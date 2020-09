Evo zašto ne biste trebali drijemati odmah nakon obroka

Ako legnete odmah poslije ručka ili večere, to može potaknuti žgaravicu i omesti san, pa čak i izazvati noćne more. S tim se povezuje i sklonost nakupljanju viška kilograma

<p>Ne postoji ništa slađe nego malo zadrijemati nakon obilnog ručka ili večere, no to bi trebalo izbjegavati, upozoravali su već više puta stručnjaci. Naime, drijemanje ili spavanje neposredno nakon jela može imati negativne posljedice. Neke simptome možda ste već i prepoznali, ali niste ih povezali s tim. </p><p>Portal <a href="https://brightside.me/inspiration-health/what-happens-when-you-take-a-nap-right-after-you-eat-798783/">Bright Side</a> objedinio je stručne spoznaje o tome što se događa s organizmom ako neposredno nakon jela odlučimo malo odrijemati, pa krenimo redom: </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Previše šećera ometa snove</p><h2>1. Mogli biste dobiti žgaravicu</h2><p>Obično se kiselina koja se stvara prilikom probave hrane zadržava u želucu. Pomaže nam gravitacija, jer tjera tekućinu prema dolje. Dakle, kada legnete, kiselina se kreće kroz želudac i može doći u kontakt s osjetljivim gornjim dijelovima probavnog sustava, pogotovo ako je oslabio prsten koji razdvaja želudac i cijev jednjaka. To može dovesti do žgaravice, bolnog osjećaja pečenja u prsima ili grlu. </p><h2>2. Mogli biste imati neugodne snove</h2><p>Ako ste pojeli obrok neposredno prije lijeganja, probava će započeti dok drijemate ili spavate i to se može negativno odraziti na san. Razlog lošeg sna može biti različit. Prije svega, naš um je aktivniji tijekom faze metabolizma, zbog čega ćete teže duboko zaspati. Drugi razlog mogla bi biti žgaravica, koja će vas držati budnima. Naravno, sve ovisi o tome koliko ste pojeli i koju vrstu hrane, jer neke namirnice mogu i pogoršati stvari. </p><h2>3. Snovi mogu postati živopisni i jezivi</h2><p>Kao što smo spomenuli, pokretanje metabolizma dovodi do toga da mozak postaje aktivniji. Ulazite u takozvani san brzih pokreta očiju (REM), što je vrijeme u kojem se najviše sanja. Dakle, ako primijetite da sanjate stvarno živopisne ili možda čak i jezive snove, pokušajte ne jesti prije drijemanja. </p><h2>4. Probudit ćete se sa željom da češće mokrite </h2><p>Neki ljudi imaju povećanu potrebu za mokrenjem noću, što je poznato kao nokturija. To može biti povezano s količinom kofeina u hrani koju jedete. To znači da bi vaša hrana mogla biti diuretik, ili drugim riječima da zbog nje morate više mokriti. Kofein se, naravno, nalazi prvenstveno u kavi, no mnogi ljudi ne idu za tim da je prisutan i u čaju, desertima koji sadrže čokoladu i nekim lijekovima.</p><h2>5. Možda se i udebljate</h2><p>Kad se bacite u krevet odmah nakon jela, ne dajete tijelu dovoljno vremena da sagori kalorije iz obroka. Dakle, iako biste se mogli osjećati jako pospano nakon obilnog obroka i bacanje na kauč radi kratkog drijemeža vam se čini najbolja stvar koju možete napraviti u životu, radije pokušajte ostati budni, kako ne biste gomilali neželjene kilograme. </p><h2>Koliko dugo treba čekati prije odlaska na spavanje nakon jela?</h2><p>Da biste spriječili da se pojave bilo kakvi problemi, bili bi dobro da se sav sadržaj vašeg želuca preseli u tanko crijevo prije nego što odrijemate ili legnete na spavanje. Nutricionisti kažu da se to događa za otprilike 3 sata nakon obroka. To je, naravno, samo smjernica, ali ona koju svakako morate imati na umu kod odluke kad ćete se povući na dremuckanje ili spavanje. </p><p>Ukratko, vodite računa da ne jedete na večer barem tri sata prije odlaska u krevet te da poslije ručka barem kratko vrijeme prošetate prije nego što ćete malo odmoriti. </p>