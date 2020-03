Najslabije točke svakog znaka: Bik previše brine, Lav popušta

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Evo koliko vode morate popiti tijekom izolacije - po kg težine

Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po tome da se brzo zagriju za nešto ili nekoga, ali ponekad se jednakom brzinom i ohlade, čim nestane uzbuđenja i veselja. Oni često imaju probleme sa glavom - sa očima, ušima i nosom. Ali, tu se ipak radi o snažnim i dominantnim ličnostima koje su u stanju othrvati se sa zdravstvenom tegobama.

Ukoliko se dogodi da pripadnike ovog znaka uhvati tjeskoba i depresija, tada su skloniji alkoholu i drogama čime sabotiraju sami sebe u kontroli i rješavanju problema. Umjesto alkohola je bolje prošetati prirodom i umjereno vježbati te jesti zdravu hranu, posebno zelenu salatu, kelj, špinat, jabuke, orahe...

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bik

Ovo su vrlo jaki pojedinci, iako u skloni pretjeranoj zabrinutosti. To su praktični, oprezni i uporni ljudi, ali teško se nose sa promjenama u životu i tada su skloni depresiji. Tijekom života znaju imati dosta problema sa grlom, vratom i štitnjačom.

Najbolji savjet za njih pokušavanje sprječavanja bolesti, a ukoliko ih počne hvatati depresija i tjeskoba, najbolje im je uzeti odmor, predahnuti i udaljiti se od izvora takvog stanja. Ponekad promjena okoline i ljudi kojima se okružujemo zbilja pomaže. Hrana koja im čini dobro su sirovo povrće i voće te zeleni plodovi.

Blizanci

Ljudi ovog znaka su uvijek u pokretu, vrlo su društveni i zabavni pa drugi vole biti u njihovom društvu. S druge strane, Blizanci su skloni ne brinuti o sebi dobro i adekvatno - jedu nezdravo, nisu skloni vježbanju i ne odmaraju se dovoljno kada bi to bilo potrebno. Znaju često sami sebe uvesti u stanje nervoze i stresa jer se dovedu u situacije koje im nisu trebale u životu.

Najčešće imaju problema sa živčanim sustavom, ramenima, rukama i plućima. Savjet njima bio bi početi jesti zdravo, posebno namirnice kao što su marelice, jabuke, celer, šparoge...

Rak

To su osjećajni, kreativni i intuitivni ljudi koji uživaju boraviti u svojem domu. Ipak, zbog pretjeranih emocija znaju mijenjati raspoloženje i skloniji su psihosomatskim problemima. Svakako bi se trebali paziti i ne preuzimati tuđe probleme na sebe te previše sve uzimati srcu - to su situacije koje u njima stvaraju napetost.

Rakovi često imaju problema sa želucem, bubrezima, grudima i probavom. Za njih je najbolje što češće si priuštiti mir i tišinu ili uživanje u prirodi i životinjama. Svakako bi trebali često uzimati vrijeme za sebe i osluškivati svoju intuiciju. Hrana koja im posebno odgovara su proizvodi od raži.

Foto: Dreamstime

Lav

Lavovi su strastveni, pametni i živahni pa ne čudi da su okruženi mnoštvom ljudi. Oni znaju djelovati inspirativno na pojedince koji su nedovoljno ambiciozni ili im nedostaje hrabri pokušati nešto novo.

Ipak, i oni imaju slabu točku, a to je osjetljivost na prevelika opterećenja, a sami se dovedu u to stanje jer ne znaju reći 'Ne' dovoljno često. U periodima umora i iscrpljenosti najbolje bi im bilo otići na sunce i svjež zrak. Jako im odgovara toplija klima. Što se hrane tiče, češće bi trebali posezati za žitaricama, poput zobi, ječma, raži, riže te za grahom, graškom, šparogama i kupinama.

Djevica

Pripadnici ovog znaka ostavljaju dojam hladnih i nezainteresiranih ljudi, ali to je samo vanjski dojam. U sebi su vrlo topli i željni ljubavi. Djevice imaju velikih problema u ispoljavanju emocija, previše brinu i teško se opuštaju. Zbog toga znaju imati problema sa trbuhom, želucem i crijevima, ali i kožom.

Za njih bi bilo važno naučiti kako se opustiti i kontrolirati emocije. Ponekad je važno udaljiti se od stresnih ljudi i situacija te uživati u miru i tišini. Ovim ljudima je potrebno vrijeme kada mogu biti sami sa sobom i svojim mislima. Tek nakon toga će svaki problem rješavati sa puno više lakoće. Djevice bi češće trebale jesti zelene salate, mrkve, jabuke, jagode, raž i pšenicu.

