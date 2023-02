Najstarije traperice prodane su za oko 100.000 eura - Levi's tvrdi da ih nisu oni napravili

Modni predmet ima veću vrijednost kad se zna tko ga je izradio, platio, nosio te koji je njegov životni put - iako je dosta toga poznato o najstarijim trapericama na svijetu koje su krajem prošle godine na aukciji Holabird Western Americana Collections prodane za oko 100.000 eura, ne zna se zapravo tko ih je proizveo.

Radne hlače iz doba zlatne groznice pripadale su čovjeku po imenu John Dement, trgovcu iz Oregona koji se borio u meksičko-američkom ratu koji se dogodio između 1846. i 1848. Povijesni spisi otkrivaju da je Derment bio na brodu SS. Srednja Amerika, poznatom i kao Zlatni brod, a koji je potonuo u blizini obale Sjeverne Karoline 1857. s 425 putnika i teretom zlata koje danas vrijedi oko 700 milijuna eura.

Olupina je pronađena tek 1988., a tehnički vrlo komplicirano izvlačenje blaga trajalo je donedavno. Uz zlato, pronađene su i brojne druge stvari, kao i traperice koje su se našle u fokusu rasprave. Naime, otkako je svijet ušao u potražnju za vintage draguljima, početkom milenija, ovakve stvari postižu visoke cijene te je činjenica da je dosta brodova još uvijek potopljeno - pitanje je kakva blaga kriju.

Ovih dana sve je glasnija rasprava od kuda su te traperice, za sada najstarije i najskuplje na svijetu - iako katalog prodaje aukcijske kuće ističe da su hlače jedan od prvih modela koje je proizveo Levi Strauss.

Stručnjaci su napisali da je 'dio s pet gumba gotovo identičan današnjem Levi’su, uključujući točan stil, oblik i veličinu samih gumba. Ne vjerujemo da je to slučajnost, piše nss.

Međutim, postoji jedan mali, ali ključni problem - brod S.S. Central America potonuo je 16 godina prije nego što je Levi Strauss otvorio svoju trgovinu 1873. godine. Osim toga, hlače je pregledala glavna arhivistica Levija, povjesničarka Tracey Panek, ističe da na hlačama nema oznaka, a gumbi i zakovice potpuno su drugačiji od onih koje je radio Levi.

Izjavila je da smatra da to nisu Levi Strauss traperice.

No, s njom se ne slaže povjesničar Robert D. Evans, koji zaključuje da je Levi Strauss prije otvorenja trgovine radio traperice za rudare zlata te da su ovo neke od prvih traperica koje je napravio. Naime, kad je brod poginuo, Levi se već doselio u Ameriku iz Bavarske u kojoj je rođen te je radio u obiteljskoj trgovini u New Yorku.

Ističe da su toliko slične da vjeruje da su to Levi's, no originalna kompanija i dalje ističe da to nije istina. Činjenica da je Levi's bio prvi koji je proizvodio taj odjevni predmet pod patentom, no ne možemo zapravo znati je li netko prije njega uistinu radio slične stvari.

Tko god da ih je proizveo, napravio je uistinu jedan super kvalitetan modni komad koji živi više stoljeća. Gotovo da je - neuništiv.

