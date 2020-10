Najčešća greška u dijeti: Znak da gubite mišiće, a ne masnoće

Osjećate se mlohavo i debeljuškasto unatoč promjeni režima prehrane te truda oko mršavljenja? Možda je vaša taktika za skidanje kilograma pogrešna te uzrokuje gubitak mišićnog tkiva, a ne neželjenog sala

<p>Gubitak kilograma nije šala. Od uvođenja nekih strogih promjena prehrane do poticanja sebe na redovito vježbanje, mršavljenje zahtijeva ozbiljan posao.</p><p>Cilj pokušaja gubitka kilograma je povećanje mišićne mase i smanjenje tjelesne masnoće. Ali u nekim slučajevima možete početi gubiti mišićnu masu, umjesto masnog tkiva, što može biti prilično nezdravo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna transformacija nakon uvođenja prehrane po krvnim grupama</strong></p><p>Gubitak mišićne mase negativno utječe na našu snagu i izdržljivost i dovodi do smanjenih funkcionalnih performansi. Prirodno je da tijelo prije gubi masnoću, a ne mišiće, no suprotno se može dogoditi kad netko tko pokušava smršavjeti ne jede dovoljno proteina, ne spava dobro ili si ne daje dovoljno vremena za oporavak mišića, piše <a href="https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/fitness/5-signs-that-you-are-losing-muscles-instead-of-fat/photostory/77870010.cms?picid=77870094">Times of India.</a></p><p>Ovo je 5 znakova koji vam govore da nešto pogrešno radite te da umjesto masti, sala i prekomjernih kilograma, gubite mišiće. </p><h2>Gubite na težini više nego ste očekivali </h2><p>Ako gubite više od jednog kilograma tjedno, znači da vaše tijelo već sada ne gubi samo mast, nego i mišićnu masu. Iako mnogi različiti faktori mogu utjecati na broj koji će vaša vaga pokazati na dan mjerenja, kao što je konzumiranje preslane hrane noć prije vaganja, postoji mogućnost da vaše tijelo 'jede' vlastito mišićno tkivo kako bi nadoknadilo manjak kalorija koje su mu potrebne za funkcioniranje kod osoba sa povećanim tjelesnim aktivnostima. </p><h2>Osjećate se tromo </h2><p>Svatko tko je ikada pokušao trenirati nakon izlaska i burne noći, zna da je to jako teško i da se osjećate tromo i slabije. Tako je i sa treningom i dijetom. Ako ne dovodite dovoljno 'goriva' vašem tijelu, a trenirate nekoliko puta tjedno, osjećat ćete se umorno i tromo što će dugoročno uzrokovati pad vaše tjelesne mase odnosno neželjeno smanjenje mišićne mase. Umjesto da postupno gubite višak masnog tkiva i učvršćujete tijelo, ono će automatski nedostatak kalorija početi uzimati iz mišića i postići ćete kontra efekt. Kako biste to izbjegli, najbolje je koristiti metodu brojanja kalorija. </p><h2>Ne vidite napredak </h2><p>Ako ne vidite napredak u vašem treningu i nikako ne uspijevate podići veću težinu od one s kojom inače trenirate, znači da radite nešto pogrešno. Jedan od razloga mogla bi biti pretreniranost jer vaši mišići rastu dok se vi odmarate. Rekreativci i početnici teško prihvaćaju da je jedan od najvažnijih uvjeta za rast mišićne mase - odmor. Zatim ponovno dolazi do kontra efekta te pretreniranost dovodi tijelo do zamora te ono ponovno počne trošiti mišiće, umjesto da sagorijeva višak masti. Uz dobar trening, još je važniji kvalitetan odmor! </p><h2>Niste raspoloženi </h2><p>Ako vam opada raspoloženje, nervozni ste i nerazgovorljivi, moguće je da gubite toliko željeno lijepo i čvrsto, mišićavo tijelo. Naime, prema istraživanjima dokazano je da razmišljanje troši mnogo energije. I ako ne dovodite dovoljno zdravih kalorija u tijelo pa zatim i vašem mozgu, on nije u stanju funkcionirati na potrebnoj razini. Kad mozak ne funkcionira kako treba, on vašem tijelu ne šalje prave informacije i živci nisu u stanju upravljati mišićima na adekvatan način. Na taj način vaše tijelo, koje je pravi mali bio-mehanički stroj, dolazi u zabludu i ponovno umjesto masnog tkiva, počne pretjerano trošiti vaše mišiće. </p><h2>Gubite ravnotežu </h2><p>Shodno prethodno navedenim činjenicama i problemima oko nedovoljnog unošenja pravih kalorija u organizam, može doći i do gubitka ravnoteže. Mozak ponovno ne dobiva dovoljno kalorija da upravlja vašim tijelom i ne uspijeva poslati dovoljno signala živcima koji upravljaju mišićima. Tad može doći do većih problema oko gubitka ravnoteže i to je još jedan znak da ne unosite dovoljno kvalitetnih namirnica u organizam, što će neminovno imati za posljedicu gubitak mišićne mase i mnoge druge loše nuspojave.</p>