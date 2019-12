Najbolji način za piti alkohol: Ovo trebate učiniti prije izlaska

Mamurluk je prirodna reakcija organizma na trovanje alkoholom, kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat. Kako biste jutro nakon blagdanske veselice dočekali bez vrtoglavice, glavobolje i nelagode u želucu, prije pijenja alkohola pojedite nešto masnije.

Masna hrana usporava apsorpciju alkohola pa, počastite li se prije izlaska pizzom, biftekom ili sendvičem od tune s punomasnim mlijekom ili vrhnjem, mamurluk će biti blaži.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Tuna sadrži taurin, koji ubrzava čišćenja jetara i održava razinu šećera stabilnom. Složeni ugljikohidrati iz cjelovitih žitarica daju energiju, a proteini ne provociraju inzulin (šećer). Vježbanje ubrzava metabolizam i usporava iskoristivost alkohola u krvi te je prije pijenja preporučljivo vježbati barem pola sata - ističe nutricionistica.

Prije nego što “krenete u akciju”, imajte na umu da tanini iz vina izazivaju glavobolje, isto kao likeri i viski. Brine li vas kako ćete se osjećati drugi dan, radije odaberite pivo ili čisti liker poput džina ili votke. Bitne su i kombinacije pića.

- Pijenje vode između čaša piva ili žestokog pića umanjit će loše posljedice. Ako miješate, počnite žestokim, pa nastavite piti pivo. Tako će se usporiti apsorpcija alkohola, pa ćete se sporije napiti. Za razliku od obrnute situacije - ističe Sandra Marić.

Foto: Dreamstime

Žene se brže napiju od muškaraca

Umjereno pijenje alkohola povisuje šećer u krvi. No pretjerivanje s alkoholom blokira mogućnost iskorištavanja glukoze te izaziva nagli pad šećera. Tad dolazi do drhtavice, umora i gladi.

Žene su podložnije djelovanju alkohola te ih on omami mnogo brže nego muškarce.

- Žene imaju manji postotak vode u tijelu od muškaraca, pa se kod njih alkohol brže apsorbira u krvotok - kaže Sandra Marić.

Top 10 prijedloga što pojesti prije opijanja

Želite li na nogama dočekati jutro i drugi dan se ne presavijati od glavobolje i mamurluka, prije izlaska pojedite neka od ovih deset jela:

1. Palenta s jogurtom Jogurt je bogat ugljikohidratima, mastima i proteinima, a u kombinaciji s kukuruznom krupicom pomoći će vam da bolje podnosite alkohol.

Jogurt je bogat ugljikohidratima, mastima i proteinima, a u kombinaciji s kukuruznom krupicom pomoći će vam da bolje podnosite alkohol. 2. Kajgana Jaja u sebi imaju esencijalne aminokiseline koje su odlične u borbi protiv mamurluka.

Jaja u sebi imaju esencijalne aminokiseline koje su odlične u borbi protiv mamurluka. 3. Francuska salata Pravi je izvor odličnih namirnica koje pomažu da preživite razuzdani tulum. Sadrži jaja, kisele krastavce koji će opskrbiti tijelo elektrolitima, majonezu koja je masna i odlično ide uz alkohol...

Pravi je izvor odličnih namirnica koje pomažu da preživite razuzdani tulum. Sadrži jaja, kisele krastavce koji će opskrbiti tijelo elektrolitima, majonezu koja je masna i odlično ide uz alkohol... 4. Špek i luk Odličan izbor pred odlazak na tulumarenje, ali, ako mislite biti bliski s nekime, luk ipak izbacite.

Foto: Thinkstock

5. Pečena piletina s integralnom rižom Dugo će se zadržati u želucu pa će na neki način "amortizirati" sav alkohol koji popijete. Zamijenite bijelu rižu s integralnom jer je bogata vlaknima i tijelu treba duže da je razgradi pa će duže otpuštati energiju.

Dugo će se zadržati u želucu pa će na neki način "amortizirati" sav alkohol koji popijete. Zamijenite bijelu rižu s integralnom jer je bogata vlaknima i tijelu treba duže da je razgradi pa će duže otpuštati energiju. 6. Pečeni losos s krumpirom Losos sadrži velike količine vitamina B12 kojeg alkohol izvlači iz tijela. Osim toga, to je masna riba, a zna se da masna hrana ide dobro uz alkoholna pića.

Losos sadrži velike količine vitamina B12 kojeg alkohol izvlači iz tijela. Osim toga, to je masna riba, a zna se da masna hrana ide dobro uz alkoholna pića. 7. Krekeri s humusom Krekeri su bogatu ugljikohidratima, a humus je pravi izvor vitamina B. Humus se radi od slanutka, a poznato je kako su grahorice odličan izbor u borbi protiv mamurluka.

Krekeri su bogatu ugljikohidratima, a humus je pravi izvor vitamina B. Humus se radi od slanutka, a poznato je kako su grahorice odličan izbor u borbi protiv mamurluka. 8. Špageti bolognese Razina glikogena se mijenja u tijelu kada u njega uđe alkohol, ali tjestenina će se pobrinuti da ta razina ostane na normali jer je bogata ugljikohidratima. Meso će vas duže držati sitima pa se nećete tako brzo napiti.

Razina glikogena se mijenja u tijelu kada u njega uđe alkohol, ali tjestenina će se pobrinuti da ta razina ostane na normali jer je bogata ugljikohidratima. Meso će vas duže držati sitima pa se nećete tako brzo napiti. 9. Pohana svinjetina s rižom Još jedno prilično teško jelo uz koje se bez puno razmišljanja može popiti koja čašica više.

Još jedno prilično teško jelo uz koje se bez puno razmišljanja može popiti koja čašica više. 10. Bogati sendvič U njega možete staviti sve što imate kod kuće - salamu, sir, pršut, kobasice... Svakako ga malo premažite maslacem kako bi bio još masniji.

Foto: Dreamstime

Vitamin C i kiseli kupus pomažu

Dobro je pojesti i hranu bogatu vitaminom C ili čak uzeti taj vitamin u obliku dodatka prehrani. Naime, to može pomoći u smanjivanju oksidativnog stresa u tijelu. Znači, slobodno posegnite za agrumima, svježom paprikom, lisnatim zelenim povrćem, bobicama...



Također, valja imati na umu da alkohol može uništiti neke dobre bakterije u crijevima, a kada je ravnoteža bakterija u crijevima poremećena, dolazi do promjena u raspoloženju, razdražljivosti, bezvoljnosti... Više od 90 posto hormona sreće serotonina nastaje upravo u našem probavnom traktu. Stoga, svakako jedite fermentiranu hranu poput, na primjer, jogurta ili kiselog kupusa.

- Sok kiselog kupusa sadrži bakterije mliječno kiselinskog vrenja koje su saveznik zdrave i uravnotežene humane mikrobiome. Uz obilje vitamina (B12, C, A...) ima i minerale te enzime koji su u dijetetici oduvijek predlagani pacijentima sa probavnim smetnjama. Danas znamo kako je 80 posto imunoloških stanica u probavnom sustavu i potvrđene su blagodati kiselih namirnica (repa, krastavci, cikla...), a osobito kiselog kupusa na regeneraciju i stimulaciju rasta tih istih stanica - rekla nam je Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: