jako osjetljivi na napeta stanja, naročito kada su ona uzrokovana osobnim odnosima. Moguće vas je izbaciti iz ravnoteže ako dođete u sukob s onima do kojih vam je stalo. Napravit ćete skoro sve što je u vašoj moći da izbjegnete sukobe, ali ako ste stjerani u kut, borit ćete se kao ljuti tigar. Život bi vam bio mnogo jednostavniji kada biste prestali brinuti kako da svima udovoljite. Vage, pokušajte raditi ono što će vas usrećiti. Napetost se obično koncentrira u leđima, u razini bubrega i blizu struka. Kada je kičma napeta, čitav organizam trpi. Svakodnevno radite vježbe istezanja da biste što duže održali kičmu elastičnom. Kada već vidite da se živciranje ne može izbjeći, probajte sa sporim i smirenim disanjem, tako da vam se trbuh diže kod svakog udisaja. Prakticirajte zagrijavanje ruku ili svakodnevno upražnjavajte tehniku relaksacije mišića.

Škorpion

Vaše emocije su toliko snažne i duboke da vi i u svakodnevnom životu pronalazite razloge za stres. S obzorom na to da ste tajanstveni i da žudite za tim da uvijek imate kontrolu, vi u sebi akumulirate mnogo napetosti koje nitko nije svjestan. Ako sve svoje probleme suviše dugo čuvate u sebi, unutrašnje ključanje je neminovno. Strah, ljutnja i frustriranost utječu na organizam da oslobađa destruktivne hormone, što kao konačni rezultat može imati ozbiljne psihičke poremećaje. Za Škorpione je od vitalne važnosti da nauče kako se boriti sa stresom, pomoću vježbi i smanjenja praga osjetljivosti. Napetost se može odraziti i na vaš seksualni život, kao i na sistem za pražnjenje u organizmu. Kada osjetite da postoji mogućnost od stresne situacije, odmah započnite s abdominalnim disanjem i mišićnom relaksacijom, koji će vas najefikasnije osloboditi napetosti.

Strijelac

Strijelčev optimizam čini da su rjeđe od drugih izloženi stresu. Vi se znate smijati svojim greškama, jednako slatko kao i tuđima. Oštri i prodorni komentari su vaš uobičajeni način da se izborite s onima koji vam dosađuju. Ono što svakako najviše mrzite su nečiji pokušaji da vam ograniči slobodu i nezavisnost. U tim situacijama ste zaista u stanju da se razbjesnite. Vi ste osoba koja na prekomjernu napetost reagira tako što se prepusti jelu i piću. Strijelci su skloni gojaznosti, koja im se naročito povećava u stresnim periodima. Obilje jake hrane ili napitaka koji debljaju brzo će utjecati na to da vam se poveća obujam struka i težina. Kada osjetite da ste razdražljivi, odmah započnite s pravilnim i dubokim disanjem. Istovremeno, ne zanemarujte mišićnu relaksaciju koja najbrže eliminira napetost.

Jarac

Jarac predstavlja ekstremni slučaj samokontrole i orijentiranosti ka postavljenom cilju. Kako ste jako okupirani ostavljanjem dobrog dojma, naučili ste sebe da svoj temperament držite na uzdi, pogotovo ako bi vas pokazivanje ljutnje moglo prikazati u nepovoljnom svijetlu. Jako ste strogi prema sebi pa je i u većini slučajeva napetost koju osjećate rezultat vaših preteških i prevelikih zahtjeva koje sami sebi postavljate. Opustite se ponekad, izađite u prirodu, osjetite miris cvijeća i vidjet ćete kako će napetost neprimjetno nestati. U stresnim stanjima zglobovi vam se stežu ili vas bole. Kosti, koljena ili drugi zglobovi su u takvim prilikama podložni povredama, jer vaše kretanje je nespretno i lakše se može dogoditi da budete povrijeđeni. Pri prvom nagovještaju stresa počnite s dubokim disanjem i opuštanjem mišića, jer ćete tako najlakše eliminirati neprijatne fizičke popratne pojave napetosti.

Vodenjak

Vodenjak prilično čvrsto kontrolira svoju narav i emocije. Iako volite promjene, vaši pogledi su uglavnom stabilni. Kako ste po prirodi intelektualna osoba, rado drugima opraštate njihove mane, nedostatke i hirove. Ali, ponekad vam ipak zasmeta i naljuti vas očigledna nepravda. Kada vas nečije ponašanje isprovocira i dovede u stanje napetosti, pokušajte sve razriješiti svojom izuzetnom vještinom smirenog i logičnog razgovora. Ako druga osoba nije spremna na razgovor, distancirajte se od problematične situacije, ako je moguće, barem mislima. Vaš delikatni živčani sustav reagira negativno na stres, a to se dalje odražava na vaš um i tijelo. Vi često osjećate tenziju u nogama i donjem dijelu leđa. Skloni ste grčevima u nogama, koji su najčešće posljedica stresa. Kada osjetite da ste uznemireni, momentalno počnite s vježbama dubokog disanja i opuštanja muskulature. Posebnu pažnju obratite na noge i leđa.

Ribe

Ribe su u stanju da vremenom nagomilaju toliko napetosti u sebi, da to može uništiti njihovo emocionalno stanje i ugroziti im mir. Kako ste jako osjetljivi, vi nikada svjesno ne želite nikoga povrijediti, mada su konflikti ponekad neizbježni. Za vaše je dobro da ponekada date sebi oduška, jer u protivnom možete jednog dana ustanoviti da je cijena za suzdržavanje bila prevelika. Stres ostavlja posljedice na vaš imunološki sustav. Uvijek sebi priuštite dovoljno odmora, osobito onda kada prolazite kroz životno razdoblje s puno problema. Izbjegavajte pretjerivanje u bilo čemu, pa i u emotivnoj sferi. Kada osjetite da ste nervozni, otiđite na neko mirno mjesto, makar to bilo samo u vašim mislima. Odlutajte što dalje. Dišite duboko, opustite mišiće i olakšajte svoju napetost. Održavajte svoj energetski nivo tako što ćete jesti namirnice koje sadrže malo masti i kolesterola. Obavezno vježbajte, bar tri puta tjedno. Težite emotivnoj ravnoteži. piše Atma.