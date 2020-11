Najčešće greške zbog kojih vam ne uspjeva fini kruh od banana

Kruh od banane je odlična poslastica i mnogi je vole, no u potrazi za savršenim receptom mnogi zaboravljaju na detalje prilikom pripreme jela i zato im često ne uspije

<p>Postoje različite recepture koje uključuju maslac od orašida ili čak čokoladu, a u ovoj slastici podjednako ćete uživati dok je topla i dok je hladna te je možete konzumirati u svako doba dana, piše <a href="https://www.mashed.com/202396/mistakes-everyone-makes-with-banana-bread/">Mashed</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako će banane dulje trajati i zadržati okus</p><p>Izrada kruha od banane je vrlo jednostavna i svaka domaćica s malo iskustva može izraditi savršenu štrucu. No u nekim situacijama okus ili tekstura nisu baš onakvi kakve ste zamislili. Evo u čemu ljudi najčešće griješe.</p><h2>1. Ne koristite dovoljno zrele banane</h2><p>Osnovna namirnica za izradu kruha od banane su, naravno, banane. No ne možete koristiti bilo kakve. Za izvrstan recept nužno je da su banane vrlo zrele, do te mjere da su im se na kori pojavile smeđe mrlje. Treba naći pravu mjeru, pa tako ne koristiti one sa zelenom korom, ali ni one koje su toliko zrele da su već postale trule. Kako bana zrije, škrob se pretvara u šećer. Što su zrelije, to su slađe pa tako one sa smeđim mrljama daju izvrstan okus poslasticama. Bez obzira jesu li na sobnoj temperaturi ili rabite smrznute, za kruh od banane je najbolje zrelo voće.</p><h2>2. Trik za brže dozrijevanje</h2><p>Ako banane koje imate još nisu dovoljno zrele za ovu poslasticu, postoji nekoliko trikova možete iskušati, a brzi su i jednostavni. Sve što trebate učiniti je staviti banane u pećnicu. Stavite ih na papir za pečenje, uključite pećnicu na 150 stupnjeva i stavite banane u nju čekajući da posmeđe. Metoda nije savršena jer ništa ne može u potpunosti zamijeniti prirodne procese, ali je definitivno dobra opcija ako nemate vremena.</p><p>Zbog niske temperature pećnice osigurat ćete uvjete slične prirodnom procesu zrenja i na kraju ćete imati banane dovoljno zrele za izradu recepta. Također, možete iskoristiti papirnatu vrećicu, no metoda nije toliko brza. Naime, ako banane stavite u papirnatu vrećicu i preko noći ostavite na toplom, voće će proizvesti etilen i škrob će se pretvoriti u šećer te će brže dozrijeti.</p><h2>3. Ne gnječite banane prije pripreme</h2><p>Imate sve sastojke, banane su dovoljno zrele te ste umiješali tijesto i ubacili cijele banane. No zaboravljate da je tajna izrade kruha od banana ravnomjerna distribucija okusa, a ne samo miksanje sastojaka. Ako želite da vaš kruh ima dobar okus bez komadića, banane zgnječite u odvojenoj zdjeli prije nego što ih dodate ostalim sastojcima. Možete iz gnječiti vilicom, pjenjačom ili drvenom žlicom.</p><h2>4. Miješate sastojke krivim redoslijedom</h2><p>Jeste li se ikad zapitali zašto u receptima navode kako je važno izmiješate suhe sastojke u jednoj zdjeli, a vlažne u drugoj te ih tek na kraju spojiti? Pečenje kolača je oblik umjetnosti, ali uz nju se veže i znanost. To osobito vrijedi ako se sastojke ne miješa pravim redoslijedom. Zbog toga će djelovati različito s drugačijim sastojcima.</p><p>Kod kruha od banane ne vrijedi pravilo da sve ubacite u zdjelu i izmiješate, nego kao i kod pečenja torte, zahtijeva određen redoslijed rada. Ako suhe sastojke miješate sa vlažnima omogućujete njihovo bolje prožimanje. A upravo je taj redoslijed nužan. Ako biste samo ubacivali bez redoslijeda, dobili biste grudice od brašna i tekstura ne bi bila ravnomjerno glatka. Usto, uz pravilan redoslijed je moguće miješati sastojke bez pretjeranog miksanja koje također utječe na teksturu kruha.</p><h2>5. Dodajete previše brašna</h2><p>Ovisno o receptu koji pripremate, može varirati količina brašna. Tako je kod nekih potrebno dvije šalice, a kod drugih jedna i pol. Koji god recept odabrali, važno je slijediti ga u detalje. Ako dodate previše brašna, kruh će ispasti tvrd i suh. Ako pak dodate premalo, kruh će biti previše vlažan. Stoga je važno naći zlatnu sredinu. Kako biste bili sigurno da uzimate točnu količinu brašna, posegnite za vagom i mjernom šalicom te obavezno nožem uklonite višak brašna na vrhu.</p><h2>6. Previše miksate tijesto</h2><p>Bez obzira koristite li ručni mikser ili vam je dovoljna zdjela i žlica, rezultat uvijek mora biti vlažno i pahuljasto tijesto koje niste previše izradili. Tajna je u glutenu. Kako miješate tijesto, razvija se gluten. Ako ga ima previše, dobit ćete tvrdo tijesto, a ne mekano kakvom ste se nadali. Kako biste to spriječili, prije svega odvojeno pomiješajte suhe i vlažne sastojke. Potom vrlo nježno dodajte suhe sastojke u vlažne te ih promiješajte žlicom, a ne mikserom. Dovoljno je da se svi sastojci prožmu.</p><h2>7. Niste dovoljno namastili kalup</h2><p>Nakon što ste se potrudili oko izrade kolača, najgore je kad ga ne možete odvojiti od kalupa. No ako se pripremite na vrijeme, to se može izbjeći. Bez obzira koristite li metalni ili stakleni kalup, tajna je u dovoljnoj količinu masnoće kojom ćete ga premazati. Koristite ulje ili utrljajte maslac kako bi se stvorio sloj koji omogućuje lagano odvajanje slastice. Nakon što ste namastili kalup, lagano ga pospite brašnom kako biste bili sigurno da se ništa neće zalijepiti. Također, možete koristiti masni papir za pečenje. TO omogućuje lagano vađenje kolača.</p><h2>8. Ne pečete ga dovoljno dugo</h2><p>Za većinu slastica nije potrebno dugo vrijeme pečenja. Kekse pečete 10 - 12 minuta, muffine oko 20. A kruh od banane? Puno više. Većina recepata navodi da je potrebno peći ga na temperaturi od 180 stupnjeva Celzijevih do 50 ili 65 minuta. Iako se to čini puno, postoji razlog. Vrijeme pečenja ovisi, naime, o vlažnosti banana te količini šećera u njima. Ako ste ispekli kolač i ustanovili da je u sredini ostao sirov, znači da ga niste dovoljno dugo pekli.</p><p>Stoga provjeravajte je li gotov na vrijeme. Za to ga ne morate vaditi iz pećnice. Vrh kolača trebao bi biti boje karamele ili tamno smeđe, a u središtu bi trebao biti žute boje. No pouzdana metoda je korištenje čačkalice. Umetnite je u sredinu kolača. Ako je izvučete čistu, kolač je gotov. Ako je čista, ali je na njoj zaostalo nekoliko mrvica, kolač je također spreman da ga izvadite iz pećnice. </p><h2>9. Ne pečete na dobroj temperaturi</h2><p>Koliko je važno trajanje pečenja, važno je i to da kolač ubacite u pećnicu na optimalnu temperaturu. Ako vam se čini da se predugo peče pa pojačate temperaturu, upropastiti ćete kolač. Imajte povjerenja u recept i slijedite ga do kraja, pa čak i kad je riječ o temperaturi pećnice. Većina recepata navodi kako se kolač peče na 180 stupnjeva Celzijevih do kraja. Važno je upamtiti i da pećnicu valja zagrijati prije nego u nju stavite kolač jer se u suprotnom neće ispeći u predviđenom roku. Za idealan rezultat provjerite i temperaturu pećnice.</p><h2>10. Ne hladite ga dovoljno dugo</h2><p>Imate savršen recept, izvrsne banane, napravili ste vrhunsko tijesto i spekli savršeni kolač. Vrijeme je da ga pojedete odmah čim ste ga izvadili iz pećnice, zar ne? Pogrešno. Kako ste u tijesto uz banane dodali i šećer, one će se karamelizirati tijekom pečenja. To će im dati određenu dozu mekoće i zato kolač ne treba rezati odmah po vađenju iz pećnice. Ostavite ga da se ohladi barem 15 minuta. Potom kruh izvadite iz kalupa i ostavite da još malo odstoji. Kruh od banane je najbolje jesti hladan, a na taj ćete način odrezati savršene kriške.</p><h2>11. Izbjegavate dodatke</h2><p>Postoje brojni pobornici teorije da se u kruh od banane ne treba dodavati drugih sastojaka jer je savršen kakav jest, no uz malo začina on će postati vrhunska poslastica. Dodajte prstohvat cimeta ili oraščića. Takvi začini daju nježan okus, a ne prevladavaju. Možete ubaciti orahe, ali i sjemenke bundeve, pistacio ili makadamiju. Također možete razmisliti o dodacima poput svježeg voća, jagoda, borovnica ili kikiriki maslaca i čokolade.</p><h2>12. Zaboravite si oprostiti pogreške</h2><p>Velika je vjerojatnost da niste stručni kad je riječ o pečenju kolača. Većina ljudi nije. Izrada slastica može biti hobi ili način rješavanja nagomilanog stresa, osobito kad je riječ o izradi kruha od banana budući da je on pri vrhu namirnica koje jedemo kako bismo se utješili.</p><p>Stoga postoji mogućnost da vam prva štruca te delicije neće ispasti savršeno. No nemojte dopustiti da vas to obeshrabri i pronađite način da učite na greškama. Vodite bilješke u vezi recepture, pećnice, sastojaka. Ako je recept izvrsnog okusa, ali je kolač ispao suh, zabilježite to i pronađite uzrok. Možda ste previše miješali tijesto ili dodali previše brašna. Dobra vijest kod kruha od banane jest ta da čak i ako ne ispadne savršen kad ga pripremate prvi put, još je urnebesno ukusan. Čak i ako je premalo pečen, možete obrezati oko sredine i uživati u slasnom okusu.</p>