Proljetni trendovi u šminkanju: Na usne ide hranjivo sjajilo intenzivne nijanse

Trendovi u šminkanju postali su šaroliki i sad se nosi gotovo sve. Globalno se 2025. na velika vrata vraćaju grafički eyeliner, boldanje, holografska isticanja, šljokičasta i perlasta sjenila te puno boja. U toplijem dijelu godine usne će biti ili nude ili u bojama bobičastog voća koje će dodatno naglasiti olovke za usne.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Vanja Landripet: Gospodin Savršeni makeup lookovi | Video: Vanja Landripet/24sata

- U proljeće me svi pitaju koje bih make up trendove stavila u fokus, a ja dogovaram isto - ovoga se proljeća nosi sve! Meni je to kao vizažistici jedna od ljepših vijesti jer omogućuje i meni, ali svima koji se šminkaju stvaranje individualnog total looka - kaže virovitička vizažistica Vina Medved.

Prvi korak za "clear" look je priprema kože lica. Čistoća, hidratacija te nanošenje korektora i tekućeg pudera. Važno je sakriti nesavršenosti, naglašavajući prirodnost kože.

U toplijem dijelu godine uvijek su popularni i shimmeri koji licu daju svježinu i mladolikost, a ujedno ga možete koristiti i kao sjenilo na kapcima.

- Mali trik za punije usne je shimmer koji ćete lagano nanijeti na vrh usana doslovno kao olovku za usne prije nanošenja ruža ili sjajila i vizualno dobiti volumen - kaže vizažistica Vina i dodaje da na usne ide hranjivo sjajilo s uljima intenzivne nijanse.

Perlaste nijanse sjenila možete staviti na kapak, a na donji kapak tanjim kistićem od pola oka prema van povucite tanku liniju tamnijeg sjenila u mat nijansi. Bijela olovka pridonosi otvorenijem i blistavom pogledu. Prekrasno će izgledati na svjetlijim očima “otvarajući” pogled i skrivajući umor.