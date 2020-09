Recept za veganski banana kruh

Ako volite banana kruh, onda ćete sigurno zavoljeti i njegovu vegansku, zdraviju verziju. Recept je vrlo jednostavan, djeca će ga obožavati, a rapsodija okusa vam je definitivno zagarantirana

<p><strong>Daniel Watkins</strong>, bivši glavni kuhar londonskog restorana St. Leonard's ima vrhunski recept za kruh od banane, ali ova verzija je bez mliječnih proizvoda, kao i bez jaja te brašna.</p><p>- Oba djeteta mi imaju autizam i nakon ispitivanja načina na koje bismo im kao roditelji mogli pružiti podršku, naučili smo kako hrana može promijeniti i pomoći u ponašanju i blagostanju - objašnjava.</p><p>Izmijenili smo obiteljsku prehranu, prehrambene navike i rutinu kako bismo mogli pomoći i svojoj djeci i sebi. Pridržavanje biljne prehrane bez glutena i držanje podalje od šećera dramatično su poboljšali stvari. Dodatak orašastih plodova i sjemenki u ovom receptu dodaje veliku hranjivu vrijednost, a tekstura hrskavosti koju dodaje je više nego zadovoljavajuća.</p><p>Osim što ih podučava važnosti pravilne prehrane, ovo je sjajan uvodni recept za djecu koji im pokazuje kako sve sastojke izmjeriti kako bi mogli započeti postupak pripreme i shvatili kolika je važna točnost prilikom pečenja.</p><p>- Moja djeca vole ovaj recept iz vrlo jednostavnog razloga, zato što je to slatko! No oni također imaju dodatno zadovoljstvo jer znaju da je većina sastojaka zapravo zdrava i nema umjetnih sastojaka kao što je to sa ostalim slatkim poslasticama - tvrdi Watkins.</p><h2>Veganski banana kruh</h2><p>Sastojci:</p><p>Priprema: Zagrijte pećnicu na 170°C stupnjeva. U procesor hrane ili blender stavite zob dok ne postane fini prah. Neka vaša djeca pomognu tako što ćete im dopustiti da ogule banane. Dodajte ostatak sastojaka u blender i miješajte dok se sve dobro ne sjedini i postane kremasto. Trebali biste imati ljepljivo, gusto tijesto. Stavite ga u posudu od lijevanog željeza s papirom za pečenje ili u neljepljivi lim za pečenje i pecite oko 30-40 minuta ili dok ne porumeni. To obično ovisi o veličini vašeg jela, pa pripazite.</p><p>Dok se smjesa peče, lagano prepecite dio sjemenki dok ne porumene. To se može učiniti u pećnici ili na štednjaku. Nakon što su sjemenke prepržene, dodajte nekoliko žlica meda u dublju posudu i stavite na srednje jaku vatru. Vidjet ćete kako se boja mijenja i kako se med počinje karamelizirati. Stavite med sa strane i završite s posipom od preprženih orašastih plodova, sjemenki i meda. Ostavite da se ohladi i zatim poslužite, piše <a href="https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/vegan-banana-bread-recipe_uk_5f3ced69c5b68352360427ba" target="_blank">HuffPost</a>.</p>