Vaga

Vage imaju jaku potrebu za ravnotežom i skladom u životu, tek tada se osjećaju zadovoljno. Za njih je grubo ponašanje neka vrsta emotivnog uznemiravanja, kao i osjećaj da im ljudi zavide - to u njima budi osjećaj nesklada, a ponekad i grižnju savjesti kao da su nekoga povrijedili.

Sklone su problemima sa bubrezima, kožom i donjim dijelom leđa. No, i kada su bolesne ili nesretne, to se nerijetko na njima ne vidi pa je važno da to ljudima oko sebe kažu. Puno odmora i meditacije, to je ono što Vagama treba da bi bile zdrave fizički i psihički. Također, uživanje u lijepim ljudima, stvarima i mjestima Vage puni pozitivnom energijom.

Foto: Dreamstime

Škorpion

Oni su vrlo strastveni, oštroumni, okretni i duhoviti, ali znaju često biti i ljuti, a tada zvuče arogantno i neugodno. Skloni su dramatiziranju i promjenama raspoloženja, što ukazuje na emocionalnu nestabilnost.

Škorpioni tu svoju slabu točku pokušavaju skrivati od javnosti, no to u njima stvara loše vibracije. Ponekad i sami liječnici imaju problema dok postavljaju dijagnozu ljudima rođenim u ovim znakovima jer im slika bolesti bude nejasna.

Najčešći problemi vezani su za stres i živčane tegobe. Preporuka je puno odmaranja u mirnoj, ugodnoj atmosferi. Škorpioni bi trebali izbjegavati ljude i situacije koje u njima stvaraju loše emocije. Hrana koja im jako odgovara su zelena salata, kelj, cvjetača, koštunjičavo voće, mlijeko.

Strijelac

Ovo su ljudi koji stalno moraju biti u pokretu pa često imaju problema sa uganutim zglobovima na rukama i nogama, a modrice i ogrebotine su već postale uobičajeni detalj na njihovom tijelu. Također, lako se 'upecaju' kada su konfliktni razgovori u pitanju.

Problemi sa zdravljem najčešće se vežu za kukove, bedra, jetrom i krvi. Bolest teško podnose i tada znaju biti čangrizavi jer ne vole mirovati. Tada im je najbolje čitati literaturu koja će u njima potaknuti kreativnost. Od hrane im najviše odgovaraju jabuke, šparoge, mahune, krumpir, smokve, cjelovite žitarice i zelena salata.

Jarac

To su disciplinirani i mudri ljudi koji su često rođeni za vođe. To je razlog zašto na poslu i u obiteljskom životu preuzimaju najviše odgovornosti, više nego se od njih očekuje. U isto vrijeme se bez pardona žale na to koliko su opterećeni.

Sve to može izazvati probleme sa krvnim tlakom te pojavu pojačanog stresa ili malodušnosti. Najosjetljiviji su na slezenu, kosti, koljena i zglobove pa u starijoj dobi znaju patiti od reume češće nego od drugih bolesti. Hrane se jednostavno i katkad bezukusno, a najviše im odgovaraju mlijeko, sir, jogurt i cjelovite žitarice.

Foto: Meynson Igor'

Vodenjak

Vodenjaci su skloni ekstremnim promjenama raspoloženja, od euforičnog veselja i sreće do ljutnje i bahatosti. Brzo razmišljaju i imaju jako izražen instinkt za pomaganje drugima i razumijevanje života. Skloni su pretjeranom razmišljanju i sanjarenju, a najčešće pate od depresije i živčanih poremećaja.

Osjetljivi su na zglobove i listove te se trebaju zaštititi od pojave vena i slabe cirkulacije. Idealna hrana za njih su banane, rotkvice, kikiriki, sir i maslac.

Ribe

Ljudi rođeni u ovom znaku skloni su preuzimati tuđe probleme na sebe, što nikako nije dobro jer se time previše opterete. To su intuitivni i misteriozni ljudi u stalnoj potrazi za ravnotežom, harmonijom i mirom. Trebali bi paziti da ne uranjaju previše u crna razmišljanja jer ih to može odvesti u depresiju. No, Ribe su toga svjesne, pa se uglavnom na vrijeme potrude izaći iz tog stanja.

Inače, pripadnici ovog znaka imaju osjetljiva stopala i moraju se paziti da ne dobiju upalu pluća i druge bolesti vezane za dišni sustav. Za njih bi bilo dobro češće boraviti u društvu drugih ljudi i manje samovati. Trebaju se više opuštati uz omiljenu glazbu, čitati ili raditi nešto što ih veseli. Hrana koja je potrebna njihovom tijelu su cjelovite žitarice, zelene salate i bundeva, prenosi Atma.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Djeca vas mole: Ostanite doma, zbog vas naša srca mogu stati!

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco: